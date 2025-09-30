Відео
Головна Смак Мариновані печериці за 20 хвилин — рецепт закуски по-домашньому

Мариновані печериці за 20 хвилин — рецепт закуски по-домашньому

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 01:04
Мариновані печериці за 20 хвилин — рецепт приготування грибів по-домашньому
Мариновані печериці. Фото: smakuiemo.com.ua

Мариновані печериці за 20 хвилин — це швидка закуска, яка стане окрасою будь-якого столу. Гриби виходять ніжними й ароматними завдяки овочам і спеціям. Їх можна подавати вже після охолодження або зберігати в холодильнику, щоб мати завжди готову страву під рукою.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • печериці — 500 г;
  • часник — 4 зуб.;
  • морква — 1 шт.;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • перець чорний горошком — 12 шт.;
  • перець духмяний — 3 шт.;
  • гвоздика — 4 шт.;
  • сіль — 2 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • оцет 9% — 3 ст. л. (або яблучний — 5 ст. л.);
  • олія — 50 мл.;
  • вода — 200 мл.

Спосіб приготування

Печериці очистити, за потреби розрізати навпіл. У каструлю влити воду, додати сіль, цукор, лавровий лист, чорний і духмяний перець, гвоздику. Довести до кипіння.

маринад для грибів
Приготування маринаду. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати нарізану тонкими кружечками моркву й подрібнений часник. Всипати гриби, влити олію та перемішати. Варити після закипання 7–8 хвилин.

рецепт закуски з печерицями
Печериці та маринад. Фото: smakuiemo.com.ua

Наприкінці влити оцет, довести до кипіння та зняти з вогню. Залишити гриби охолоджуватися прямо в маринаді. Після цього їх можна подавати одразу чи зберігати в холодильнику.

рецепт маринованих грибів печериць
Мариновані печериці. Фото: smakuiemo.com.ua

Мариновані печериці виходять ароматними, соковитими й чудово підходять як закуска або доповнення до основних страв.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.

рецепт гриби печериці мариновані печериці закуска
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
