Мариновані печериці за 20 хвилин — рецепт приготування грибів по-домашньому

Мариновані печериці за 20 хвилин — рецепт закуски по-домашньому
Мариновані печериці за 20 хвилин — це швидка закуска, яка стане окрасою будь-якого столу. Гриби виходять ніжними й ароматними завдяки овочам і спеціям. Їх можна подавати вже після охолодження або зберігати в холодильнику, щоб мати завжди готову страву під рукою.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- печериці — 500 г;
- часник — 4 зуб.;
- морква — 1 шт.;
- лавровий лист — 2 шт.;
- перець чорний горошком — 12 шт.;
- перець духмяний — 3 шт.;
- гвоздика — 4 шт.;
- сіль — 2 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- оцет 9% — 3 ст. л. (або яблучний — 5 ст. л.);
- олія — 50 мл.;
- вода — 200 мл.
Спосіб приготування
Печериці очистити, за потреби розрізати навпіл. У каструлю влити воду, додати сіль, цукор, лавровий лист, чорний і духмяний перець, гвоздику. Довести до кипіння.
Додати нарізану тонкими кружечками моркву й подрібнений часник. Всипати гриби, влити олію та перемішати. Варити після закипання 7–8 хвилин.
Наприкінці влити оцет, довести до кипіння та зняти з вогню. Залишити гриби охолоджуватися прямо в маринаді. Після цього їх можна подавати одразу чи зберігати в холодильнику.
Мариновані печериці виходять ароматними, соковитими й чудово підходять як закуска або доповнення до основних страв.
Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму
Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт.
Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці.
Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт.
Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму.
Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають.
Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів.
Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити.
Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.
Читайте Новини.LIVE!