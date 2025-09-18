Тушеные баклажаны со свеклой — рецепт приготовления вкусного овощного блюда

Рецепт тушеных баклажанов со свеклой — так вы еще не готовили
Тушеные баклажаны со свеклой — это блюдо, которое сочетает яркий вкус и пользу овощей. Сочные баклажаны, сладковатая свекла, ароматный чеснок и зелень создают отличное сочетание, которое подходит и в горячем, и в холодном виде. Приготовление не займет много времени, а результат точно порадует всю семью.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- баклажаны — 2 шт. (примерно 650 г);
- лук репчатый — 2 шт.;
- свекла — 1 шт. (350-400 г);
- чеснок — 3 зубчика;
- свежая зелень — небольшой пучок;
- соль — по своему вкусу;
- черный молотый перец — по своему вкусу;
- подсолнечное масло — для жарки.
Способ приготовления
Баклажаны очистить от кожуры и нарезать кубиками. На разогретую сковороду налить достаточное количество масла и выложить баклажаны. Жарить их на среднем огне примерно 10 минут, время от времени помешивая. Добавить соль.
Лук нарезать удобными кусочками, свеклу натереть на крупной терке. Выложить овощи к баклажанам, перемешать и добавить черный молотый перец или другие специи по вашему вкусу.
Чеснок пропустить через пресс и ввести в блюдо. Попробовать, при необходимости досолить и тщательно все перемешать. Продолжать тушить на среднем огне еще около 10 минут, периодически помешивая.
В конце добавить мелко нарезанную зелень, накрыть крышкой и оставить на огне еще 5-7 минут, чтобы все ингредиенты хорошо соединились. Блюдо получается ароматным, сочным и очень аппетитным.
Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму
Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.
Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.
Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.
Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.
Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.
Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.
Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.
Читайте Новини.LIVE!