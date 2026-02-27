Салат Краківський на Великдень — ситний рецепт приготування з фото

Салат "Краківський". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Краківський" — це ситна святкова страва з насиченим смаком, яка чудово доповнить великодній стіл. Цей рецепт з фото допоможе приготувати яскравий салат для особливої події без зайвих складнощів.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

курячі стегна відварені — 4 шт.;

яйця варені — 6 шт.;

печериці — 300–400 г;

цибуля — 2 шт.;

морква — 1 шт.;

чорнослив — 200 г;

сир твердий — 200 г;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

олія — для обсмажування;

вершкове масло — для обсмажування.

Для заправки:

майонез — 250 г;

часник — 2 зуб.;

кріп — за смаком;

зелена цибуля — за смаком.

Спосіб приготування

Приготувати заправку. Подрібнити кріп і пір’я зеленої цибулі, додати до майонезу. Подрібнити часник за допомогою тертки або преса, додати до соусу та ретельно перемішати до однорідності. Відставити вбік.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Зняти шкірку з курячих стегон, відділити м’ясо від кісток і дрібно нарізати. Перекласти в миску, за потреби додати чорний мелений перець. Додати 2 ст. л. заправки та перемішати. Викласти м’ясо першим шаром у роз’ємне кільце діаметром приблизно 20 см, встановлене на підносі, розрівняти поверхню. Відокремити білки від жовтків. Частину білків залишити для декору. Натерти жовтки на дрібній тертці безпосередньо на м’ясний шар, розподілити рівномірно. Зверху натерти білки, злегка підсолити та змастити шаром заправки.

Гриби та морква. Фото: gospodynka.com.ua

Нарізати печериці дрібними шматочками. Викласти на суху сковороду та готувати до випаровування рідини. Додати олію та обсмажити до золотистості, перекласти охолоджуватися. На цій же сковороді обсмажити подрібнену цибулю до прозорості, додати натерту на крупній тертці моркву та готувати до м’якості. Наприкінці додати невеликий шматочок вершкового масла для смаку та перемішати. Викласти у форму шар овочів, попередньо прибрати зайву олію. Розподілити шар грибів без надлишкової рідини.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Промити чорнослив, за потреби замочити в холодній воді, обсушити та нарізати невеликими шматочками. Викласти поверх грибів і змастити частиною заправки. Натерти твердий сир на дрібній тертці, рівномірно розподілити наступним шаром і покрити рештою заправки. Посипати подрібненою зеленою цибулею. Натерти відкладені білки та акуратно розподілити зверху для створення ніжної світлої шапки. Поставити салат у холодильник на кілька годин для стабілізації. Перед подачею зняти кільце та нарізати порційно.

