Маринованные шампиньоны за 20 минут — рецепт приготовления грибов по-домашнему

Маринованные шампиньоны за 20 минут — рецепт закуски по-домашнему
Маринованные шампиньоны за 20 минут — это быстрая закуска, которая станет украшением любого стола. Грибы получаются нежными и ароматными благодаря овощам и специям. Их можно подавать уже после остывания или хранить в холодильнике, чтобы иметь всегда готовое блюдо под рукой.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- шампиньоны — 500 г;
- чеснок — 4 зуб;
- морковь — 1 шт.;
- лавровый лист — 2 шт.;
- перец черный горошком — 12 шт.;
- перец душистый — 3 шт.;
- гвоздика — 4 шт.;
- соль — 2 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- уксус 9% — 3 ст. л. (или яблочный — 5 ст. л.);
- масло — 50 мл.;
- вода — 200 мл.
Способ приготовления
Шампиньоны очистить, при необходимости разрезать пополам. В кастрюлю влить воду, добавить соль, сахар, лавровый лист, черный и душистый перец, гвоздику. Довести до кипения.
Добавить нарезанную тонкими кружочками морковь и измельченный чеснок. Всыпать грибы, влить масло и перемешать. Варить после закипания 7-8 минут.
В конце влить уксус, довести до кипения и снять с огня. Оставить грибы охлаждаться прямо в маринаде. После этого их можно подавать сразу или хранить в холодильнике.
Маринованные шампиньоны получаются ароматными, сочными и прекрасно подходят в качестве закуски или дополнения к основным блюдам.
