Мариновані помідори + томатний сік на зиму — без стерилізації

4 вересня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Мариновані помідори в томатному соку — рецепт на зиму без стерилізації
Мариновані помідори. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Мариновані помідори в томатному соку на зиму — це ідеальна заготівля, яка поєднує соковиті плоди та ніжний домашній сік. Завдяки простій технології без стерилізації вони виходять ароматними, яскравими та чудово зберігаються навіть у кімнатних умовах. Така баночка стане справжньою окрасою вашої комори й подарує літній смак у будь-яку пору року.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • помідори — 10 кг (6 кг для банок, 4 кг для соку);
  • вода кип’ячена — 8 л (для дворазової заливки);
  • сіль кам’яна — 125 г;
  • цукор — 200 г;
  • перець духмяний — кілька горошин;
  • перець чорний — кілька горошин;
  • лавровий лист — до свого смаку;
  • солодкий перець — 2 шт.

Вихід: приблизно 6 банок по 1,5 л або 9–10 літрових.

Спосіб приготування

Відібрати міцні, не переспілі помідори середнього розміру. Добре вимити, біля плодоніжки зробити невеликі проколи зубочисткою. Скласти плоди в чисті банки, додати кілька горошин чорного та духмяного перцю, лавровий лист і шматочки солодкого перцю.

мариновані помідори в томатному соку
Стиглі помідори. Фото: smakuiemo.com.ua

Закип’ятити воду та залити банки з помідорами. Залишити на 10 хвилин, потім злити воду назад у каструлю, знову закип’ятити та вдруге залити банки — це замінює стерилізацію.

мариновані помідори на зиму
Приготування томатного соку. Фото: smakuiemo.com.ua

Окремо підготувати сік із 4 кг помідорів: подрібнити їх м’ясорубкою чи блендером, перелити в каструлю, додати сіль і цукор. Довести до кипіння та проварити 10 хвилин, помішуючи.

мариновані помідори в томаті
Помідори в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Гарячим соком залити банки з помідорами по вінця, закатати кришками, перевернути догори дном і вкутати ковдрою. Залишити до повного охолодження. Банки добре зберігаються навіть у кімнаті.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.

рецепт помідори на зиму заготівля на зиму мариновані помідори томатний сік
