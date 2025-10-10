Відео
Україна
Найсмачніша маринована цибуля — незвичайний рецепт

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 01:04
Маринована цибуля — найсмачніший рецепт з яблучним оцтом і кропом
Маринована цибуля. Фото: кадр з відео

Якщо звичайний маринад для цибулі здається занадто різким, спробуйте цей вдосконалений рецепт. Завдяки яблучному оцту, цукру й свіжому кропу цибуля набуває ніжного смаку та приємного аромату. Вона чудово підходить до шашлику, риби, салатів і навіть гарячих страв — універсальна закуска, яка прикрасить будь-який стіл.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • цибуля середнього розміру — 4 шт.;
  • вода — 100 мл;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 1,5 ст. л.;
  • яблучний оцет — 3 ст. л. (або звичайний — 2 ст. л.);
  • чорний мелений перець — до свого смаку;
  • кріп — невеликий пучок.

Спосіб приготування

Цибулю очистити й нарізати тонкими кільцями або півкільцями. Для цього зручно скористатися овочечисткою або гострим ножем — чим тонше нарізка, тим ніжнішою вийде цибуля після маринування. Найкраще використовувати червону цибулю — вона має приємну солодкувату нотку й красиво виглядає в готовій страві, але за бажання можна взяти й звичайну білу.

рецепт маринованої цибулі
Синя цибуля. Фото: кадр з відео

Кріп дрібно нарізати ножем. Саме свіжа зелень додає маринованій цибулі особливого аромату, який чудово поєднується з м’ясними й рибними стравами.

як замаринувати цибулю
Маринад для цибулі. Фото: кадр з відео

Змішати 100 мл води кімнатної температури, сіль, цукор, чорний мелений перець і яблучний оцет. Ретельно перемішати, доки кристали повністю розчиняться. За бажання можна додати щіпку сушеного орегано або кілька крапель лимонного соку — це зробить смак ще яскравішим.

рецепт маринаду для цибулі
Цибуля в маринаді. Фото: кадр з відео

У невелику банку або контейнер викласти цибулю шарами, пересипаючи її кропом. Залити підготовленим маринадом так, щоб рідина повністю покривала цибулю. Щільно утрамбувати й закрити кришкою. Поставити у холодильник щонайменше на 2 години, а найкраще — на ніч. За цей час цибуля стане м’якою, вбере всі аромати спецій і отримає ідеальний баланс між солодкістю, кислотою та легкою пікантністю.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.

Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
