Рецепт тушкованих баклажанів з буряком — так ви ще не готували

18 вересня 2025 21:00
Марина Євтягіна - Редактор
Тушковані баклажани з буряком — рецепт приготування смачної овочевої страви
Тушковані баклажани з буряком. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Тушковані баклажани з буряком — це страва, яка поєднує яскравий смак і користь овочів. Соковиті баклажани, солодкуватий буряк, ароматний часник та зелень створюють чудове поєднання, яке смакує і в гарячому, і в холодному вигляді. Приготування не забере багато часу, а результат точно потішить усю родину.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • баклажани — 2 шт. (приблизно 650 г);
  • цибуля ріпчаста — 2 шт.;
  • буряк — 1 шт. (350–400 г);
  • часник — 3 зубчики;
  • свіжа зелень — невеликий пучок;
  • сіль — до свого смаку;
  • чорний мелений перець — до свого смаку;
  • соняшникова олія — для смаження.

Спосіб приготування

Баклажани очистити від шкірки та нарізати кубиками. На розігріту пательню налити достатню кількість олії й викласти баклажани. Смажити їх на середньому вогні приблизно 10 хвилин, час від часу помішуючи. Додати сіль.

рецепт тушкованих баклажанів
Нарізані баклажани. Фото: кадр з відео

Цибулю нарізати зручними шматочками, буряк натерти на крупній тертці. Викласти овочі до баклажанів, перемішати й додати чорний мелений перець чи інші спеції на ваш смак.

тушковані баклажани з буряком
Натертий буряк. Фото: кадр з відео

Часник пропустити через прес та ввести до страви. Скуштувати, за потреби досолити й ретельно все перемішати. Продовжувати тушкувати на середньому вогні ще близько 10 хвилин, періодично помішуючи.

рецепт тушкованих баклажанів з буряками
Готова страва. Фото: кадр з відео

Наприкінці додати дрібно нарізану зелень, накрити кришкою і залишити на вогні ще 5–7 хвилин, щоб усі інгредієнти добре поєдналися. Страва виходить ароматною, соковитою та дуже апетитною.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці", для якого вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці — в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею — це суперзаготівля закуски на зиму.

рецепт баклажан баклажанова ікра буряк закуска
