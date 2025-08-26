Видео
Главная arrow Вкус arrow Рубленые котлеты из куриного филе — рецепт за 20 минут arrow

Рубленые котлеты из куриного филе — рецепт за 20 минут

26 августа 2025 21:01
Марина Евтягина - Редактор
Рубленые котлеты из куриного филе за 20 минут — быстрый домашний рецепт
Рубленые котлеты. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Рубленые котлеты из куриного филе — семейный фаворит на будни. Мелко нарезанное мясо с луком и небольшим количеством майонеза или сметаны делает котлеты сочными, румяная корочка добавляет аппетита. Готовятся быстро и сочетаются и с картофельным пюре, и с легким салатом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Азбука рецептов.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриное филе — 500 г;
  • лук репчатый — 2 средние;
  • яйца — 2 шт.;
  • майонез — 3 ст. л. (или сметана);
  • крахмал — 3 ст. л. (или мука);
  • соль — по своему вкусу;
  • перец черный молотый — по своему вкусу;
  • масло растительное — для жарки.

Способ приготовления

Куриное филе мелко нарезать кубиками. Лук измельчить ножом или натереть на мелкой терке.

рецепт рублених котлет
Курица и лук. Фото: кадр из видео

В миске смешать филе, лук, яйца, майонез (или сметану), крахмал (или муку), соль и перец до вязкой массы. Оставить на 10-15 минут, чтобы смесь стабилизировалась.

смачні рублені котлети
Приготовление фарша. Фото: кадр из видео

Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выкладывать массу ложкой, формируя котлеты. Жарить на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

рецепт рублених котлет з курки
Жареные котлеты. Фото: кадр из видео

По желанию накрыть крышкой на 1-2 минуты в конце, чтобы котлеты равномерно приготовились. Подать горячими.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Сочные котлеты из куриного фарша с кабачком и картофелем.

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, - рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Рецепт котлет с кабачками и свининой — настоящая подольская классика.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

Ужин рецепт курица котлеты мясной фарш
