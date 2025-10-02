Фасоль на зиму без автоклава — простой рецепт консервации с маринадом

Фасоль на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua

Фасоль на зиму без автоклава — это отличная заготовка, которая сэкономит время зимой и станет основой для многих блюд. Благодаря простому маринаду она сохраняет нежный вкус и остается цельной. Достаточно лишь открыть баночку, чтобы быстро приготовить суп, салат или гарнир.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

фасоль — 1 кг;

вода — 1,5 л.;

сахар — 2 ст. л. с горкой;

соль — 1 ст. л. с горкой;

уксус 9% — 100 мл.

Способ приготовления

Фасоль хорошо промыть и замочить на ночь в большом количестве воды, чтобы зерна набухли. Утром отварить ее почти до готовности — фасоль должна быть мягкой, но не разваренной.

Фасоль в воде. Фото: smakuiemo.com.ua

Для маринада в кастрюле смешать воду, сахар и соль. Довести до кипения, проварить 1 минуту, влить уксус и еще раз прокипятить минуту. Горячим маринадом залить фасоль, проварить все вместе 10 минут на слабом огне.

Фасоль в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Стерилизованные банки наполнить горячей фасолью с маринадом, накрыть крышками и поставить в кастрюлю с полотенцем на дне.

Стерилизация банок с фасолью. Фото: smakuiemo.com.ua

Залить водой до "плечиков" и стерилизовать 40 минут после закипания. Закатать крышки ключом. Переворачивать или укутывать банки не нужно.

Банки с фасолью. Фото: smakuiemo.com.ua

Из такого количества ингредиентов получается около 7 полулитровых банок ароматной фасоли на зиму.

