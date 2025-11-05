Памела Андерсон выпустила маринованные огурцы по семейному рецепту — приготовление с фото

Маринованные огурцы и Памела Андерсон. Фото: Variety

Памела Андерсон удивляет не только ролями в кино, но и любовью к домашним рецептам. Ее новинка — маринованные огурцы по рецепту тети стала настоящим гастрономическим хитом в Лос-Анджелесе. Аромат укропа, горчицы и чеснока сочетается с лепестками роз и копченой морской солью, создавая вкус, который невозможно забыть. Попробуйте приготовить такие же огурцы дома — рецепт простой, но с изысканным результатом.

Об этом сообщило издание Variety.

Памела Андерсон и розовые огурцы с характером

Памела Андерсон, известная своей любовью к природе и веганскому образу жизни, в очередной раз соединила стиль и сознание. Вместе с брендом Flamongo Estate она выпустила лимитированную серию маринованных огурцов по старинному семейному рецепту тети.

Памела Андерсон. Фото: Variety

Основой стали классические ингредиенты — укроп, горчица и чеснок, но в рецепте есть неожиданная деталь: сушеные лепестки розы, которые добавляют огурцам изысканный аромат. В состав также вошли розовый перец, мексиканский чили гуахильо и копченая морская соль, которые придают маринаду легкие пряно-дымные оттенки.

Команда Flamongo Estate описывает результат как сочетание травяных, копченых и цветочных вкусов, которые создают гармоничный, совершенно новый опыт даже для самых требовательных гурманов.

Баночка этих огурцов стоит 38 долларов (примерно 1600 гривен), и вся выручка направляется на поддержку Калифорнийского центра дикой природы, занимающегося реабилитацией диких животных.

Рецепт маринованных огурцов по рецепту Памелы Андерсон

Огурцы в банках. Фото: Variety

Вам понадобится:

огурцы — 1 кг;

укроп — 1 пучок;

чеснок — 4 зубчика;

зерна горчицы — 1 ст. л.;

розовый перец — 0,5 ч. л.;

чили гуахильо (сухой) — 1 шт.;

сушеные лепестки розы — 1 ч. л.;

копченая морская соль — 1 ч. л.;

вода — 1 л;

уксус 9 % — 100 мл;

сахар — 1 ст. л.

Способ приготовления

Промыть огурцы и залить холодной водой на несколько часов, чтобы они стали хрустящими. В стерилизованные банки выложить укроп, измельченный чеснок, зерна горчицы, перец и лепестки розы. Добавить кусочек чили и огурцы.

В кастрюле вскипятить воду с солью и сахаром, влить уксус и залить маринадом огурцы до верха банки. Накрыть крышками, оставить на 15-20 минут, затем слить жидкость, снова вскипятить и повторно залить.

Маринованные огурцы. Фото: Variety

Герметично закатать банки, перевернуть вверх дном и укутать полотенцем до полного остывания.

