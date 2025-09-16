Рецепт морквяно-часникового рагу — економна заготівля на зиму

Найдешевша заготівля на зиму — морквяно-часникове рагу до каш
Якщо ви шукаєте просту та доступну консервацію, яка смакуватиме і з м’ясом, і з картоплею, і з кашами — цей рецепт стане вашим фаворитом. Морквяно-часникове рагу виходить ароматним, корисним і дуже апетитним. А головне — воно готується з мінімальними витратами та зберігається всю зиму.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- морква — 2 кг;
- часник — 1 пучок;
- кріп і петрушка — 1 пучок;
- оцет — 200 мл;
- олія — 80 мл;
- цукор — 2 ст. л.;
- сіль — 2 ст. л.
Спосіб приготування
Моркву почистити, обрізати кінчики та відварити до м’якості. Дати охолонути, нарізати кружальцями або кубиками.
Додати нарізаний часник і подрібнену зелень, влити оцет та олію. Всипати сіль і цукор, перемішати до однорідності, щоб овочі добре просочилися маринадом. Розкласти суміш у стерилізовані банки. Якщо овочі не повністю покриті рідиною, долити трохи окропу.
Накрити кришками, протерти оцтовим розчином і пастеризувати у духовці при температурі 100 °C близько 20–30 хвилин.
Дати охолонути під ковдрою або прямо у духовці. Зберігати у прохолодному темному місці.
