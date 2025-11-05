Відео
Памела Андерсон випустила мариновані огірки за 1600 грн — рецепт

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 14:44
Оновлено: 14:54
Памела Андерсон випустила мариновані огірки за сімейним рецептом — приготування з фото
Мариновані огірки та Памела Андерсон. Фото: Variety

Памела Андерсон дивує не лише ролями у кіно, а й любов’ю до домашніх рецептів. Її новинка — мариновані огірки за рецептом тітки — стала справжнім гастрономічним хітом у Лос-Анджелесі. Аромат кропу, гірчиці й часнику поєднується з пелюстками троянд і копченою морською сіллю, створюючи смак, який неможливо забути. Спробуйте приготувати такі ж огірки вдома — рецепт простий, але з вишуканим результатом.

Про це повідомило видання Variety.

Памела Андерсон і рожеві огірки з характером

Памела Андерсон, відома своєю любов’ю до природи та веганського способу життя, вкотре поєднала стиль і свідомість. Разом із брендом Flamongo Estate вона випустила лімітовану серію маринованих огірків за старовинним сімейним рецептом тітки.

огірки Памели Андерсон
Памела Андерсон. Фото: Variety

Основою стали класичні інгредієнти — кріп, гірчиця й часник, але у рецепті є несподівана деталь: сушені пелюстки троянди, які додають огіркам вишуканого аромату. До складу також увійшли рожевий перець, мексиканський чилі гуахільо та копчена морська сіль, що надають маринаду легких пряно-димних відтінків.

Команда Flamongo Estate описує результат як поєднання трав’яних, копчених і квіткових смаків, які створюють гармонійний, абсолютно новий досвід навіть для найвибагливіших гурманів.

Баночка цих огірків коштує 38 доларів (приблизно 1600 гривень), і вся виручка спрямовується на підтримку Каліфорнійського центру дикої природи, що займається реабілітацією диких тварин.

Рецепт маринованих огірків за рецептом Памели Андерсон

мариновані огірки від Памели Андерсон
Огірки в банках. Фото: Variety

Вам знадобиться:

  • огірки — 1 кг;
  • кріп — 1 пучок;
  • часник — 4 зубчики;
  • зерна гірчиці — 1 ст. л.;
  • рожевий перець — 0,5 ч. л.;
  • чилі гуахільо (сухий) — 1 шт.;
  • сушені пелюстки троянди — 1 ч. л.;
  • копчена морська сіль — 1 ч. л.;
  • вода — 1 л;
  • оцет 9 % — 100 мл;
  • цукор — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Промити огірки й залити холодною водою на кілька годин, щоб вони стали хрусткими. У стерилізовані банки викласти кріп, подрібнений часник, зерна гірчиці, перець і пелюстки троянди. Додати шматочок чилі та огірки. 

У каструлі закип’ятити воду із сіллю й цукром, влити оцет і залити маринадом огірки до верху банки. Накрити кришками, залишити на 15–20 хвилин, потім злити рідину, знову закип’ятити й повторно залити. 

мариновані огірки
Мариновані огірки. Фото: Variety

Герметично закатати банки, перевернути догори дном і укутати рушником до повного охолодження.

консервація рецепт мариновані огірки закуска Памела Андерсон
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
