Помідори на зиму Господинька — дуже смачний рецепт

Мариновані помідори. Фото: gospodynka.com.ua

Помідори "Господинька" — це ідеальна консервація для зимового столу. Завдяки зелені, спеціям і ніжному маринаду вони виходять пружні, ароматні та солодкуваті. Цей рецепт перевірений часом і завжди тішить результатом.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

помідори з міцною шкіркою — потрібна кількість;

селера, петрушка, кріп — до свого смаку;

базилік — за бажанням;

цибуля — кілька кілець;

часник — кілька зубчиків;

перець чорний горошком — кілька шт.;

перець духмяний горошком — кілька шт.

Для маринаду (на 1 л води, приблизно на 2 л банки):

вода — 1 л.;

сіль кам’яна, нейодована — 1 ст. л.;

цукор — 4–5 ст. л. (80–100 г);

оцет 9% — 2 ст. л. (30 г).

Спосіб приготування

На дно стерилізованих банок викласти зелень: селера, петрушка, кріп, за бажанням базилік. У частину банок покласти півкільця цибулі, в інші — зубчики часнику.

Помідори в банці. Фото: gospodynka.com.ua

Щільно укласти помідори, додати кілька горошин чорного та духмяного перцю. Якщо зелень залишилася, покласти зверху. Для маринаду у воду додати сіль та цукор, довести до кипіння. Коли кристали розчиняться, влити оцет. Гарячим маринадом залити банки доверху.

Вода та сіль. Фото: gospodynka.com.ua

Банки прикрити кришками, поставити у каструлю з рушником на дні, залити водою до плечиків і стерилізувати 5–7 хвилин після закипання. Потім закатати, перевернути догори дном і загорнути до повного охолодження. Помідори виходять солодкуваті, ароматні й завжди з’їдаються першими. Це справжнє золото серед домашніх заготовок.

