Видео

Рецепт кетчупа на зиму "Королева томатов" — заготовка на зиму

Дата публикации 27 сентября 2025 01:04
Кетчуп на зиму Королева томатов — рецепт приготовления дома
Кетчуп на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua

Кетчуп на зиму "Королева томатов" — это настоящая находка для любителей домашних соусов. Благодаря сочетанию спелых помидоров, сладкого перца и специй соус получается густым, насыщенным и ароматным. Такой кетчуп прекрасно дополнит мясо, овощи или гарниры и станет любимой заготовкой всей семьи.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • помидоры — 4 кг;
  • перец сладкий — 800 г;
  • лук — 300 г;
  • соль — 2 ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • сухой чеснок — 1 ст. л.;
  • молотый кориандр — 1 ч. л.;
  • сухая горчица — 1 ст. л.;
  • гвоздика — 10 бутонов (по желанию);
  • уксус 9 % — 2 ст. л.

Способ приготовления

Помидоры помыть и разрезать на четвертинки. Перец очистить от семян, нарезать кусочками, лук поделить на части.

кетчуп на зиму
Сладкие перцы. Фото: smakuiemo.com.ua

Сложить овощи в большую кастрюлю, поставить на средний огонь и варить до мягкости, помешивая. При необходимости отлить немного сока — от этого зависит густота кетчупа.

рецепт кетчупа на зиму
Приготовление кетчупа. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовую массу перебить погружным блендером до однородности. Добавить соль, сахар, сухой чеснок, кориандр, горчицу, гвоздику и уксус.

смачний кетчуп на зиму
Измельчение овощей. Фото: smakuiemo.com.ua

Перемешать и проварить ещё 5 минут, чтобы специи полностью раскрыли свой аромат.

простий рецепт кетчупа на зиму
Кетчуп в банке. Фото: smakuiemo.com.ua

Горячий соус разлить по стерилизованным банкам и закрыть крышками. Из указанного количества ингредиентов получается около 3 литров домашнего кетчупа.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
