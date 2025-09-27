Кетчуп на зиму Королева томатов — рецепт приготовления дома

Рецепт кетчупа на зиму "Королева томатов" — заготовка на зиму
Кетчуп на зиму "Королева томатов" — это настоящая находка для любителей домашних соусов. Благодаря сочетанию спелых помидоров, сладкого перца и специй соус получается густым, насыщенным и ароматным. Такой кетчуп прекрасно дополнит мясо, овощи или гарниры и станет любимой заготовкой всей семьи.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- помидоры — 4 кг;
- перец сладкий — 800 г;
- лук — 300 г;
- соль — 2 ст. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- сухой чеснок — 1 ст. л.;
- молотый кориандр — 1 ч. л.;
- сухая горчица — 1 ст. л.;
- гвоздика — 10 бутонов (по желанию);
- уксус 9 % — 2 ст. л.
Способ приготовления
Помидоры помыть и разрезать на четвертинки. Перец очистить от семян, нарезать кусочками, лук поделить на части.
Сложить овощи в большую кастрюлю, поставить на средний огонь и варить до мягкости, помешивая. При необходимости отлить немного сока — от этого зависит густота кетчупа.
Готовую массу перебить погружным блендером до однородности. Добавить соль, сахар, сухой чеснок, кориандр, горчицу, гвоздику и уксус.
Перемешать и проварить ещё 5 минут, чтобы специи полностью раскрыли свой аромат.
Горячий соус разлить по стерилизованным банкам и закрыть крышками. Из указанного количества ингредиентов получается около 3 литров домашнего кетчупа.
