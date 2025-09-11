Помідори на зиму Господинька — дуже смачний рецепт

Мариновані помідори на зиму "Господинька" — не рецепт, а золото
Помідори "Господинька" — це ідеальна консервація для зимового столу. Завдяки зелені, спеціям і ніжному маринаду вони виходять пружні, ароматні та солодкуваті. Цей рецепт перевірений часом і завжди тішить результатом.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- помідори з міцною шкіркою — потрібна кількість;
- селера, петрушка, кріп — до свого смаку;
- базилік — за бажанням;
- цибуля — кілька кілець;
- часник — кілька зубчиків;
- перець чорний горошком — кілька шт.;
- перець духмяний горошком — кілька шт.
Для маринаду (на 1 л води, приблизно на 2 л банки):
- вода — 1 л.;
- сіль кам’яна, нейодована — 1 ст. л.;
- цукор — 4–5 ст. л. (80–100 г);
- оцет 9% — 2 ст. л. (30 г).
Спосіб приготування
На дно стерилізованих банок викласти зелень: селера, петрушка, кріп, за бажанням базилік. У частину банок покласти півкільця цибулі, в інші — зубчики часнику.
Щільно укласти помідори, додати кілька горошин чорного та духмяного перцю. Якщо зелень залишилася, покласти зверху. Для маринаду у воду додати сіль та цукор, довести до кипіння. Коли кристали розчиняться, влити оцет. Гарячим маринадом залити банки доверху.
Банки прикрити кришками, поставити у каструлю з рушником на дні, залити водою до плечиків і стерилізувати 5–7 хвилин після закипання. Потім закатати, перевернути догори дном і загорнути до повного охолодження. Помідори виходять солодкуваті, ароматні й завжди з’їдаються першими. Це справжнє золото серед домашніх заготовок.
