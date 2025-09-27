Відео
Головна Смак Рецепт кетчупу на зиму "Королева томатів" — заготівля на зиму

Рецепт кетчупу на зиму "Королева томатів" — заготівля на зиму

Дата публікації: 27 вересня 2025 01:04
Кетчуп на зиму Королева томатів — рецепт приготування вдома
Кетчуп на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua

Кетчуп на зиму "Королева томатів" — це справжня знахідка для любителів домашніх соусів. Завдяки поєднанню стиглих помідорів, солодкого перцю та спецій соус виходить густим, насиченим і ароматним. Такий кетчуп чудово доповнить м’ясо, овочі чи гарніри й стане улюбленою заготівлею всієї родини.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • помідори — 4 кг;
  • перець солодкий — 800 г;
  • цибуля — 300 г;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • сухий часник — 1 ст. л.;
  • мелений коріандр — 1 ч. л.;
  • суха гірчиця — 1 ст. л.;
  • гвоздика — 10 бутонів (за бажанням);
  • оцет 9 % — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Помідори помити й розрізати на четвертинки. Перець очистити від насіння, нарізати шматочками, цибулю поділити на частини.

кетчуп на зиму
Солодці перці. Фото: smakuiemo.com.ua

Скласти овочі у велику каструлю, поставити на середній вогонь і варити до м’якості, помішуючи. За потреби відлити трохи соку — від цього залежить густота кетчупу.

рецепт кетчупа на зиму
Приготування кетчупа. Фото: smakuiemo.com.ua

Готову масу перебити занурювальним блендером до однорідності. Додати сіль, цукор, сухий часник, коріандр, гірчицю, гвоздику та оцет.

смачний кетчуп на зиму
Подрібнення овочів. Фото: smakuiemo.com.ua

Перемішати й проварити ще 5 хвилин, щоб спеції повністю розкрили свій аромат.

простий рецепт кетчупа на зиму
Кетчуп в банці. Фото: smakuiemo.com.ua

Гарячий соус розлити по стерилізованих банках і закрити кришками. Із зазначеної кількості інгредієнтів виходить близько 3 літрів домашнього кетчупу.

Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
