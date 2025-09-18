Квашеная свекла на зиму — простой способ приготовления полезной заготовки

Квашеная свекла. Фото: smakuiemo.com.ua

Квашеная свекла на зиму — это не только вкусная, но и очень полезная заготовка. Она улучшает пищеварение, сохраняет витамины и придает особый вкус борщу или салатам. Приготовление занимает минимум времени, а результат станет настоящим сокровищем на вашей кухне.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

свекла — по необходимости;

вода — 1 л.;

соль — 10 г.

Способ приготовления

Подготовить свеклу: хорошо вымыть, почистить от кожуры. Крупные корнеплоды нарезать дольками или кружочками, а мелкие оставить целыми.

Чищенная свекла Фото: smakuiemo.com.ua

Выложить свеклу в чистую стерилизованную банку, заполняя ее достаточно плотно, но так, чтобы при заливании оставалось место для жидкости.

Свекла и вода. Фото: smakuiemo.com.ua

Приготовить рассол: в литре питьевой воды растворить 10 г соли. Залить свеклу готовым рассолом так, чтобы она была полностью погружена. Банку накрыть чистой тканью или крышкой с отверстиями — важно не закрывать герметично, чтобы во время брожения газы могли свободно выходить.

Процесс ферментации свеклы. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставить банку на тарелку и оставить при комнатной температуре. В зависимости от размера кусочков и температуры в комнате, процесс брожения продлится от 5 до 10 дней. За это время свекла должна стать мягкой, приобретая вкус, будто она сварена.

Квашеная свекла. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовую квашеную свеклу хранить в прохладном месте или холодильнике. Ее можно использовать для приготовления традиционных украинских блюд — борща, салатов или как самостоятельную закуску.

