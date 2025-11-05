Памела Андерсон випустила мариновані огірки за сімейним рецептом — приготування з фото

Мариновані огірки та Памела Андерсон. Фото: Variety

Памела Андерсон дивує не лише ролями у кіно, а й любов’ю до домашніх рецептів. Її новинка — мариновані огірки за рецептом тітки — стала справжнім гастрономічним хітом у Лос-Анджелесі. Аромат кропу, гірчиці й часнику поєднується з пелюстками троянд і копченою морською сіллю, створюючи смак, який неможливо забути. Спробуйте приготувати такі ж огірки вдома — рецепт простий, але з вишуканим результатом.

Про це повідомило видання Variety.

Реклама

Читайте також:

Памела Андерсон і рожеві огірки з характером

Памела Андерсон, відома своєю любов’ю до природи та веганського способу життя, вкотре поєднала стиль і свідомість. Разом із брендом Flamongo Estate вона випустила лімітовану серію маринованих огірків за старовинним сімейним рецептом тітки.

Памела Андерсон. Фото: Variety

Основою стали класичні інгредієнти — кріп, гірчиця й часник, але у рецепті є несподівана деталь: сушені пелюстки троянди, які додають огіркам вишуканого аромату. До складу також увійшли рожевий перець, мексиканський чилі гуахільо та копчена морська сіль, що надають маринаду легких пряно-димних відтінків.

Команда Flamongo Estate описує результат як поєднання трав’яних, копчених і квіткових смаків, які створюють гармонійний, абсолютно новий досвід навіть для найвибагливіших гурманів.

Баночка цих огірків коштує 38 доларів (приблизно 1600 гривень), і вся виручка спрямовується на підтримку Каліфорнійського центру дикої природи, що займається реабілітацією диких тварин.

Рецепт маринованих огірків за рецептом Памели Андерсон

Огірки в банках. Фото: Variety

Вам знадобиться:

огірки — 1 кг;

кріп — 1 пучок;

часник — 4 зубчики;

зерна гірчиці — 1 ст. л.;

рожевий перець — 0,5 ч. л.;

чилі гуахільо (сухий) — 1 шт.;

сушені пелюстки троянди — 1 ч. л.;

копчена морська сіль — 1 ч. л.;

вода — 1 л;

оцет 9 % — 100 мл;

цукор — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Промити огірки й залити холодною водою на кілька годин, щоб вони стали хрусткими. У стерилізовані банки викласти кріп, подрібнений часник, зерна гірчиці, перець і пелюстки троянди. Додати шматочок чилі та огірки.

У каструлі закип’ятити воду із сіллю й цукром, влити оцет і залити маринадом огірки до верху банки. Накрити кришками, залишити на 15–20 хвилин, потім злити рідину, знову закип’ятити й повторно залити.

Мариновані огірки. Фото: Variety

Герметично закатати банки, перевернути догори дном і укутати рушником до повного охолодження.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт.

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці.

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт.

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму.

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають.

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів.

Корисні квашені огірки та помідори в одній банці, за цим рецептом виходить смачний розсіл, який можна пити.

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.