Рецепт морквяно-часникового рагу — економна заготівля на зиму

Морквяно-часникове рагу. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо ви шукаєте просту та доступну консервацію, яка смакуватиме і з м’ясом, і з картоплею, і з кашами — цей рецепт стане вашим фаворитом. Морквяно-часникове рагу виходить ароматним, корисним і дуже апетитним. А головне — воно готується з мінімальними витратами та зберігається всю зиму.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

морква — 2 кг;

часник — 1 пучок;

кріп і петрушка — 1 пучок;

оцет — 200 мл;

олія — 80 мл;

цукор — 2 ст. л.;

сіль — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Моркву почистити, обрізати кінчики та відварити до м’якості. Дати охолонути, нарізати кружальцями або кубиками.

Додати нарізаний часник і подрібнену зелень, влити оцет та олію. Всипати сіль і цукор, перемішати до однорідності, щоб овочі добре просочилися маринадом. Розкласти суміш у стерилізовані банки. Якщо овочі не повністю покриті рідиною, долити трохи окропу.

Накрити кришками, протерти оцтовим розчином і пастеризувати у духовці при температурі 100 °C близько 20–30 хвилин.

Морква та часник. Фото: smachnenke.com.ua

Дати охолонути під ковдрою або прямо у духовці. Зберігати у прохолодному темному місці.

