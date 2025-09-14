Видео
Салат "Охотничий" на зиму — с шампиньонами и помидорами

14 сентября 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Салат Охотничий на зиму с шампиньонами, перцем и помидорами — рецепт приготовления с фото
Салат "Охотничий". Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Салат "Охотничий" на зиму с шампиньонами, болгарским перцем и сочными помидорами — это блюдо, от которого трудно оторваться. Ароматный, яркий и питательный, он прекрасно дополнит зимний стол и станет одной из любимых заготовок вашей семьи.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • грибы — 800 г;
  • помидоры — 800 г;
  • болгарский перец — 800 г;
  • масло — 100 мл.;
  • сахар — 100 г;
  • соль — 1 ст. л.;
  • уксус 9% — 2 ст. л.;
  • чеснок — 10 г (4-5 зубчиков).

Для варки грибов:

  • вода — 1 л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • перец душистый горошком — 4 шт.;
  • кориандр молотый — ½ ч. л.

Способ приготовления

Шампиньоны почистить и нарезать ломтиками. В кастрюле вскипятить воду с солью, лавровым листом, душистым перцем и кориандром. Отправить грибы в кипящую воду и варить около 10 минут. Откинуть на дуршлаг, чтобы стекла жидкость.

рецепт салату на зиму
Шампиньоны и лавровый лист. Фото: smakuiemo.com.ua

Помидоры нарезать кусочками и измельчить в блендере до состояния пюре. В большую кастрюлю влить растительное масло, добавить томатное пюре, сахар, соль, уксус и измельченный чеснок. Проварить смесь на среднем огне примерно 10 минут, чтобы она загустела.

салат на зиму з печерицями
Измельченные помидоры и масло. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить нарезанный болгарский перец, перемешать и тушить еще 10 минут. После этого выложить отваренные шампиньоны, снова перемешать и варить еще 10 минут, чтобы все ингредиенты соединились.

салат на зиму з печерицями та помідорами
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовый салат горячим разложить в стерилизованные банки, плотно закрыть крышками, перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания.

салат на зиму з печерицями та солодкий перцем
Салат в банке. Фото: smakuiemo.com.ua

Зимой "Охотничий" салат станет отличной закуской и дополнением к гарнирам или мясу.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

