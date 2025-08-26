Рублені котлети з курячого філе за 20 хвилин — швидкий домашній рецепт

Рублені котлети з курячого філе — рецепт за 20 хвилин
Рублені котлети з курячого філе — сімейний фаворит на будні. Дрібно нарізане м’ясо з цибулею та невеликою кількістю майонезу чи сметани робить котлети соковитими, рум’яна скоринка додає апетиту. Готуються швидко та смакують і з картопляним пюре, і з легким салатом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Абетка рецептів.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 500 г;
- цибуля — 2 середні;
- яйця — 2 шт.;
- майонез — 3 ст. л. (або сметана);
- крохмаль — 3 ст. л. (або борошно);
- сіль — на свій смак;
- перець чорний мелений — на свій смак;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Куряче філе дрібно нарізати кубиками. Цибулю подрібнити ножем або натерти на дрібній тертці.
У мисці змішати філе, цибулю, яйця, майонез (або сметану), крохмаль (або борошно), сіль і перець до в’язкої маси. Залишити на 10–15 хвилин, щоб суміш стабілізувалася.
Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії. Викладати масу ложкою, формуючи котлети. Смажити на середньому вогні по 3–4 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки.
За бажанням накрити кришкою на 1–2 хвилини наприкінці, щоб котлети рівномірно приготувалися. Подати гарячими.
