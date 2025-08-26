Рублені котлети з курячого філе за 20 хвилин — швидкий домашній рецепт

Рублені котлети. Фото: кадр з відео

Рублені котлети з курячого філе — сімейний фаворит на будні. Дрібно нарізане м’ясо з цибулею та невеликою кількістю майонезу чи сметани робить котлети соковитими, рум’яна скоринка додає апетиту. Готуються швидко та смакують і з картопляним пюре, і з легким салатом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Абетка рецептів.

Вам знадобиться:

куряче філе — 500 г;

цибуля — 2 середні;

яйця — 2 шт.;

майонез — 3 ст. л. (або сметана);

крохмаль — 3 ст. л. (або борошно);

сіль — на свій смак;

перець чорний мелений — на свій смак;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Куряче філе дрібно нарізати кубиками. Цибулю подрібнити ножем або натерти на дрібній тертці.

Курка та цибуля. Фото: кадр з відео

У мисці змішати філе, цибулю, яйця, майонез (або сметану), крохмаль (або борошно), сіль і перець до в’язкої маси. Залишити на 10–15 хвилин, щоб суміш стабілізувалася.

Приготування фаршу. Фото: кадр з відео

Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії. Викладати масу ложкою, формуючи котлети. Смажити на середньому вогні по 3–4 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки.

Смажені котлети. Фото: кадр з відео

За бажанням накрити кришкою на 1–2 хвилини наприкінці, щоб котлети рівномірно приготувалися. Подати гарячими.

