Маринованные помидоры в томатном соке — рецепт на зиму без стерилизации

Маринованные помидоры в томатном соке на зиму — это идеальная заготовка, которая сочетает сочные плоды и нежный домашний сок. Благодаря простой технологии без стерилизации они получаются ароматными, яркими и прекрасно хранятся даже в комнатных условиях. Такая баночка станет настоящим украшением вашей кладовой и подарит летний вкус в любое время года.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

помидоры — 10 кг (6 кг для банок, 4 кг для сока);

вода кипяченая — 8 л (для двукратной заливки);

соль каменная — 125 г;

сахар — 200 г;

перец душистый — несколько горошин;

перец черный — несколько горошин;

лавровый лист — по своему вкусу;

сладкий перец — 2 шт.

Выход: примерно 6 банок по 1,5 л или 9-10 литровых.

Способ приготовления

Отобрать крепкие, не переспелые помидоры среднего размера. Хорошо вымыть, возле плодоножки сделать небольшие проколы зубочисткой. Сложить плоды в чистые банки, добавить несколько горошин черного и душистого перца, лавровый лист и кусочки сладкого перца.

Спелые помидоры. Фото: smakuiemo.com.ua

Вскипятить воду и залить банки с помидорами. Оставить на 10 минут, затем слить воду обратно в кастрюлю, снова вскипятить и второй раз залить банки — это заменяет стерилизацию.

Приготовление томатного сока. Фото: smakuiemo.com.ua

Отдельно подготовить сок из 4 кг помидоров: измельчить их мясорубкой или блендером, перелить в кастрюлю, добавить соль и сахар. Довести до кипения и проварить 10 минут помешивая.

Помидоры в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Горячим соком залить банки с помидорами до краев, закатать крышками, перевернуть вверх дном и укутать одеялом. Оставить до полного остывания. Банки хорошо хранятся даже в комнате.

