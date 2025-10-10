Видео
Самый вкусный маринованный лук — необычный рецепт

Самый вкусный маринованный лук — необычный рецепт

Дата публикации 10 октября 2025 01:04
Маринованный лук — самый вкусный рецепт с яблочным уксусом и укропом
Маринованный лук. Фото: кадр из видео

Если обычный маринад для лука кажется слишком резким, попробуйте этот усовершенствованный рецепт. Благодаря яблочному уксусу, сахару и свежему укропу лук приобретает нежный вкус и приятный аромат. Он отлично подходит к шашлыку, рыбе, салатам и даже горячим блюдам — универсальная закуска, которая украсит любой стол.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

Вам понадобится:

  • лук среднего размера — 4 шт.;
  • вода — 100 мл.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 1,5 ст. л.;
  • яблочный уксус — 3 ст. л. (или обычный - 2 ст. л.);
  • черный молотый перец — по своему вкусу;
  • укроп — небольшой пучок.

Способ приготовления

Лук очистить и нарезать тонкими кольцами или полукольцами. Для этого удобно воспользоваться овощечисткой или острым ножом — чем тоньше нарезка, тем нежнее получится лук после маринования. Лучше всего использовать красный лук — он имеет приятную сладковатую нотку и красиво смотрится в готовом блюде, но при желании можно взять и обычный белый.

рецепт маринованої цибулі
Синий лук. Фото: кадр из видео

Укроп мелко нарезать ножом. Именно свежая зелень придает маринованному луку особый аромат, который прекрасно сочетается с мясными и рыбными блюдами.

як замаринувати цибулю
Маринад для лука. Фото: кадр из видео

Смешать 100 мл воды комнатной температуры, соль, сахар, черный молотый перец и яблочный уксус. Тщательно перемешать, пока кристаллы полностью растворятся. При желании можно добавить щепотку сушеного орегано или несколько капель лимонного сока — это сделает вкус еще ярче.

рецепт маринаду для цибулі
Лук в маринаде. Фото: кадр из видео

В небольшую банку или контейнер выложить лук слоями, пересыпая его укропом. Залить подготовленным маринадом так, чтобы жидкость полностью покрывала лук. Плотно утрамбовать и закрыть крышкой. Поставить в холодильник минимум на 2 часа, а лучше всего — на ночь. За это время лук станет мягким, впитает все ароматы специй и получит идеальный баланс между сладостью, кислотой и легкой пикантностью.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

лук рецепт маринад яблочный уксус закуска
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
