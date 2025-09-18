Видео
Рецепт тушеных баклажанов со свеклой — так вы еще не готовили

18 сентября 2025 21:00
Марина Евтягина - Редактор
Тушеные баклажаны со свеклой — рецепт приготовления вкусного овощного блюда
Тушеные баклажаны со свеклой. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Тушеные баклажаны со свеклой — это блюдо, которое сочетает яркий вкус и пользу овощей. Сочные баклажаны, сладковатая свекла, ароматный чеснок и зелень создают отличное сочетание, которое подходит и в горячем, и в холодном виде. Приготовление не займет много времени, а результат точно порадует всю семью.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

Вам понадобится:

  • баклажаны — 2 шт. (примерно 650 г);
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • свекла — 1 шт. (350-400 г);
  • чеснок — 3 зубчика;
  • свежая зелень — небольшой пучок;
  • соль — по своему вкусу;
  • черный молотый перец — по своему вкусу;
  • подсолнечное масло — для жарки.

Способ приготовления

Баклажаны очистить от кожуры и нарезать кубиками. На разогретую сковороду налить достаточное количество масла и выложить баклажаны. Жарить их на среднем огне примерно 10 минут, время от времени помешивая. Добавить соль.

рецепт тушкованих баклажанів
Нарезанные баклажаны. Фото: кадр из видео

Лук нарезать удобными кусочками, свеклу натереть на крупной терке. Выложить овощи к баклажанам, перемешать и добавить черный молотый перец или другие специи по вашему вкусу.

тушковані баклажани з буряком
Натертая свекла. Фото: кадр из видео

Чеснок пропустить через пресс и ввести в блюдо. Попробовать, при необходимости досолить и тщательно все перемешать. Продолжать тушить на среднем огне еще около 10 минут, периодически помешивая.

рецепт тушкованих баклажанів з буряками
Готовое блюдо. Фото: кадр из видео

В конце добавить мелко нарезанную зелень, накрыть крышкой и оставить на огне еще 5-7 минут, чтобы все ингредиенты хорошо соединились. Блюдо получается ароматным, сочным и очень аппетитным.

