Квасоля на зиму без автоклава — простий рецепт консервації з маринадом

Квасоля на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua

Квасоля на зиму без автоклава — це чудова заготівля, яка заощадить час узимку та стане основою для багатьох страв. Завдяки простому маринаду вона зберігає ніжний смак і залишається цільною. Достатньо лише відкрити баночку, щоб швидко приготувати суп, салат чи гарнір.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

квасоля — 1 кг;

вода — 1,5 л;

цукор — 2 ст. л. з гіркою;

сіль — 1 ст. л. з гіркою;

оцет 9% — 100 мл.

Спосіб приготування

Квасолю добре промити та замочити на ніч у великій кількості води, щоб зерна набрякли. Вранці відварити її майже до готовності — квасоля має бути м’якою, але не розвареною.

Квасоля у воді. Фото: smakuiemo.com.ua

Для маринаду у каструлі змішати воду, цукор і сіль. Довести до кипіння, проварити 1 хвилину, влити оцет і ще раз прокип’ятити хвилину. Гарячим маринадом залити квасолю, проварити все разом 10 хвилин на слабкому вогні.

Квасоля в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Стерилізовані банки наповнити гарячою квасолею з маринадом, накрити кришками й поставити у каструлю з рушником на дні.

Стерилізація банок з квасолею. Фото: smakuiemo.com.ua

Залити водою до "плечиків" і стерилізувати 40 хвилин після закипання. Закатати кришки ключем. Перевертати чи вкутувати банки не потрібно.

Банки з квасолею. Фото: smakuiemo.com.ua

З такої кількості інгредієнтів виходить близько 7 півлітрових банок ароматної квасолі на зиму.

