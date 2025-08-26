Відео
Рублені котлети з курячого філе — рецепт за 20 хвилин

Рублені котлети з курячого філе — рецепт за 20 хвилин

26 серпня 2025 21:01
Марина Євтягіна - Редактор
Рублені котлети з курячого філе за 20 хвилин — швидкий домашній рецепт
Рублені котлети. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Рублені котлети з курячого філе — сімейний фаворит на будні. Дрібно нарізане м’ясо з цибулею та невеликою кількістю майонезу чи сметани робить котлети соковитими, рум’яна скоринка додає апетиту. Готуються швидко та смакують і з картопляним пюре, і з легким салатом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Абетка рецептів

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • куряче філе — 500 г;
  • цибуля — 2 середні;
  • яйця — 2 шт.;
  • майонез — 3 ст. л. (або сметана);
  • крохмаль — 3 ст. л. (або борошно);
  • сіль — на свій смак;
  • перець чорний мелений — на свій смак;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Куряче філе дрібно нарізати кубиками. Цибулю подрібнити ножем або натерти на дрібній тертці.

рецепт рублених котлет
Курка та цибуля. Фото: кадр з відео

У мисці змішати філе, цибулю, яйця, майонез (або сметану), крохмаль (або борошно), сіль і перець до в’язкої маси. Залишити на 10–15 хвилин, щоб суміш стабілізувалася.

смачні рублені котлети
Приготування фаршу. Фото: кадр з відео

Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії. Викладати масу ложкою, формуючи котлети. Смажити на середньому вогні по 3–4 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки. 

рецепт рублених котлет з курки
Смажені котлети. Фото: кадр з відео

За бажанням накрити кришкою на 1–2 хвилини наприкінці, щоб котлети рівномірно приготувалися. Подати гарячими.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Соковиті котлети з курячого фаршу з кабачком та картоплею. 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Рецепт котлет з кабачками та свининою — справжня подільська класика. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 

Вечеря рецепт курка котлети м'ясний фарш
