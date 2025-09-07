Овочеве золото на зиму — рецепт смачної домашньої консервації

Салат на зиму. Фото: gospodynka.com.ua

Заготівля "Овочеве золото" на зиму — це один із найсмачніших рецептів консервації з баклажанів та перцю. Ароматні овочі в маринаді виходять настільки ніжними й пікантними, що взимку їх просто неможливо відірватися їсти.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

баклажани — 2,7 кг;

болгарський перець червоний — 4 шт.;

болгарський перець зелений — 3 шт.;

зелень петрушки та кропу — за смаком;

часник — по 1 зубчику в кожну банку.

Маринад (на 1 л води):

перець чорний горошком — 25–30 шт.;

лавровий лист — 3 шт.;

часник — 1 зуб.;

сіль — 1,5 ст. л.;

цукор — 4 ст. л.;

оцет 9% — 5 ст. л.

Спосіб приготування

Стерилізувати банки та кришки. Баклажани нарізати, підсолити й залишити на 20–25 хвилин, щоб вийшла гіркота. Промокнути від вологи й обсмажити на сковороді. Болгарський перець нарізати шматочками.

Овочі в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Для маринаду влити у каструлю воду, додати чорний перець горошком, лаврове листя та зубчик часнику. Додати сіль, цукор і влити оцет. Довести до кипіння. У киплячому маринаді бланшувати перець близько 2 хвилин, після чого дістати, а маринад зберегти.

Стерилізація банок. Фото: gospodynka.com.ua

На дно стерилізованих банок викласти зелень, зубчик часнику та лавровий лист. Далі шарами розкласти баклажани та бланшований перець, додаючи трохи зелені. Залити все гарячим процідженим маринадом і додати кілька горошин перцю. Банки накрити кришками, поставити в каструлю з рушником на дні та теплою водою. Стерилізувати 25 хвилин від моменту закипання. Після цього закатати кришки, перевернути догори дном і закутати ковдрою до охолодження.

Домашня заготівля. Фото: gospodynka.com.ua

Готову консервацію можна зберігати в погребі чи квартирі. Узимку такий салат із баклажанів і перцю має настільки насичений аромат та смак, що відкрита баночка розлітається миттєво.

