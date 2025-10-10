Маринована цибуля — найсмачніший рецепт з яблучним оцтом і кропом

Маринована цибуля. Фото: кадр з відео

Якщо звичайний маринад для цибулі здається занадто різким, спробуйте цей вдосконалений рецепт. Завдяки яблучному оцту, цукру й свіжому кропу цибуля набуває ніжного смаку та приємного аромату. Вона чудово підходить до шашлику, риби, салатів і навіть гарячих страв — універсальна закуска, яка прикрасить будь-який стіл.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

Вам знадобиться:

цибуля середнього розміру — 4 шт.;

вода — 100 мл;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1,5 ст. л.;

яблучний оцет — 3 ст. л. (або звичайний — 2 ст. л.);

чорний мелений перець — до свого смаку;

кріп — невеликий пучок.

Спосіб приготування

Цибулю очистити й нарізати тонкими кільцями або півкільцями. Для цього зручно скористатися овочечисткою або гострим ножем — чим тонше нарізка, тим ніжнішою вийде цибуля після маринування. Найкраще використовувати червону цибулю — вона має приємну солодкувату нотку й красиво виглядає в готовій страві, але за бажання можна взяти й звичайну білу.

Синя цибуля. Фото: кадр з відео

Кріп дрібно нарізати ножем. Саме свіжа зелень додає маринованій цибулі особливого аромату, який чудово поєднується з м’ясними й рибними стравами.

Маринад для цибулі. Фото: кадр з відео

Змішати 100 мл води кімнатної температури, сіль, цукор, чорний мелений перець і яблучний оцет. Ретельно перемішати, доки кристали повністю розчиняться. За бажання можна додати щіпку сушеного орегано або кілька крапель лимонного соку — це зробить смак ще яскравішим.

Цибуля в маринаді. Фото: кадр з відео

У невелику банку або контейнер викласти цибулю шарами, пересипаючи її кропом. Залити підготовленим маринадом так, щоб рідина повністю покривала цибулю. Щільно утрамбувати й закрити кришкою. Поставити у холодильник щонайменше на 2 години, а найкраще — на ніч. За цей час цибуля стане м’якою, вбере всі аромати спецій і отримає ідеальний баланс між солодкістю, кислотою та легкою пікантністю.

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.