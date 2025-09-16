Рецепт морковно-чесночного рагу — экономная заготовка на зиму

Морковно-чесночное рагу. Фото: smachnenke.com.ua

Если вы ищете простую и доступную консервацию, которая подойдет и к мясу, и к картошке, и к кашам — этот рецепт станет вашим фаворитом. Морковно-чесночное рагу получается ароматным, полезным и очень аппетитным. А главное — оно готовится с минимальными затратами и хранится всю зиму.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

морковь — 2 кг;

чеснок — 1 пучок;

укроп и петрушка — 1 пучок;

уксус — 200 мл;

масло — 80 мл;

сахар — 2 ст. л.;

соль — 2 ст. л.

Способ приготовления

Морковь почистить, обрезать кончики и отварить до мягкости. Дать остыть, нарезать кружочками или кубиками.

Добавить нарезанный чеснок и измельченную зелень, влить уксус и растительное масло. Всыпать соль и сахар, перемешать до однородности, чтобы овощи хорошо пропитались маринадом. Разложить смесь в стерилизованные банки. Если овощи не полностью покрыты жидкостью, долить немного кипятка.

Накрыть крышками, протереть уксусным раствором и пастеризовать в духовке при температуре 100 °C около 20-30 минут.

Морковь и чеснок. Фото: smachnenke.com.ua

Дать остыть под одеялом или прямо в духовке. Хранить в прохладном темном месте.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке", для которого вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке — в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей — это суперзаготовка закуски на зиму.