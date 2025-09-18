Відео
Головна arrow Смак arrow Квашений буряк на зиму — рецепт корисної заготівлі для здоров'я arrow

Квашений буряк на зиму — рецепт корисної заготівлі для здоров'я

18 вересня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Квашений буряк на зиму — простий спосіб приготування корисної заготовки
Квашений буряк. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Квашений буряк на зиму — це не лише смачна, а й надзвичайно корисна заготовка. Він покращує травлення, зберігає вітаміни та додає особливого смаку борщу чи салатам. Приготування займає мінімум часу, а результат стане справжнім скарбом на вашій кухні.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • буряк — за потреби;
  • вода — 1 л;
  • сіль — 10 г.

Спосіб приготування

Підготувати буряки: добре вимити, почистити від шкірки. Великі коренеплоди нарізати часточками або кружальцями, а дрібні залишити цілими.

рецепт квашеного буряка
Чищені буряки. Фото: smakuiemo.com.ua

Викласти буряки в чисту стерилізовану банку, заповнюючи її досить щільно, але так, щоб при заливанні залишалося місце для рідини.

квашені буряки
Буряки та вода. Фото: smakuiemo.com.ua

Приготувати розсіл: у літрі питної води розчинити 10 г солі. Залити буряки готовим розсолом так, щоб вони були повністю занурені. Банку накрити чистою тканиною або кришкою з отворами — важливо не закривати герметично, щоб під час бродіння гази могли вільно виходити.

як заквасити буряки
Процес ферментації буряків. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставити банку на тарілку та залишити при кімнатній температурі. Залежно від розміру шматочків і температури в кімнаті, процес бродіння триватиме від 5 до 10 днів. За цей час буряки мають стати м’якими, набуваючи смаку, ніби вони зварені.

чим корисен квашений буряк
Квашений буряк. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовий квашений буряк зберігати в прохолодному місці чи холодильнику. Його можна використовувати для приготування традиційних українських страв — борщу, салатів чи як самостійну закуску.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.

рецепт Українська кухня борщ заготівля на зиму квашений буряк ферментовані овочі
