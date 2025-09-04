Мариновані помідори в томатному соку — рецепт на зиму без стерилізації

Мариновані помідори + томатний сік на зиму — без стерилізації
Мариновані помідори в томатному соку на зиму — це ідеальна заготівля, яка поєднує соковиті плоди та ніжний домашній сік. Завдяки простій технології без стерилізації вони виходять ароматними, яскравими та чудово зберігаються навіть у кімнатних умовах. Така баночка стане справжньою окрасою вашої комори й подарує літній смак у будь-яку пору року.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- помідори — 10 кг (6 кг для банок, 4 кг для соку);
- вода кип’ячена — 8 л (для дворазової заливки);
- сіль кам’яна — 125 г;
- цукор — 200 г;
- перець духмяний — кілька горошин;
- перець чорний — кілька горошин;
- лавровий лист — до свого смаку;
- солодкий перець — 2 шт.
Вихід: приблизно 6 банок по 1,5 л або 9–10 літрових.
Спосіб приготування
Відібрати міцні, не переспілі помідори середнього розміру. Добре вимити, біля плодоніжки зробити невеликі проколи зубочисткою. Скласти плоди в чисті банки, додати кілька горошин чорного та духмяного перцю, лавровий лист і шматочки солодкого перцю.
Закип’ятити воду та залити банки з помідорами. Залишити на 10 хвилин, потім злити воду назад у каструлю, знову закип’ятити та вдруге залити банки — це замінює стерилізацію.
Окремо підготувати сік із 4 кг помідорів: подрібнити їх м’ясорубкою чи блендером, перелити в каструлю, додати сіль і цукор. Довести до кипіння та проварити 10 хвилин, помішуючи.
Гарячим соком залити банки з помідорами по вінця, закатати кришками, перевернути догори дном і вкутати ковдрою. Залишити до повного охолодження. Банки добре зберігаються навіть у кімнаті.
