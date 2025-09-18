Квашений буряк на зиму — простий спосіб приготування корисної заготовки

Квашений буряк. Фото: smakuiemo.com.ua

Квашений буряк на зиму — це не лише смачна, а й надзвичайно корисна заготовка. Він покращує травлення, зберігає вітаміни та додає особливого смаку борщу чи салатам. Приготування займає мінімум часу, а результат стане справжнім скарбом на вашій кухні.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

буряк — за потреби;

вода — 1 л;

сіль — 10 г.

Спосіб приготування

Підготувати буряки: добре вимити, почистити від шкірки. Великі коренеплоди нарізати часточками або кружальцями, а дрібні залишити цілими.

Чищені буряки. Фото: smakuiemo.com.ua

Викласти буряки в чисту стерилізовану банку, заповнюючи її досить щільно, але так, щоб при заливанні залишалося місце для рідини.

Буряки та вода. Фото: smakuiemo.com.ua

Приготувати розсіл: у літрі питної води розчинити 10 г солі. Залити буряки готовим розсолом так, щоб вони були повністю занурені. Банку накрити чистою тканиною або кришкою з отворами — важливо не закривати герметично, щоб під час бродіння гази могли вільно виходити.

Процес ферментації буряків. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставити банку на тарілку та залишити при кімнатній температурі. Залежно від розміру шматочків і температури в кімнаті, процес бродіння триватиме від 5 до 10 днів. За цей час буряки мають стати м’якими, набуваючи смаку, ніби вони зварені.

Квашений буряк. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовий квашений буряк зберігати в прохолодному місці чи холодильнику. Його можна використовувати для приготування традиційних українських страв — борщу, салатів чи як самостійну закуску.

