Мариновані помідори на зиму "Господинька" — не рецепт, а золото

11 вересня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Помідори на зиму Господинька — дуже смачний рецепт
Мариновані помідори. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Помідори "Господинька" — це ідеальна консервація для зимового столу. Завдяки зелені, спеціям і ніжному маринаду вони виходять пружні, ароматні та солодкуваті. Цей рецепт перевірений часом і завжди тішить результатом.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • помідори з міцною шкіркою — потрібна кількість;
  • селера, петрушка, кріп — до свого смаку;
  • базилік — за бажанням;
  • цибуля — кілька кілець;
  • часник — кілька зубчиків;
  • перець чорний горошком — кілька шт.;
  • перець духмяний горошком — кілька шт.

Для маринаду (на 1 л води, приблизно на 2 л банки):

  • вода — 1 л.;
  • сіль кам’яна, нейодована — 1 ст. л.;
  • цукор — 4–5 ст. л. (80–100 г);
  • оцет 9% — 2 ст. л. (30 г).

Спосіб приготування

На дно стерилізованих банок викласти зелень: селера, петрушка, кріп, за бажанням базилік. У частину банок покласти півкільця цибулі, в інші — зубчики часнику.

мариновані помідори на зиму
Помідори в банці. Фото: gospodynka.com.ua

Щільно укласти помідори, додати кілька горошин чорного та духмяного перцю. Якщо зелень залишилася, покласти зверху. Для маринаду у воду додати сіль та цукор, довести до кипіння. Коли кристали розчиняться, влити оцет. Гарячим маринадом залити банки доверху.

рецепт маринованих помідорів
Вода та сіль. Фото: gospodynka.com.ua

Банки прикрити кришками, поставити у каструлю з рушником на дні, залити водою до плечиків і стерилізувати 5–7 хвилин після закипання. Потім закатати, перевернути догори дном і загорнути до повного охолодження. Помідори виходять солодкуваті, ароматні й завжди з’їдаються першими. Це справжнє золото серед домашніх заготовок.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.

