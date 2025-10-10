Маринованный лук — самый вкусный рецепт с яблочным уксусом и укропом

Самый вкусный маринованный лук — необычный рецепт
Если обычный маринад для лука кажется слишком резким, попробуйте этот усовершенствованный рецепт. Благодаря яблочному уксусу, сахару и свежему укропу лук приобретает нежный вкус и приятный аромат. Он отлично подходит к шашлыку, рыбе, салатам и даже горячим блюдам — универсальная закуска, которая украсит любой стол.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- лук среднего размера — 4 шт.;
- вода — 100 мл.;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 1,5 ст. л.;
- яблочный уксус — 3 ст. л. (или обычный - 2 ст. л.);
- черный молотый перец — по своему вкусу;
- укроп — небольшой пучок.
Способ приготовления
Лук очистить и нарезать тонкими кольцами или полукольцами. Для этого удобно воспользоваться овощечисткой или острым ножом — чем тоньше нарезка, тем нежнее получится лук после маринования. Лучше всего использовать красный лук — он имеет приятную сладковатую нотку и красиво смотрится в готовом блюде, но при желании можно взять и обычный белый.
Укроп мелко нарезать ножом. Именно свежая зелень придает маринованному луку особый аромат, который прекрасно сочетается с мясными и рыбными блюдами.
Смешать 100 мл воды комнатной температуры, соль, сахар, черный молотый перец и яблочный уксус. Тщательно перемешать, пока кристаллы полностью растворятся. При желании можно добавить щепотку сушеного орегано или несколько капель лимонного сока — это сделает вкус еще ярче.
В небольшую банку или контейнер выложить лук слоями, пересыпая его укропом. Залить подготовленным маринадом так, чтобы жидкость полностью покрывала лук. Плотно утрамбовать и закрыть крышкой. Поставить в холодильник минимум на 2 часа, а лучше всего — на ночь. За это время лук станет мягким, впитает все ароматы специй и получит идеальный баланс между сладостью, кислотой и легкой пикантностью.
