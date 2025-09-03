Консервована кукурудза на зиму — рецепт приготування качанів у банці

Консервована кукурудза на зиму — рецепт цілих качанів в банці
Консервована кукурудза на зиму — це заготівля, яка завжди виглядає святково й радує ніжним смаком. Завдяки простому рецепту ви отримаєте яскраві качани, які чудово смакують узимку з будь-якими стравами. Така кукурудза зберігає природну солодкість, соковитість і стане універсальною прикрасою вашої комори.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться (на банку 3 л):
- кукурудза — 6 качанів;
- цукор — 4 ст. л.;
- сіль — 2 ст. л.;
- оцет 9% — 3 ст. л.
Спосіб приготування
Качани очистити від листя та волокон, промити. Скласти у велику каструлю, залити холодною водою, довести до кипіння й варити приблизно 30 хвилин, щоб кукурудза стала м’якою, але не розвареною. Воду злити, качани охолодити.
Підготувати стерильні банки. Якщо потрібно, качани підрізати, щоб вони зручно ставали у банку. Зрізані шматочки можна покласти зверху.
У трилітрову банку скласти качани вертикально. Додати 4 ст. л. цукру, 2 ст. л. солі та 3 ст. л. оцту.
Залити чистою водою доверху, накрити кришками й поставити на стерилізацію: трилітрові банки стерилізувати 30 хвилин, півторалітрові — 20 хвилин.
Готові банки закрутити, перевернути догори дном, укутати рушником і залишити до повного охолодження. Консервована кукурудза виходить яскравою, соковитою та зберігає ніжний смак свіжих качанів.
