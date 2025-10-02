Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Фасоль на зиму без автоклава — проверенный рецепт консервации

Фасоль на зиму без автоклава — проверенный рецепт консервации

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 01:00
Фасоль на зиму без автоклава — простой рецепт консервации с маринадом
Фасоль на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua

Фасоль на зиму без автоклава — это отличная заготовка, которая сэкономит время зимой и станет основой для многих блюд. Благодаря простому маринаду она сохраняет нежный вкус и остается цельной. Достаточно лишь открыть баночку, чтобы быстро приготовить суп, салат или гарнир.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • фасоль — 1 кг;
  • вода — 1,5 л.;
  • сахар — 2 ст. л. с горкой;
  • соль — 1 ст. л. с горкой;
  • уксус 9% — 100 мл.

Способ приготовления

Фасоль хорошо промыть и замочить на ночь в большом количестве воды, чтобы зерна набухли. Утром отварить ее почти до готовности — фасоль должна быть мягкой, но не разваренной.

рецепт квасолі на зиму
Фасоль в воде. Фото: smakuiemo.com.ua

Для маринада в кастрюле смешать воду, сахар и соль. Довести до кипения, проварить 1 минуту, влить уксус и еще раз прокипятить минуту. Горячим маринадом залить фасоль, проварить все вместе 10 минут на слабом огне.

консервована квасоля на зиму
Фасоль в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Стерилизованные банки наполнить горячей фасолью с маринадом, накрыть крышками и поставить в кастрюлю с полотенцем на дне.

квасоля в банках на зиму
Стерилизация банок с фасолью. Фото: smakuiemo.com.ua

Залить водой до "плечиков" и стерилизовать 40 минут после закипания. Закатать крышки ключом. Переворачивать или укутывать банки не нужно.

рецепт квасолі на зиму без автоклава
Банки с фасолью. Фото: smakuiemo.com.ua

Из такого количества ингредиентов получается около 7 полулитровых банок ароматной фасоли на зиму.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

консервация рецепт фасоль заготовка на зиму бобовые
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации