Рецепт морковно-чесночного рагу — экономная заготовка на зиму

Самая дешевая заготовка на зиму — морковно-чесночное рагу к кашам
Если вы ищете простую и доступную консервацию, которая подойдет и к мясу, и к картошке, и к кашам — этот рецепт станет вашим фаворитом. Морковно-чесночное рагу получается ароматным, полезным и очень аппетитным. А главное — оно готовится с минимальными затратами и хранится всю зиму.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- морковь — 2 кг;
- чеснок — 1 пучок;
- укроп и петрушка — 1 пучок;
- уксус — 200 мл;
- масло — 80 мл;
- сахар — 2 ст. л.;
- соль — 2 ст. л.
Способ приготовления
Морковь почистить, обрезать кончики и отварить до мягкости. Дать остыть, нарезать кружочками или кубиками.
Добавить нарезанный чеснок и измельченную зелень, влить уксус и растительное масло. Всыпать соль и сахар, перемешать до однородности, чтобы овощи хорошо пропитались маринадом. Разложить смесь в стерилизованные банки. Если овощи не полностью покрыты жидкостью, долить немного кипятка.
Накрыть крышками, протереть уксусным раствором и пастеризовать в духовке при температуре 100 °C около 20-30 минут.
Дать остыть под одеялом или прямо в духовке. Хранить в прохладном темном месте.
