Главная arrow Вкус arrow Квашеная свекла на зиму — рецепт полезной заготовки для здоровья arrow

Квашеная свекла на зиму — рецепт полезной заготовки для здоровья

18 сентября 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Квашеная свекла на зиму — простой способ приготовления полезной заготовки
Квашеная свекла. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Квашеная свекла на зиму — это не только вкусная, но и очень полезная заготовка. Она улучшает пищеварение, сохраняет витамины и придает особый вкус борщу или салатам. Приготовление занимает минимум времени, а результат станет настоящим сокровищем на вашей кухне.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • свекла — по необходимости;
  • вода — 1 л.;
  • соль — 10 г.

Способ приготовления

Подготовить свеклу: хорошо вымыть, почистить от кожуры. Крупные корнеплоды нарезать дольками или кружочками, а мелкие оставить целыми.

рецепт квашеного буряка
Чищенная свекла Фото: smakuiemo.com.ua

Выложить свеклу в чистую стерилизованную банку, заполняя ее достаточно плотно, но так, чтобы при заливании оставалось место для жидкости.

квашені буряки
Свекла и вода. Фото: smakuiemo.com.ua

Приготовить рассол: в литре питьевой воды растворить 10 г соли. Залить свеклу готовым рассолом так, чтобы она была полностью погружена. Банку накрыть чистой тканью или крышкой с отверстиями — важно не закрывать герметично, чтобы во время брожения газы могли свободно выходить.

як заквасити буряки
Процесс ферментации свеклы. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставить банку на тарелку и оставить при комнатной температуре. В зависимости от размера кусочков и температуры в комнате, процесс брожения продлится от 5 до 10 дней. За это время свекла должна стать мягкой, приобретая вкус, будто она сварена.

чим корисен квашений буряк
Квашеная свекла. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовую квашеную свеклу хранить в прохладном месте или холодильнике. Ее можно использовать для приготовления традиционных украинских блюд — борща, салатов или как самостоятельную закуску.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

рецепт Украинская кухня борщ заготовка на зиму квашеная свекла ферментированные овощи
