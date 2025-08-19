Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Консервация в августе по лунному календарю — важные даты arrow

Консервация в августе по лунному календарю — важные даты

19 августа 2025 15:00
Марина Евтягина - Редактор
Консервация в августе по лунному календарю — удачные дни для заготовок
Банки с консервацией. Фото: Freepik
Марина Евтягина - Редактор

Консервация в августе по лунному календарю поможет спланировать заготовки так, чтобы крышки держались надежно, а вкус оставался стабильным. В пик сезона, когда дешевеют помидоры, огурцы, перец, сливы и яблоки, важно не только соблюсти технологию, но и выбрать благоприятный день: на убывающей Луне плоды плотнее и лучше хранятся, на растущей — активнее впитывают маринад.

Новини.LIVE подготовили материал в котором подробно расскажут о конкретных датах августа для квашения, маринования, варенья и замораживания, а также практические советы, которые помогут вашим банкам простоять всю зиму.

Август — пик домашних заготовок. Именно сейчас на рынках дешевеют помидоры и огурцы, перец и кабачки, баклажаны, патиссоны, сливы и яблоки. Успех консервации зависит не только от рецепта и стерильности, но и от правильно выбранного дня: многие хозяйки замечают, что фазы Луны влияют на брожение, плотность плодов и стабильность заготовок.

Реклама
Читайте также:
в які дні консервувати
Огурцы в банке. Фото: Freepik

Если ориентироваться на лунный календарь, банки стоят дольше, крышки не вздуваются, а вкус маринада стабилен.

Почему обращают внимание на фазы Луны

На новолуние и полнолуние жидкости в плодах ведут себя нестабильнее — маринад может "подталкивать" брожение, из-за чего банки рискуют "взорваться" или потерять вкус. На убывающей Луне фрукты и овощи обычно плотнее и дольше хранятся, а на растущей — активнее впитывают специи и аромат маринада. Научного консенсуса здесь нет, но практические наблюдения хозяек часто это подтверждают.

Августовские работы по лунному календарю

Чтобы упорядочить план на месяц, пользуйтесь списком ниже — он поможет распределить разные виды заготовок.

  • Квашение капусты — для быстрого потребления: 3, 4, 5, 6, 7, 31 августа, а для зимы: 13, 14, 15, 16 августа.
  • Замораживание фруктов и овощей (на компоты, пироги, запеканки, рагу): 3, 4, 5, 31 августа.
  • Соление, маринование, варенье, джемы: 13, 14, 21, 22 августа.
  • Сбор без переработки (тыква, яблоки, грибы и т.д.): 3-8, 26, 27, 31 августа.
  • Избегайте дней для квашения и консервации: 9, 10-12, 19, 20, 23, 24, 25 августа.
  • Нейтральные дни (ни положительного, ни ощутимого негативного влияния): 1, 2, 8, 17, 18, 26-30 августа.

Что лучше консервировать именно в августе

  • Перец (сладкий и горький): маринованные кусочки, лечо, соусы, овощные салаты. Мясистые плоды держат форму и хорошо "звучат" в маринадах.
  • Огурцы и помидоры: последний большой "выход" сезонных цен — самое время закрутить несколько партий.
  • Арбуз и дыня: варенье, джемы, кусочки в сиропе; арбуз иногда маринуют — это пикантная заготовка к мясным блюдам.
  • Молодая морковь: закуски, универсальные заправки для супов и рагу в собственном соку.
  • Слива и груша: джемы, повидла, груши в сиропе; сливу часто маринуют со специями — гвоздикой, корицей, душистым перцем.
  • Яблоки осенних сортов: компоты, пюре, повидло, сушка для компота.

Технологические советы, чтобы банки с консервацией долго хранились

  • Стерилизация. Банки и крышки стерилизовать непосредственно перед разливом: в духовке, над паром или кипячением. Чистые руки, отдельные полотенца и щипцы для банок — обязательно.
  • Сырье. Берите свежие, плотные плоды без вмятин и трещин. Перезрелые или подмороженные овощи хуже держат форму и быстрее "плывут".
  • Маринад и специи. Для овощей уместен уксус 6-9% (добавляют в маринад по рецепту), сахар и соль балансируют кислоту. Не перегружайте специями: они должны подчеркивать вкус, а не "забивать" его.
  • Раскладка по банкам. Овощи плотно укладывать, но без "уплотнительных" усилий, чтобы не повредить. Маринадом заливать по "плечики", оставляя небольшую воздушную прослойку.
  • Пастеризация/стерилизация заготовки. Придерживайтесь времени из рецепта, чтобы избежать недогрева или переваривания.
  • Охлаждение и хранение. Перевернутые банки укрывать до полного охлаждения, хранить в темном, прохладном месте.
  • Регулярно проверяйте крышки: вздутие — сигнал, что банку следует открытую не употреблять.

Замораживание — базовые правила на зиму

  • Подготовка. Мыть, обсушивать, при необходимости бланшировать (обычно 1-3 минуты в зависимости от овоща), после чего быстро охладить.
  • Фасовка. Раскладывать небольшими порциями в пакеты или контейнеры с подписью и датой — так удобнее планировать использование.
  • Смеси. Хорошо работают миксы для супов, рагу или смузи (например, тыква + морковь для крем-супа; слива + груша для пирогов).
  • Качество. Избегать повторного размораживания — это ухудшает текстуру и вкус.
місячний календар для консервації в серпні
Маринованные грибы. Фото: Freepik

План на август — как все успеть

  1. Отметьте в календаре удачные дни для каждого типа работ (квашение, маринады, варенье, замораживание).
  2. Закупите тару и крышки с запасом, проверьте плотность закруток.
  3. Составьте список плодов под конкретные рецепты (какие в маринад, какие на варенье/джем, какие в морозилку).
  4. Работайте партиями в 1-2 дня — так легче держать стерильность и контроль процессов.
  5. После консервации держите журнал партий: что и когда закатали, чтобы отслеживать результат.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Очень удобный рецепт огурцов, консервированных кубиком — для оливье и винегрета на зиму.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке", для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке — в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей — это суперзаготовка закуски на зиму.

консервация заготовка на зиму салат на зиму овощи на зиму лунный календарь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации