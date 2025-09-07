Видео
Видео

Рецепт консервации на зиму "Овощное золото" — домашняя заготовка

Рецепт консервации на зиму "Овощное золото" — домашняя заготовка

7 сентября 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Овощное золото на зиму — рецепт вкусной домашней консервации
Салат на зиму. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Заготовка "Овощное золото" на зиму — это один из самых вкусных рецептов консервации из баклажанов и перца. Ароматные овощи в маринаде получаются настолько нежными и пикантными, что зимой их просто невозможно оторваться есть.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • баклажаны — 2,7 кг;
  • болгарский перец красный — 4 шт.;
  • болгарский перец зеленый — 3 шт.;
  • зелень петрушки и укропа — по вкусу;
  • чеснок — по 1 зубчику в каждую банку.

Маринад (на 1 л воды):

  • перец черный горошком — 25-30 шт.;
  • лавровый лист — 3 шт.;
  • чеснок — 1 зуб;
  • соль — 1,5 ст. л.;
  • сахар — 4 ст. л.;
  • уксус 9%  5 ст. л.

Способ приготовления

Стерилизовать банки и крышки. Баклажаны нарезать, подсолить и оставить на 20-25 минут, чтобы вышла горечь. Промокнуть от влаги и обжарить на сковороде. Болгарский перец нарезать кусочками.

рецепт овочів на зиму
Овощи в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Для маринада влить в кастрюлю воду, добавить черный перец горошком, лавровый лист и зубчик чеснока. Добавить соль, сахар и влить уксус. Довести до кипения. В кипящем маринаде бланшировать перец около 2 минут, после чего достать, а маринад сохранить.

салат на зиму
Стерилизация банок. Фото: gospodynka.com.ua

На дно стерилизованных банок выложить зелень, зубчик чеснока и лавровый лист. Далее слоями разложить баклажаны и бланшированный перец, добавляя немного зелени. Залить все горячим процеженным маринадом и добавить несколько горошин перца. Банки накрыть крышками, поставить в кастрюлю с полотенцем на дне и теплой водой. Стерилизовать 25 минут от момента закипания. После этого закатать крышки, перевернуть вверх дном и укутать одеялом до остывания.

рецепт овочевої заготовки на зиму
Домашняя заготовка. Фото: gospodynka.com.ua

Готовую консервацию можно хранить в погребе или квартире. Зимой такой салат из баклажанов и перца имеет настолько насыщенный аромат и вкус, что открытая баночка разлетается мгновенно.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

консервация рецепт заготовка на зиму салат на зиму овощи на зиму
