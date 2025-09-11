Видео
Маринованные помидоры на зиму "Господинька" — не рецепт, а золото

11 сентября 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Помидоры на зиму Хозяйка — очень вкусный рецепт
Маринованные помидоры. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Помидоры "Господинька" — это идеальная консервация для зимнего стола. Благодаря зелени, специям и нежному маринаду они получаются упругие, ароматные и сладковатые. Этот рецепт проверен временем и всегда радует результатом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • помидоры с крепкой кожицей — нужное количество;
  • сельдерей, петрушка, укроп — по своему вкусу;
  • базилик — по желанию;
  • лук — несколько колец;
  • чеснок — несколько зубчиков;
  • перец черный горошком — несколько шт.;
  • перец душистый горошком — несколько шт.

Для маринада (на 1 л воды, примерно на 2 л банки):

  • вода — 1 л.;
  • соль каменная, нейодированная — 1 ст. л.;
  • сахар — 4-5 ст. л. (80-100 г);
  • уксус 9% — 2 ст. л. (30 г).

Способ приготовления

На дно стерилизованных банок выложить зелень: сельдерей, петрушка, укроп, по желанию базилик. В часть банок положить полукольца лука, в остальные — зубчики чеснока.

мариновані помідори на зиму
Помидоры в банке. Фото: gospodynka.com.ua

Плотно уложить помидоры, добавить несколько горошин черного и душистого перца. Если зелень осталась, положить сверху. Для маринада в воду добавить соль и сахар, довести до кипения. Когда кристаллы растворятся, влить уксус. Горячим маринадом залить банки доверху.

рецепт маринованих помідорів
Вода и соль. Фото: gospodynka.com.ua

Банки прикрыть крышками, поставить в кастрюлю с полотенцем на дне, залить водой до плечиков и стерилизовать 5-7 минут после закипания. Затем закатать, перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания. Помидоры получаются сладковатые, ароматные и всегда съедаются первыми. Это настоящее золото среди домашних заготовок.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

