Україна
Головна Смак Квасоля на зиму без автоклава — перевірений рецепт консервації

Квасоля на зиму без автоклава — перевірений рецепт консервації

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 01:00
Квасоля на зиму без автоклава — простий рецепт консервації з маринадом
Квасоля на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua

Квасоля на зиму без автоклава — це чудова заготівля, яка заощадить час узимку та стане основою для багатьох страв. Завдяки простому маринаду вона зберігає ніжний смак і залишається цільною. Достатньо лише відкрити баночку, щоб швидко приготувати суп, салат чи гарнір.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • квасоля — 1 кг;
  • вода — 1,5 л;
  • цукор — 2 ст. л. з гіркою;
  • сіль — 1 ст. л. з гіркою;
  • оцет 9% — 100 мл.

Спосіб приготування

Квасолю добре промити та замочити на ніч у великій кількості води, щоб зерна набрякли. Вранці відварити її майже до готовності — квасоля має бути м’якою, але не розвареною.

рецепт квасолі на зиму
Квасоля у воді. Фото: smakuiemo.com.ua

Для маринаду у каструлі змішати воду, цукор і сіль. Довести до кипіння, проварити 1 хвилину, влити оцет і ще раз прокип’ятити хвилину. Гарячим маринадом залити квасолю, проварити все разом 10 хвилин на слабкому вогні.

консервована квасоля на зиму
Квасоля в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Стерилізовані банки наповнити гарячою квасолею з маринадом, накрити кришками й поставити у каструлю з рушником на дні.

квасоля в банках на зиму
Стерилізація банок з квасолею. Фото: smakuiemo.com.ua

Залити водою до "плечиків" і стерилізувати 40 хвилин після закипання. Закатати кришки ключем. Перевертати чи вкутувати банки не потрібно.

рецепт квасолі на зиму без автоклава
Банки з квасолею. Фото: smakuiemo.com.ua

З такої кількості інгредієнтів виходить близько 7 півлітрових банок ароматної квасолі на зиму.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.

консервація рецепт квасоля заготівля на зиму бобові
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
