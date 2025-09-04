Маринованные помидоры в томатном соке — рецепт на зиму без стерилизации

Маринованные помидоры + томатный сок на зиму — без стерилизации
Маринованные помидоры в томатном соке на зиму — это идеальная заготовка, которая сочетает сочные плоды и нежный домашний сок. Благодаря простой технологии без стерилизации они получаются ароматными, яркими и прекрасно хранятся даже в комнатных условиях. Такая баночка станет настоящим украшением вашей кладовой и подарит летний вкус в любое время года.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- помидоры — 10 кг (6 кг для банок, 4 кг для сока);
- вода кипяченая — 8 л (для двукратной заливки);
- соль каменная — 125 г;
- сахар — 200 г;
- перец душистый — несколько горошин;
- перец черный — несколько горошин;
- лавровый лист — по своему вкусу;
- сладкий перец — 2 шт.
Выход: примерно 6 банок по 1,5 л или 9-10 литровых.
Способ приготовления
Отобрать крепкие, не переспелые помидоры среднего размера. Хорошо вымыть, возле плодоножки сделать небольшие проколы зубочисткой. Сложить плоды в чистые банки, добавить несколько горошин черного и душистого перца, лавровый лист и кусочки сладкого перца.
Вскипятить воду и залить банки с помидорами. Оставить на 10 минут, затем слить воду обратно в кастрюлю, снова вскипятить и второй раз залить банки — это заменяет стерилизацию.
Отдельно подготовить сок из 4 кг помидоров: измельчить их мясорубкой или блендером, перелить в кастрюлю, добавить соль и сахар. Довести до кипения и проварить 10 минут помешивая.
Горячим соком залить банки с помидорами до краев, закатать крышками, перевернуть вверх дном и укутать одеялом. Оставить до полного остывания. Банки хорошо хранятся даже в комнате.
