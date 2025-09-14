Салат Охотничий на зиму с шампиньонами, перцем и помидорами — рецепт приготовления с фото

Салат "Охотничий". Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Охотничий" на зиму с шампиньонами, болгарским перцем и сочными помидорами — это блюдо, от которого трудно оторваться. Ароматный, яркий и питательный, он прекрасно дополнит зимний стол и станет одной из любимых заготовок вашей семьи.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

грибы — 800 г;

помидоры — 800 г;

болгарский перец — 800 г;

масло — 100 мл.;

сахар — 100 г;

соль — 1 ст. л.;

уксус 9% — 2 ст. л.;

чеснок — 10 г (4-5 зубчиков).

Для варки грибов:

вода — 1 л.;

соль — 1 ч. л.;

лавровый лист — 1 шт.;

перец душистый горошком — 4 шт.;

кориандр молотый — ½ ч. л.

Способ приготовления

Шампиньоны почистить и нарезать ломтиками. В кастрюле вскипятить воду с солью, лавровым листом, душистым перцем и кориандром. Отправить грибы в кипящую воду и варить около 10 минут. Откинуть на дуршлаг, чтобы стекла жидкость.

Шампиньоны и лавровый лист. Фото: smakuiemo.com.ua

Помидоры нарезать кусочками и измельчить в блендере до состояния пюре. В большую кастрюлю влить растительное масло, добавить томатное пюре, сахар, соль, уксус и измельченный чеснок. Проварить смесь на среднем огне примерно 10 минут, чтобы она загустела.

Измельченные помидоры и масло. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить нарезанный болгарский перец, перемешать и тушить еще 10 минут. После этого выложить отваренные шампиньоны, снова перемешать и варить еще 10 минут, чтобы все ингредиенты соединились.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовый салат горячим разложить в стерилизованные банки, плотно закрыть крышками, перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания.

Салат в банке. Фото: smakuiemo.com.ua

Зимой "Охотничий" салат станет отличной закуской и дополнением к гарнирам или мясу.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.