Рубленые котлеты из куриного филе за 20 минут — быстрый домашний рецепт

Рубленые котлеты из куриного филе — рецепт за 20 минут
Рубленые котлеты из куриного филе — семейный фаворит на будни. Мелко нарезанное мясо с луком и небольшим количеством майонеза или сметаны делает котлеты сочными, румяная корочка добавляет аппетита. Готовятся быстро и сочетаются и с картофельным пюре, и с легким салатом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Азбука рецептов.
Вам понадобится:
- куриное филе — 500 г;
- лук репчатый — 2 средние;
- яйца — 2 шт.;
- майонез — 3 ст. л. (или сметана);
- крахмал — 3 ст. л. (или мука);
- соль — по своему вкусу;
- перец черный молотый — по своему вкусу;
- масло растительное — для жарки.
Способ приготовления
Куриное филе мелко нарезать кубиками. Лук измельчить ножом или натереть на мелкой терке.
В миске смешать филе, лук, яйца, майонез (или сметану), крахмал (или муку), соль и перец до вязкой массы. Оставить на 10-15 минут, чтобы смесь стабилизировалась.
Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выкладывать массу ложкой, формируя котлеты. Жарить на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
По желанию накрыть крышкой на 1-2 минуты в конце, чтобы котлеты равномерно приготовились. Подать горячими.
