Маринована цибуля — найсмачніший рецепт з яблучним оцтом і кропом

Найсмачніша маринована цибуля — незвичайний рецепт
Якщо звичайний маринад для цибулі здається занадто різким, спробуйте цей вдосконалений рецепт. Завдяки яблучному оцту, цукру й свіжому кропу цибуля набуває ніжного смаку та приємного аромату. Вона чудово підходить до шашлику, риби, салатів і навіть гарячих страв — універсальна закуска, яка прикрасить будь-який стіл.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- цибуля середнього розміру — 4 шт.;
- вода — 100 мл;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 1,5 ст. л.;
- яблучний оцет — 3 ст. л. (або звичайний — 2 ст. л.);
- чорний мелений перець — до свого смаку;
- кріп — невеликий пучок.
Спосіб приготування
Цибулю очистити й нарізати тонкими кільцями або півкільцями. Для цього зручно скористатися овочечисткою або гострим ножем — чим тонше нарізка, тим ніжнішою вийде цибуля після маринування. Найкраще використовувати червону цибулю — вона має приємну солодкувату нотку й красиво виглядає в готовій страві, але за бажання можна взяти й звичайну білу.
Кріп дрібно нарізати ножем. Саме свіжа зелень додає маринованій цибулі особливого аромату, який чудово поєднується з м’ясними й рибними стравами.
Змішати 100 мл води кімнатної температури, сіль, цукор, чорний мелений перець і яблучний оцет. Ретельно перемішати, доки кристали повністю розчиняться. За бажання можна додати щіпку сушеного орегано або кілька крапель лимонного соку — це зробить смак ще яскравішим.
У невелику банку або контейнер викласти цибулю шарами, пересипаючи її кропом. Залити підготовленим маринадом так, щоб рідина повністю покривала цибулю. Щільно утрамбувати й закрити кришкою. Поставити у холодильник щонайменше на 2 години, а найкраще — на ніч. За цей час цибуля стане м’якою, вбере всі аромати спецій і отримає ідеальний баланс між солодкістю, кислотою та легкою пікантністю.
