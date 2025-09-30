Мариновані печериці за 20 хвилин — рецепт приготування грибів по-домашньому

Мариновані печериці. Фото: smakuiemo.com.ua

Мариновані печериці за 20 хвилин — це швидка закуска, яка стане окрасою будь-якого столу. Гриби виходять ніжними й ароматними завдяки овочам і спеціям. Їх можна подавати вже після охолодження або зберігати в холодильнику, щоб мати завжди готову страву під рукою.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

печериці — 500 г;

часник — 4 зуб.;

морква — 1 шт.;

лавровий лист — 2 шт.;

перець чорний горошком — 12 шт.;

перець духмяний — 3 шт.;

гвоздика — 4 шт.;

сіль — 2 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

оцет 9% — 3 ст. л. (або яблучний — 5 ст. л.);

олія — 50 мл.;

вода — 200 мл.

Спосіб приготування

Печериці очистити, за потреби розрізати навпіл. У каструлю влити воду, додати сіль, цукор, лавровий лист, чорний і духмяний перець, гвоздику. Довести до кипіння.

Приготування маринаду. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати нарізану тонкими кружечками моркву й подрібнений часник. Всипати гриби, влити олію та перемішати. Варити після закипання 7–8 хвилин.

Печериці та маринад. Фото: smakuiemo.com.ua

Наприкінці влити оцет, довести до кипіння та зняти з вогню. Залишити гриби охолоджуватися прямо в маринаді. Після цього їх можна подавати одразу чи зберігати в холодильнику.

Мариновані печериці. Фото: smakuiemo.com.ua

Мариновані печериці виходять ароматними, соковитими й чудово підходять як закуска або доповнення до основних страв.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт.

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці.

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт.

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму.

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають.

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів.

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити.

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.