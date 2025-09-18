Тушеные баклажаны со свеклой — рецепт приготовления вкусного овощного блюда

Тушеные баклажаны со свеклой. Фото: кадр из видео

Тушеные баклажаны со свеклой — это блюдо, которое сочетает яркий вкус и пользу овощей. Сочные баклажаны, сладковатая свекла, ароматный чеснок и зелень создают отличное сочетание, которое подходит и в горячем, и в холодном виде. Приготовление не займет много времени, а результат точно порадует всю семью.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

Вам понадобится:

баклажаны — 2 шт. (примерно 650 г);

лук репчатый — 2 шт.;

свекла — 1 шт. (350-400 г);

чеснок — 3 зубчика;

свежая зелень — небольшой пучок;

соль — по своему вкусу;

черный молотый перец — по своему вкусу;

подсолнечное масло — для жарки.

Способ приготовления

Баклажаны очистить от кожуры и нарезать кубиками. На разогретую сковороду налить достаточное количество масла и выложить баклажаны. Жарить их на среднем огне примерно 10 минут, время от времени помешивая. Добавить соль.

Нарезанные баклажаны. Фото: кадр из видео

Лук нарезать удобными кусочками, свеклу натереть на крупной терке. Выложить овощи к баклажанам, перемешать и добавить черный молотый перец или другие специи по вашему вкусу.

Натертая свекла. Фото: кадр из видео

Чеснок пропустить через пресс и ввести в блюдо. Попробовать, при необходимости досолить и тщательно все перемешать. Продолжать тушить на среднем огне еще около 10 минут, периодически помешивая.

Готовое блюдо. Фото: кадр из видео

В конце добавить мелко нарезанную зелень, накрыть крышкой и оставить на огне еще 5-7 минут, чтобы все ингредиенты хорошо соединились. Блюдо получается ароматным, сочным и очень аппетитным.

