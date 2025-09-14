Салат Мисливський на зиму з печерицями, перцем і помідорами — рецепт приготування з фото

Салат "Мисливський". Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Мисливський" на зиму з печерицями, болгарським перцем і соковитими помідорами — це страва, від якої важко відірватися. Ароматний, яскравий і поживний, він чудово доповнить зимовий стіл і стане однією з улюблених заготовок вашої родини.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

гриби — 800 г;

помідори — 800 г;

болгарський перець — 800 г;

олія — 100 мл.;

цукор — 100 г;

сіль — 1 ст. л.;

оцет 9% — 2 ст. л.;

часник — 10 г (4–5 зубчиків).

Для варіння грибів:

вода — 1 л;

сіль — 1 ч. л.;

лавровий лист — 1 шт.;

перець духмяний горошком — 4 шт.;

коріандр мелений — ½ ч. л.

Спосіб приготування

Печериці почистити та нарізати скибочками. У каструлі закип’ятити воду з сіллю, лавровим листом, духмяним перцем і коріандром. Відправити гриби у киплячу воду та варити близько 10 хвилин. Відкинути на друшляк, щоб стекла рідина.

Печериці та лавровий лист. Фото: smakuiemo.com.ua

Помідори нарізати шматочками й подрібнити у блендері до стану пюре. У велику каструлю влити олію, додати томатне пюре, цукор, сіль, оцет і подрібнений часник. Проварити суміш на середньому вогні приблизно 10 хвилин, щоб вона загусла.

Подрібнені помідори та олія. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати нарізаний болгарський перець, перемішати й тушкувати ще 10 хвилин. Після цього викласти відварені печериці, знову перемішати та варити ще 10 хвилин, щоб усі інгредієнти поєдналися.

Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовий салат гарячим розкласти у стерилізовані банки, щільно закрити кришками, перевернути догори дном і укутати до повного охолодження.

Салат в банці. Фото: smakuiemo.com.ua

Взимку "Мисливський" салат стане чудовою закускою та доповненням до гарнірів чи м’яса.

