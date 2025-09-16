Відео
Найдешевша заготівля на зиму — морквяно-часникове рагу до каш

16 вересня 2025 15:04
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Рецепт морквяно-часникового рагу — економна заготівля на зиму
Морквяно-часникове рагу. Фото: smachnenke.com.ua
Якщо ви шукаєте просту та доступну консервацію, яка смакуватиме і з м’ясом, і з картоплею, і з кашами — цей рецепт стане вашим фаворитом. Морквяно-часникове рагу виходить ароматним, корисним і дуже апетитним. А головне — воно готується з мінімальними витратами та зберігається всю зиму.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • морква — 2 кг;
  • часник — 1 пучок;
  • кріп і петрушка — 1 пучок;
  • оцет — 200 мл;
  • олія — 80 мл;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • сіль — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Моркву почистити, обрізати кінчики та відварити до м’якості. Дати охолонути, нарізати кружальцями або кубиками.

Додати нарізаний часник і подрібнену зелень, влити оцет та олію. Всипати сіль і цукор, перемішати до однорідності, щоб овочі добре просочилися маринадом. Розкласти суміш у стерилізовані банки. Якщо овочі не повністю покриті рідиною, долити трохи окропу.

Накрити кришками, протерти оцтовим розчином і пастеризувати у духовці при температурі 100 °C близько 20–30 хвилин.

рецепт консервації з морквою
Морква та часник. Фото: smachnenke.com.ua

Дати охолонути під ковдрою або прямо у духовці. Зберігати у прохолодному темному місці.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці", для якого вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці — в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею — це суперзаготівля закуски на зиму.

консервація морква рецепт овочеве рагу заготівля на зиму
