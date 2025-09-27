Кетчуп на зиму Королева томатів — рецепт приготування вдома

Рецепт кетчупу на зиму "Королева томатів" — заготівля на зиму
Кетчуп на зиму "Королева томатів" — це справжня знахідка для любителів домашніх соусів. Завдяки поєднанню стиглих помідорів, солодкого перцю та спецій соус виходить густим, насиченим і ароматним. Такий кетчуп чудово доповнить м’ясо, овочі чи гарніри й стане улюбленою заготівлею всієї родини.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- помідори — 4 кг;
- перець солодкий — 800 г;
- цибуля — 300 г;
- сіль — 2 ст. л.;
- цукор — 2 ст. л.;
- сухий часник — 1 ст. л.;
- мелений коріандр — 1 ч. л.;
- суха гірчиця — 1 ст. л.;
- гвоздика — 10 бутонів (за бажанням);
- оцет 9 % — 2 ст. л.
Спосіб приготування
Помідори помити й розрізати на четвертинки. Перець очистити від насіння, нарізати шматочками, цибулю поділити на частини.
Скласти овочі у велику каструлю, поставити на середній вогонь і варити до м’якості, помішуючи. За потреби відлити трохи соку — від цього залежить густота кетчупу.
Готову масу перебити занурювальним блендером до однорідності. Додати сіль, цукор, сухий часник, коріандр, гірчицю, гвоздику та оцет.
Перемішати й проварити ще 5 хвилин, щоб спеції повністю розкрили свій аромат.
Гарячий соус розлити по стерилізованих банках і закрити кришками. Із зазначеної кількості інгредієнтів виходить близько 3 літрів домашнього кетчупу.
