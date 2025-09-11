Помидоры на зиму Хозяйка — очень вкусный рецепт

Маринованные помидоры на зиму "Господинька" — не рецепт, а золото
Помидоры "Господинька" — это идеальная консервация для зимнего стола. Благодаря зелени, специям и нежному маринаду они получаются упругие, ароматные и сладковатые. Этот рецепт проверен временем и всегда радует результатом.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- помидоры с крепкой кожицей — нужное количество;
- сельдерей, петрушка, укроп — по своему вкусу;
- базилик — по желанию;
- лук — несколько колец;
- чеснок — несколько зубчиков;
- перец черный горошком — несколько шт.;
- перец душистый горошком — несколько шт.
Для маринада (на 1 л воды, примерно на 2 л банки):
- вода — 1 л.;
- соль каменная, нейодированная — 1 ст. л.;
- сахар — 4-5 ст. л. (80-100 г);
- уксус 9% — 2 ст. л. (30 г).
Способ приготовления
На дно стерилизованных банок выложить зелень: сельдерей, петрушка, укроп, по желанию базилик. В часть банок положить полукольца лука, в остальные — зубчики чеснока.
Плотно уложить помидоры, добавить несколько горошин черного и душистого перца. Если зелень осталась, положить сверху. Для маринада в воду добавить соль и сахар, довести до кипения. Когда кристаллы растворятся, влить уксус. Горячим маринадом залить банки доверху.
Банки прикрыть крышками, поставить в кастрюлю с полотенцем на дне, залить водой до плечиков и стерилизовать 5-7 минут после закипания. Затем закатать, перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания. Помидоры получаются сладковатые, ароматные и всегда съедаются первыми. Это настоящее золото среди домашних заготовок.
