Головна arrow Смак arrow Салат "Мисливський" на зиму — з печерицями та помідорами arrow

Салат "Мисливський" на зиму — з печерицями та помідорами

14 вересня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Салат Мисливський на зиму з печерицями, перцем і помідорами — рецепт приготування з фото
Салат "Мисливський". Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Салат "Мисливський" на зиму з печерицями, болгарським перцем і соковитими помідорами — це страва, від якої важко відірватися. Ароматний, яскравий і поживний, він чудово доповнить зимовий стіл і стане однією з улюблених заготовок вашої родини.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • гриби — 800 г;
  • помідори — 800 г;
  • болгарський перець — 800 г;
  • олія — 100 мл.;
  • цукор — 100 г;
  • сіль — 1 ст. л.;
  • оцет 9% — 2 ст. л.;
  • часник — 10 г (4–5 зубчиків).

Для варіння грибів:

  • вода — 1 л;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • перець духмяний горошком — 4 шт.;
  • коріандр мелений — ½ ч. л.

Спосіб приготування

Печериці почистити та нарізати скибочками. У каструлі закип’ятити воду з сіллю, лавровим листом, духмяним перцем і коріандром. Відправити гриби у киплячу воду та варити близько 10 хвилин. Відкинути на друшляк, щоб стекла рідина.

рецепт салату на зиму
Печериці та лавровий лист. Фото: smakuiemo.com.ua

Помідори нарізати шматочками й подрібнити у блендері до стану пюре. У велику каструлю влити олію, додати томатне пюре, цукор, сіль, оцет і подрібнений часник. Проварити суміш на середньому вогні приблизно 10 хвилин, щоб вона загусла.

салат на зиму з печерицями
Подрібнені помідори та олія. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати нарізаний болгарський перець, перемішати й тушкувати ще 10 хвилин. Після цього викласти відварені печериці, знову перемішати та варити ще 10 хвилин, щоб усі інгредієнти поєдналися.

салат на зиму з печерицями та помідорами
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовий салат гарячим розкласти у стерилізовані банки, щільно закрити кришками, перевернути догори дном і укутати до повного охолодження.

салат на зиму з печерицями та солодкий перцем
Салат в банці. Фото: smakuiemo.com.ua

Взимку "Мисливський" салат стане чудовою закускою та доповненням до гарнірів чи м’яса.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.

рецепт помідори заготівля на зиму печериці солодкий перець
