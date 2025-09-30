Видео
Главная Вкус Маринованные шампиньоны за 20 минут — рецепт закуски по-домашнему

Маринованные шампиньоны за 20 минут — рецепт закуски по-домашнему

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 01:04
Маринованные шампиньоны за 20 минут — рецепт приготовления грибов по-домашнему
Маринованные шампиньоны. Фото: smakuiemo.com.ua

Маринованные шампиньоны за 20 минут — это быстрая закуска, которая станет украшением любого стола. Грибы получаются нежными и ароматными благодаря овощам и специям. Их можно подавать уже после остывания или хранить в холодильнике, чтобы иметь всегда готовое блюдо под рукой.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • шампиньоны — 500 г;
  • чеснок — 4 зуб;
  • морковь — 1 шт.;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • перец черный горошком — 12 шт.;
  • перец душистый — 3 шт.;
  • гвоздика — 4 шт.;
  • соль — 2 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • уксус 9% — 3 ст. л. (или яблочный — 5 ст. л.);
  • масло — 50 мл.;
  • вода — 200 мл.

Способ приготовления

Шампиньоны очистить, при необходимости разрезать пополам. В кастрюлю влить воду, добавить соль, сахар, лавровый лист, черный и душистый перец, гвоздику. Довести до кипения.

маринад для грибів
Приготовление маринада. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить нарезанную тонкими кружочками морковь и измельченный чеснок. Всыпать грибы, влить масло и перемешать. Варить после закипания 7-8 минут.

рецепт закуски з печерицями
Шампиньоны и маринад. Фото: smakuiemo.com.ua

В конце влить уксус, довести до кипения и снять с огня. Оставить грибы охлаждаться прямо в маринаде. После этого их можно подавать сразу или хранить в холодильнике.

рецепт маринованих грибів печериць
Маринованные шампиньоны Фото: smakuiemo.com.ua

Маринованные шампиньоны получаются ароматными, сочными и прекрасно подходят в качестве закуски или дополнения к основным блюдам.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
