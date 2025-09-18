Тушковані баклажани з буряком — рецепт приготування смачної овочевої страви

Тушковані баклажани з буряком. Фото: кадр з відео

Тушковані баклажани з буряком — це страва, яка поєднує яскравий смак і користь овочів. Соковиті баклажани, солодкуватий буряк, ароматний часник та зелень створюють чудове поєднання, яке смакує і в гарячому, і в холодному вигляді. Приготування не забере багато часу, а результат точно потішить усю родину.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

Вам знадобиться:

баклажани — 2 шт. (приблизно 650 г);

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

буряк — 1 шт. (350–400 г);

часник — 3 зубчики;

свіжа зелень — невеликий пучок;

сіль — до свого смаку;

чорний мелений перець — до свого смаку;

соняшникова олія — для смаження.

Спосіб приготування

Баклажани очистити від шкірки та нарізати кубиками. На розігріту пательню налити достатню кількість олії й викласти баклажани. Смажити їх на середньому вогні приблизно 10 хвилин, час від часу помішуючи. Додати сіль.

Нарізані баклажани. Фото: кадр з відео

Цибулю нарізати зручними шматочками, буряк натерти на крупній тертці. Викласти овочі до баклажанів, перемішати й додати чорний мелений перець чи інші спеції на ваш смак.

Натертий буряк. Фото: кадр з відео

Часник пропустити через прес та ввести до страви. Скуштувати, за потреби досолити й ретельно все перемішати. Продовжувати тушкувати на середньому вогні ще близько 10 хвилин, періодично помішуючи.

Готова страва. Фото: кадр з відео

Наприкінці додати дрібно нарізану зелень, накрити кришкою і залишити на вогні ще 5–7 хвилин, щоб усі інгредієнти добре поєдналися. Страва виходить ароматною, соковитою та дуже апетитною.

