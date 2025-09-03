Видео
Консервированная кукуруза на зиму — рецепт целых початков в банке

3 сентября 2025 01:03
Марина Евтягина - Редактор
Консервированная кукуруза на зиму — рецепт приготовления початков в банке
Консервированная кукуруза. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Консервированная кукуруза на зиму — это заготовка, которая всегда выглядит празднично и радует нежным вкусом. Благодаря простому рецепту вы получите яркие початки, которые отлично сочетаются зимой с любыми блюдами. Такая кукуруза сохраняет природную сладость, сочность и станет универсальным украшением вашей кладовой.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится (на банку 3 л):

  • кукуруза — 6 початков;
  • сахар — 4 ст. л.;
  • соль — 2 ст. л.;
  • уксус 9% — 3 ст. л.

Способ приготовления

Початки очистить от листьев и волокон, промыть. Сложить в большую кастрюлю, залить холодной водой, довести до кипения и варить примерно 30 минут, чтобы кукуруза стала мягкой, но не разваренной. Воду слить, початки охладить.

кукурдза на зиму
Початки кукурузы. Фото: smakuiemo.com.ua

Подготовить стерильные банки. Если нужно, кочаны подрезать, чтобы они удобно становились в банку. Срезанные кусочки можно положить сверху.

маринована кукурудза на зиму
Кукуруза в кастрюле. Фото: smakuiemo.com.ua

В трехлитровую банку сложить початки вертикально. Добавить 4 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли и 3 ст. л. уксуса.

маринована кукурдза на зиму в банці
Кукуруза и сахар. Фото: smakuiemo.com.ua

Залить чистой водой доверху, накрыть крышками и поставить на стерилизацию: трехлитровые банки стерилизовать 30 минут, полуторалитровые — 20 минут.

кукурдза на зиму качанами
Стерилизация банок. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовые банки закрутить, перевернуть вверх дном, укутать полотенцем и оставить до полного остывания. Консервированная кукуруза получается яркой, сочной и сохраняет нежный вкус свежих початков.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

