Салат Мисливський на зиму з печерицями, перцем і помідорами — рецепт приготування з фото

Салат "Мисливський" на зиму — з печерицями та помідорами
Салат "Мисливський" на зиму з печерицями, болгарським перцем і соковитими помідорами — це страва, від якої важко відірватися. Ароматний, яскравий і поживний, він чудово доповнить зимовий стіл і стане однією з улюблених заготовок вашої родини.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- гриби — 800 г;
- помідори — 800 г;
- болгарський перець — 800 г;
- олія — 100 мл.;
- цукор — 100 г;
- сіль — 1 ст. л.;
- оцет 9% — 2 ст. л.;
- часник — 10 г (4–5 зубчиків).
Для варіння грибів:
- вода — 1 л;
- сіль — 1 ч. л.;
- лавровий лист — 1 шт.;
- перець духмяний горошком — 4 шт.;
- коріандр мелений — ½ ч. л.
Спосіб приготування
Печериці почистити та нарізати скибочками. У каструлі закип’ятити воду з сіллю, лавровим листом, духмяним перцем і коріандром. Відправити гриби у киплячу воду та варити близько 10 хвилин. Відкинути на друшляк, щоб стекла рідина.
Помідори нарізати шматочками й подрібнити у блендері до стану пюре. У велику каструлю влити олію, додати томатне пюре, цукор, сіль, оцет і подрібнений часник. Проварити суміш на середньому вогні приблизно 10 хвилин, щоб вона загусла.
Додати нарізаний болгарський перець, перемішати й тушкувати ще 10 хвилин. Після цього викласти відварені печериці, знову перемішати та варити ще 10 хвилин, щоб усі інгредієнти поєдналися.
Готовий салат гарячим розкласти у стерилізовані банки, щільно закрити кришками, перевернути догори дном і укутати до повного охолодження.
Взимку "Мисливський" салат стане чудовою закускою та доповненням до гарнірів чи м’яса.
Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму
