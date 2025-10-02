Фасоль на зиму без автоклава — простой рецепт консервации с маринадом

Фасоль на зиму без автоклава — проверенный рецепт консервации
Фасоль на зиму без автоклава — это отличная заготовка, которая сэкономит время зимой и станет основой для многих блюд. Благодаря простому маринаду она сохраняет нежный вкус и остается цельной. Достаточно лишь открыть баночку, чтобы быстро приготовить суп, салат или гарнир.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- фасоль — 1 кг;
- вода — 1,5 л.;
- сахар — 2 ст. л. с горкой;
- соль — 1 ст. л. с горкой;
- уксус 9% — 100 мл.
Способ приготовления
Фасоль хорошо промыть и замочить на ночь в большом количестве воды, чтобы зерна набухли. Утром отварить ее почти до готовности — фасоль должна быть мягкой, но не разваренной.
Для маринада в кастрюле смешать воду, сахар и соль. Довести до кипения, проварить 1 минуту, влить уксус и еще раз прокипятить минуту. Горячим маринадом залить фасоль, проварить все вместе 10 минут на слабом огне.
Стерилизованные банки наполнить горячей фасолью с маринадом, накрыть крышками и поставить в кастрюлю с полотенцем на дне.
Залить водой до "плечиков" и стерилизовать 40 минут после закипания. Закатать крышки ключом. Переворачивать или укутывать банки не нужно.
Из такого количества ингредиентов получается около 7 полулитровых банок ароматной фасоли на зиму.
Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму
Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.
Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.
Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.
Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.
Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.
Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.
Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.
Читайте Новини.LIVE!