Квашений буряк на зиму — простий спосіб приготування корисної заготовки

Квашений буряк на зиму — рецепт корисної заготівлі для здоров'я
Квашений буряк на зиму — це не лише смачна, а й надзвичайно корисна заготовка. Він покращує травлення, зберігає вітаміни та додає особливого смаку борщу чи салатам. Приготування займає мінімум часу, а результат стане справжнім скарбом на вашій кухні.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- буряк — за потреби;
- вода — 1 л;
- сіль — 10 г.
Спосіб приготування
Підготувати буряки: добре вимити, почистити від шкірки. Великі коренеплоди нарізати часточками або кружальцями, а дрібні залишити цілими.
Викласти буряки в чисту стерилізовану банку, заповнюючи її досить щільно, але так, щоб при заливанні залишалося місце для рідини.
Приготувати розсіл: у літрі питної води розчинити 10 г солі. Залити буряки готовим розсолом так, щоб вони були повністю занурені. Банку накрити чистою тканиною або кришкою з отворами — важливо не закривати герметично, щоб під час бродіння гази могли вільно виходити.
Поставити банку на тарілку та залишити при кімнатній температурі. Залежно від розміру шматочків і температури в кімнаті, процес бродіння триватиме від 5 до 10 днів. За цей час буряки мають стати м’якими, набуваючи смаку, ніби вони зварені.
Готовий квашений буряк зберігати в прохолодному місці чи холодильнику. Його можна використовувати для приготування традиційних українських страв — борщу, салатів чи як самостійну закуску.
