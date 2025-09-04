Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Маринованные помидоры + томатный сок на зиму — без стерилизации arrow

Маринованные помидоры + томатный сок на зиму — без стерилизации

4 сентября 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Маринованные помидоры в томатном соке — рецепт на зиму без стерилизации
Маринованные помидоры. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Маринованные помидоры в томатном соке на зиму — это идеальная заготовка, которая сочетает сочные плоды и нежный домашний сок. Благодаря простой технологии без стерилизации они получаются ароматными, яркими и прекрасно хранятся даже в комнатных условиях. Такая баночка станет настоящим украшением вашей кладовой и подарит летний вкус в любое время года.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • помидоры — 10 кг (6 кг для банок, 4 кг для сока);
  • вода кипяченая — 8 л (для двукратной заливки);
  • соль каменная — 125 г;
  • сахар — 200 г;
  • перец душистый — несколько горошин;
  • перец черный — несколько горошин;
  • лавровый лист — по своему вкусу;
  • сладкий перец — 2 шт.

Выход: примерно 6 банок по 1,5 л или 9-10 литровых.

Способ приготовления

Отобрать крепкие, не переспелые помидоры среднего размера. Хорошо вымыть, возле плодоножки сделать небольшие проколы зубочисткой. Сложить плоды в чистые банки, добавить несколько горошин черного и душистого перца, лавровый лист и кусочки сладкого перца.

мариновані помідори в томатному соку
Спелые помидоры. Фото: smakuiemo.com.ua

Вскипятить воду и залить банки с помидорами. Оставить на 10 минут, затем слить воду обратно в кастрюлю, снова вскипятить и второй раз залить банки — это заменяет стерилизацию.

мариновані помідори на зиму
Приготовление томатного сока. Фото: smakuiemo.com.ua

Отдельно подготовить сок из 4 кг помидоров: измельчить их мясорубкой или блендером, перелить в кастрюлю, добавить соль и сахар. Довести до кипения и проварить 10 минут помешивая.

мариновані помідори в томаті
Помидоры в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Горячим соком залить банки с помидорами до краев, закатать крышками, перевернуть вверх дном и укутать одеялом. Оставить до полного остывания. Банки хорошо хранятся даже в комнате.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

рецепт помидоры на зиму заготовка на зиму маринованные помидоры томатный сок
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации