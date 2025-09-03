Консервированная кукуруза на зиму — рецепт приготовления початков в банке

Консервированная кукуруза. Фото: smakuiemo.com.ua

Консервированная кукуруза на зиму — это заготовка, которая всегда выглядит празднично и радует нежным вкусом. Благодаря простому рецепту вы получите яркие початки, которые отлично сочетаются зимой с любыми блюдами. Такая кукуруза сохраняет природную сладость, сочность и станет универсальным украшением вашей кладовой.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится (на банку 3 л):

кукуруза — 6 початков;

сахар — 4 ст. л.;

соль — 2 ст. л.;

уксус 9% — 3 ст. л.

Способ приготовления

Початки очистить от листьев и волокон, промыть. Сложить в большую кастрюлю, залить холодной водой, довести до кипения и варить примерно 30 минут, чтобы кукуруза стала мягкой, но не разваренной. Воду слить, початки охладить.

Початки кукурузы. Фото: smakuiemo.com.ua

Подготовить стерильные банки. Если нужно, кочаны подрезать, чтобы они удобно становились в банку. Срезанные кусочки можно положить сверху.

Кукуруза в кастрюле. Фото: smakuiemo.com.ua

В трехлитровую банку сложить початки вертикально. Добавить 4 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли и 3 ст. л. уксуса.

Кукуруза и сахар. Фото: smakuiemo.com.ua

Залить чистой водой доверху, накрыть крышками и поставить на стерилизацию: трехлитровые банки стерилизовать 30 минут, полуторалитровые — 20 минут.

Стерилизация банок. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовые банки закрутить, перевернуть вверх дном, укутать полотенцем и оставить до полного остывания. Консервированная кукуруза получается яркой, сочной и сохраняет нежный вкус свежих початков.

