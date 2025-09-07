Відео
Головна arrow Смак arrow Рецепт консервації на зиму "Овочеве золото" — домашня заготівля arrow

Рецепт консервації на зиму "Овочеве золото" — домашня заготівля

7 вересня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Овочеве золото на зиму — рецепт смачної домашньої консервації
Салат на зиму. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Заготівля "Овочеве золото" на зиму — це один із найсмачніших рецептів консервації з баклажанів та перцю. Ароматні овочі в маринаді виходять настільки ніжними й пікантними, що взимку їх просто неможливо відірватися їсти.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • баклажани — 2,7 кг;
  • болгарський перець червоний — 4 шт.;
  • болгарський перець зелений — 3 шт.;
  • зелень петрушки та кропу — за смаком;
  • часник — по 1 зубчику в кожну банку.

Маринад (на 1 л води):

  • перець чорний горошком — 25–30 шт.;
  • лавровий лист — 3 шт.;
  • часник — 1 зуб.;
  • сіль — 1,5 ст. л.;
  • цукор — 4 ст. л.;
  • оцет 9% — 5 ст. л.

Спосіб приготування

Стерилізувати банки та кришки. Баклажани нарізати, підсолити й залишити на 20–25 хвилин, щоб вийшла гіркота. Промокнути від вологи й обсмажити на сковороді. Болгарський перець нарізати шматочками.

рецепт овочів на зиму
Овочі в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Для маринаду влити у каструлю воду, додати чорний перець горошком, лаврове листя та зубчик часнику. Додати сіль, цукор і влити оцет. Довести до кипіння. У киплячому маринаді бланшувати перець близько 2 хвилин, після чого дістати, а маринад зберегти.

салат на зиму
Стерилізація банок. Фото: gospodynka.com.ua

На дно стерилізованих банок викласти зелень, зубчик часнику та лавровий лист. Далі шарами розкласти баклажани та бланшований перець, додаючи трохи зелені. Залити все гарячим процідженим маринадом і додати кілька горошин перцю. Банки накрити кришками, поставити в каструлю з рушником на дні та теплою водою. Стерилізувати 25 хвилин від моменту закипання. Після цього закатати кришки, перевернути догори дном і закутати ковдрою до охолодження.

рецепт овочевої заготовки на зиму
Домашня заготівля. Фото: gospodynka.com.ua

Готову консервацію можна зберігати в погребі чи квартирі. Узимку такий салат із баклажанів і перцю має настільки насичений аромат та смак, що відкрита баночка розлітається миттєво.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.
 

консервація рецепт заготівля на зиму салат на зиму овочі на зиму
