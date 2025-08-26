Рубленые котлеты из куриного филе за 20 минут — быстрый домашний рецепт

Рубленые котлеты. Фото: кадр из видео

Рубленые котлеты из куриного филе — семейный фаворит на будни. Мелко нарезанное мясо с луком и небольшим количеством майонеза или сметаны делает котлеты сочными, румяная корочка добавляет аппетита. Готовятся быстро и сочетаются и с картофельным пюре, и с легким салатом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Азбука рецептов.

Вам понадобится:

куриное филе — 500 г;

лук репчатый — 2 средние;

яйца — 2 шт.;

майонез — 3 ст. л. (или сметана);

крахмал — 3 ст. л. (или мука);

соль — по своему вкусу;

перец черный молотый — по своему вкусу;

масло растительное — для жарки.

Способ приготовления

Куриное филе мелко нарезать кубиками. Лук измельчить ножом или натереть на мелкой терке.

Курица и лук. Фото: кадр из видео

В миске смешать филе, лук, яйца, майонез (или сметану), крахмал (или муку), соль и перец до вязкой массы. Оставить на 10-15 минут, чтобы смесь стабилизировалась.

Приготовление фарша. Фото: кадр из видео

Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выкладывать массу ложкой, формируя котлеты. Жарить на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Жареные котлеты. Фото: кадр из видео

По желанию накрыть крышкой на 1-2 минуты в конце, чтобы котлеты равномерно приготовились. Подать горячими.

