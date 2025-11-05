Памела Андерсон випустила мариновані огірки за сімейним рецептом — приготування з фото

Памела Андерсон випустила мариновані огірки за 1600 грн — рецепт
Памела Андерсон дивує не лише ролями у кіно, а й любов’ю до домашніх рецептів. Її новинка — мариновані огірки за рецептом тітки — стала справжнім гастрономічним хітом у Лос-Анджелесі. Аромат кропу, гірчиці й часнику поєднується з пелюстками троянд і копченою морською сіллю, створюючи смак, який неможливо забути. Спробуйте приготувати такі ж огірки вдома — рецепт простий, але з вишуканим результатом.
Про це повідомило видання Variety.
Памела Андерсон і рожеві огірки з характером
Памела Андерсон, відома своєю любов’ю до природи та веганського способу життя, вкотре поєднала стиль і свідомість. Разом із брендом Flamongo Estate вона випустила лімітовану серію маринованих огірків за старовинним сімейним рецептом тітки.
Основою стали класичні інгредієнти — кріп, гірчиця й часник, але у рецепті є несподівана деталь: сушені пелюстки троянди, які додають огіркам вишуканого аромату. До складу також увійшли рожевий перець, мексиканський чилі гуахільо та копчена морська сіль, що надають маринаду легких пряно-димних відтінків.
Команда Flamongo Estate описує результат як поєднання трав’яних, копчених і квіткових смаків, які створюють гармонійний, абсолютно новий досвід навіть для найвибагливіших гурманів.
Баночка цих огірків коштує 38 доларів (приблизно 1600 гривень), і вся виручка спрямовується на підтримку Каліфорнійського центру дикої природи, що займається реабілітацією диких тварин.
Рецепт маринованих огірків за рецептом Памели Андерсон
Вам знадобиться:
- огірки — 1 кг;
- кріп — 1 пучок;
- часник — 4 зубчики;
- зерна гірчиці — 1 ст. л.;
- рожевий перець — 0,5 ч. л.;
- чилі гуахільо (сухий) — 1 шт.;
- сушені пелюстки троянди — 1 ч. л.;
- копчена морська сіль — 1 ч. л.;
- вода — 1 л;
- оцет 9 % — 100 мл;
- цукор — 1 ст. л.
Спосіб приготування
Промити огірки й залити холодною водою на кілька годин, щоб вони стали хрусткими. У стерилізовані банки викласти кріп, подрібнений часник, зерна гірчиці, перець і пелюстки троянди. Додати шматочок чилі та огірки.
У каструлі закип’ятити воду із сіллю й цукром, влити оцет і залити маринадом огірки до верху банки. Накрити кришками, залишити на 15–20 хвилин, потім злити рідину, знову закип’ятити й повторно залити.
Герметично закатати банки, перевернути догори дном і укутати рушником до повного охолодження.
Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму
Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт.
Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці.
Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт.
Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму.
Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають.
Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів.
Корисні квашені огірки та помідори в одній банці, за цим рецептом виходить смачний розсіл, який можна пити.
Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.
Читайте Новини.LIVE!