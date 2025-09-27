Кетчуп на зиму Королева томатов — рецепт приготовления дома

Кетчуп на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua

Кетчуп на зиму "Королева томатов" — это настоящая находка для любителей домашних соусов. Благодаря сочетанию спелых помидоров, сладкого перца и специй соус получается густым, насыщенным и ароматным. Такой кетчуп прекрасно дополнит мясо, овощи или гарниры и станет любимой заготовкой всей семьи.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

помидоры — 4 кг;

перец сладкий — 800 г;

лук — 300 г;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

сухой чеснок — 1 ст. л.;

молотый кориандр — 1 ч. л.;

сухая горчица — 1 ст. л.;

гвоздика — 10 бутонов (по желанию);

уксус 9 % — 2 ст. л.

Способ приготовления

Помидоры помыть и разрезать на четвертинки. Перец очистить от семян, нарезать кусочками, лук поделить на части.

Сладкие перцы. Фото: smakuiemo.com.ua

Сложить овощи в большую кастрюлю, поставить на средний огонь и варить до мягкости, помешивая. При необходимости отлить немного сока — от этого зависит густота кетчупа.

Приготовление кетчупа. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовую массу перебить погружным блендером до однородности. Добавить соль, сахар, сухой чеснок, кориандр, горчицу, гвоздику и уксус.

Измельчение овощей. Фото: smakuiemo.com.ua

Перемешать и проварить ещё 5 минут, чтобы специи полностью раскрыли свой аромат.

Кетчуп в банке. Фото: smakuiemo.com.ua

Горячий соус разлить по стерилизованным банкам и закрыть крышками. Из указанного количества ингредиентов получается около 3 литров домашнего кетчупа.