Кетчуп на зиму Королева томатів — рецепт приготування вдома

Кетчуп на зиму.

Кетчуп на зиму "Королева томатів" — це справжня знахідка для любителів домашніх соусів. Завдяки поєднанню стиглих помідорів, солодкого перцю та спецій соус виходить густим, насиченим і ароматним. Такий кетчуп чудово доповнить м’ясо, овочі чи гарніри й стане улюбленою заготівлею всієї родини.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

помідори — 4 кг;

перець солодкий — 800 г;

цибуля — 300 г;

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 2 ст. л.;

сухий часник — 1 ст. л.;

мелений коріандр — 1 ч. л.;

суха гірчиця — 1 ст. л.;

гвоздика — 10 бутонів (за бажанням);

оцет 9 % — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Помідори помити й розрізати на четвертинки. Перець очистити від насіння, нарізати шматочками, цибулю поділити на частини.

Солодці перці. Фото: smakuiemo.com.ua

Скласти овочі у велику каструлю, поставити на середній вогонь і варити до м’якості, помішуючи. За потреби відлити трохи соку — від цього залежить густота кетчупу.

Приготування кетчупа. Фото: smakuiemo.com.ua

Готову масу перебити занурювальним блендером до однорідності. Додати сіль, цукор, сухий часник, коріандр, гірчицю, гвоздику та оцет.

Подрібнення овочів. Фото: smakuiemo.com.ua

Перемішати й проварити ще 5 хвилин, щоб спеції повністю розкрили свій аромат.

Кетчуп в банці. Фото: smakuiemo.com.ua

Гарячий соус розлити по стерилізованих банках і закрити кришками. Із зазначеної кількості інгредієнтів виходить близько 3 літрів домашнього кетчупу.