Помидоры на зиму Хозяйка — очень вкусный рецепт

Маринованные помидоры. Фото: gospodynka.com.ua

Помидоры "Господинька" — это идеальная консервация для зимнего стола. Благодаря зелени, специям и нежному маринаду они получаются упругие, ароматные и сладковатые. Этот рецепт проверен временем и всегда радует результатом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

помидоры с крепкой кожицей — нужное количество;

сельдерей, петрушка, укроп — по своему вкусу;

базилик — по желанию;

лук — несколько колец;

чеснок — несколько зубчиков;

перец черный горошком — несколько шт.;

перец душистый горошком — несколько шт.

Для маринада (на 1 л воды, примерно на 2 л банки):

вода — 1 л.;

соль каменная, нейодированная — 1 ст. л.;

сахар — 4-5 ст. л. (80-100 г);

уксус 9% — 2 ст. л. (30 г).

Способ приготовления

На дно стерилизованных банок выложить зелень: сельдерей, петрушка, укроп, по желанию базилик. В часть банок положить полукольца лука, в остальные — зубчики чеснока.

Помидоры в банке. Фото: gospodynka.com.ua

Плотно уложить помидоры, добавить несколько горошин черного и душистого перца. Если зелень осталась, положить сверху. Для маринада в воду добавить соль и сахар, довести до кипения. Когда кристаллы растворятся, влить уксус. Горячим маринадом залить банки доверху.

Вода и соль. Фото: gospodynka.com.ua

Банки прикрыть крышками, поставить в кастрюлю с полотенцем на дне, залить водой до плечиков и стерилизовать 5-7 минут после закипания. Затем закатать, перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания. Помидоры получаются сладковатые, ароматные и всегда съедаются первыми. Это настоящее золото среди домашних заготовок.

