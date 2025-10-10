Маринованный лук — самый вкусный рецепт с яблочным уксусом и укропом

Маринованный лук. Фото: кадр из видео

Если обычный маринад для лука кажется слишком резким, попробуйте этот усовершенствованный рецепт. Благодаря яблочному уксусу, сахару и свежему укропу лук приобретает нежный вкус и приятный аромат. Он отлично подходит к шашлыку, рыбе, салатам и даже горячим блюдам — универсальная закуска, которая украсит любой стол.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

Вам понадобится:

лук среднего размера — 4 шт.;

вода — 100 мл.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1,5 ст. л.;

яблочный уксус — 3 ст. л. (или обычный - 2 ст. л.);

черный молотый перец — по своему вкусу;

укроп — небольшой пучок.

Способ приготовления

Лук очистить и нарезать тонкими кольцами или полукольцами. Для этого удобно воспользоваться овощечисткой или острым ножом — чем тоньше нарезка, тем нежнее получится лук после маринования. Лучше всего использовать красный лук — он имеет приятную сладковатую нотку и красиво смотрится в готовом блюде, но при желании можно взять и обычный белый.

Синий лук. Фото: кадр из видео

Укроп мелко нарезать ножом. Именно свежая зелень придает маринованному луку особый аромат, который прекрасно сочетается с мясными и рыбными блюдами.

Маринад для лука. Фото: кадр из видео

Смешать 100 мл воды комнатной температуры, соль, сахар, черный молотый перец и яблочный уксус. Тщательно перемешать, пока кристаллы полностью растворятся. При желании можно добавить щепотку сушеного орегано или несколько капель лимонного сока — это сделает вкус еще ярче.

Лук в маринаде. Фото: кадр из видео

В небольшую банку или контейнер выложить лук слоями, пересыпая его укропом. Залить подготовленным маринадом так, чтобы жидкость полностью покрывала лук. Плотно утрамбовать и закрыть крышкой. Поставить в холодильник минимум на 2 часа, а лучше всего — на ночь. За это время лук станет мягким, впитает все ароматы специй и получит идеальный баланс между сладостью, кислотой и легкой пикантностью.

