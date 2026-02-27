Салат Краковский на Пасху — сытный рецепт приготовления с фото

Салат "Краковский". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Краковский" — это сытное праздничное блюдо с насыщенным вкусом, которое прекрасно дополнит пасхальный стол. Этот рецепт с фото поможет приготовить яркий салат для особого события без лишних сложностей.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

куриные бедра отварные — 4 шт.;

яйца вареные — 6 шт.;

шампиньоны — 300-400 г;

лук — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

чернослив — 200 г;

сыр твердый — 200 г;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — для обжаривания;

сливочное масло — для обжаривания.

Для заправки:

майонез — 250 г;

чеснок — 2 зуб;

укроп — по вкусу;

зеленый лук — по вкусу.

Способ приготовления

Приготовить заправку. Измельчить укроп и перья зеленого лука, добавить к майонезу. Измельчить чеснок с помощью терки или пресса, добавить к соусу и тщательно перемешать до однородности. Отставить в сторону.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Снять кожицу с куриных бедер, отделить мясо от костей и мелко нарезать. Переложить в миску, при необходимости добавить черный молотый перец. Добавить 2 ст. л. заправки и перемешать. Выложить мясо первым слоем в разъемное кольцо диаметром примерно 20 см, установленное на подносе, разровнять поверхность. Отделить белки от желтков. Часть белков оставить для декора. Натереть желтки на мелкой терке непосредственно на мясной слой, распределить равномерно. Сверху натереть белки, слегка подсолить и смазать слоем заправки.

Грибы и морковь. Фото: gospodynka.com.ua

Нарезать шампиньоны мелкими кусочками. Выложить на сухую сковороду и готовить до испарения жидкости. Добавить масло и обжарить до золотистости, переложить охлаждаться. На этой же сковороде обжарить измельченный лук до прозрачности, добавить натертую на крупной терке морковь и готовить до мягкости. В конце добавить небольшой кусочек сливочного масла для вкуса и перемешать. Выложить в форму слой овощей, предварительно убрать лишнее масло. Распределить слой грибов без избыточной жидкости.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Промыть чернослив, при необходимости замочить в холодной воде, обсушить и нарезать небольшими кусочками. Выложить поверх грибов и смазать частью заправки. Натереть твердый сыр на мелкой терке, равномерно распределить следующим слоем и покрыть оставшейся заправкой. Посыпать измельченным зеленым луком. Натереть отложенные белки и аккуратно распределить сверху для создания нежной светлой шапки. Поставить салат в холодильник на несколько часов для стабилизации. Перед подачей снять кольцо и нарезать порционно.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась