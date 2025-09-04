Мариновані помідори в томатному соку — рецепт на зиму без стерилізації

Мариновані помідори. Фото: smakuiemo.com.ua

Мариновані помідори в томатному соку на зиму — це ідеальна заготівля, яка поєднує соковиті плоди та ніжний домашній сік. Завдяки простій технології без стерилізації вони виходять ароматними, яскравими та чудово зберігаються навіть у кімнатних умовах. Така баночка стане справжньою окрасою вашої комори й подарує літній смак у будь-яку пору року.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

помідори — 10 кг (6 кг для банок, 4 кг для соку);

вода кип’ячена — 8 л (для дворазової заливки);

сіль кам’яна — 125 г;

цукор — 200 г;

перець духмяний — кілька горошин;

перець чорний — кілька горошин;

лавровий лист — до свого смаку;

солодкий перець — 2 шт.

Вихід: приблизно 6 банок по 1,5 л або 9–10 літрових.

Спосіб приготування

Відібрати міцні, не переспілі помідори середнього розміру. Добре вимити, біля плодоніжки зробити невеликі проколи зубочисткою. Скласти плоди в чисті банки, додати кілька горошин чорного та духмяного перцю, лавровий лист і шматочки солодкого перцю.

Стиглі помідори. Фото: smakuiemo.com.ua

Закип’ятити воду та залити банки з помідорами. Залишити на 10 хвилин, потім злити воду назад у каструлю, знову закип’ятити та вдруге залити банки — це замінює стерилізацію.

Приготування томатного соку. Фото: smakuiemo.com.ua

Окремо підготувати сік із 4 кг помідорів: подрібнити їх м’ясорубкою чи блендером, перелити в каструлю, додати сіль і цукор. Довести до кипіння та проварити 10 хвилин, помішуючи.

Помідори в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Гарячим соком залити банки з помідорами по вінця, закатати кришками, перевернути догори дном і вкутати ковдрою. Залишити до повного охолодження. Банки добре зберігаються навіть у кімнаті.

