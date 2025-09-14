Салат Охотничий на зиму с шампиньонами, перцем и помидорами — рецепт приготовления с фото

Салат "Охотничий" на зиму — с шампиньонами и помидорами
Салат "Охотничий" на зиму с шампиньонами, болгарским перцем и сочными помидорами — это блюдо, от которого трудно оторваться. Ароматный, яркий и питательный, он прекрасно дополнит зимний стол и станет одной из любимых заготовок вашей семьи.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- грибы — 800 г;
- помидоры — 800 г;
- болгарский перец — 800 г;
- масло — 100 мл.;
- сахар — 100 г;
- соль — 1 ст. л.;
- уксус 9% — 2 ст. л.;
- чеснок — 10 г (4-5 зубчиков).
Для варки грибов:
- вода — 1 л.;
- соль — 1 ч. л.;
- лавровый лист — 1 шт.;
- перец душистый горошком — 4 шт.;
- кориандр молотый — ½ ч. л.
Способ приготовления
Шампиньоны почистить и нарезать ломтиками. В кастрюле вскипятить воду с солью, лавровым листом, душистым перцем и кориандром. Отправить грибы в кипящую воду и варить около 10 минут. Откинуть на дуршлаг, чтобы стекла жидкость.
Помидоры нарезать кусочками и измельчить в блендере до состояния пюре. В большую кастрюлю влить растительное масло, добавить томатное пюре, сахар, соль, уксус и измельченный чеснок. Проварить смесь на среднем огне примерно 10 минут, чтобы она загустела.
Добавить нарезанный болгарский перец, перемешать и тушить еще 10 минут. После этого выложить отваренные шампиньоны, снова перемешать и варить еще 10 минут, чтобы все ингредиенты соединились.
Готовый салат горячим разложить в стерилизованные банки, плотно закрыть крышками, перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания.
Зимой "Охотничий" салат станет отличной закуской и дополнением к гарнирам или мясу.
