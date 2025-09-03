Відео
Консервована кукурудза на зиму — рецепт цілих качанів в банці

3 вересня 2025 01:03
Марина Євтягіна - Редактор
Консервована кукурудза на зиму — рецепт приготування качанів у банці
Консервована кукурудза. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Консервована кукурудза на зиму — це заготівля, яка завжди виглядає святково й радує ніжним смаком. Завдяки простому рецепту ви отримаєте яскраві качани, які чудово смакують узимку з будь-якими стравами. Така кукурудза зберігає природну солодкість, соковитість і стане універсальною прикрасою вашої комори.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться (на банку 3 л):

  • кукурудза — 6 качанів;
  • цукор — 4 ст. л.;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • оцет 9% — 3 ст. л.

Спосіб приготування

Качани очистити від листя та волокон, промити. Скласти у велику каструлю, залити холодною водою, довести до кипіння й варити приблизно 30 хвилин, щоб кукурудза стала м’якою, але не розвареною. Воду злити, качани охолодити.

кукурдза на зиму
Качани кукурудзи. Фото: smakuiemo.com.ua

Підготувати стерильні банки. Якщо потрібно, качани підрізати, щоб вони зручно ставали у банку. Зрізані шматочки можна покласти зверху.

маринована кукурудза на зиму
Кукурудза в каструлі. Фото: smakuiemo.com.ua

У трилітрову банку скласти качани вертикально. Додати 4 ст. л. цукру, 2 ст. л. солі та 3 ст. л. оцту.

маринована кукурдза на зиму в банці
Кукурудза та цукор. Фото: smakuiemo.com.ua

Залити чистою водою доверху, накрити кришками й поставити на стерилізацію: трилітрові банки стерилізувати 30 хвилин, півторалітрові — 20 хвилин.

кукурдза на зиму качанами
Стерилізація банок. Фото: smakuiemo.com.ua

Готові банки закрутити, перевернути догори дном, укутати рушником і залишити до повного охолодження. Консервована кукурудза виходить яскравою, соковитою та зберігає ніжний смак свіжих качанів.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.

овочі рецепт заготівля на зиму овочі на зиму кукурудза
