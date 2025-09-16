Рецепт салата Лето в банке на зиму — простой способ приготовления

Салат на зиму № 1 "Лето в банке" — одна из обязательных заготовок
Салат "Лето в банке" на зиму — это настоящая классика среди домашних заготовок. Сочные овощи, ароматная зелень и легкий маринад делают его идеальным дополнением к любому блюду. Простой способ приготовления позволяет быстро наполнить кладовую яркими красками лета и наслаждаться ими всю зиму.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- огурцы — 600 г;
- болгарский перец — 500 г;
- лук — 500 г;
- помидоры — 1,2 кг;
- чеснок — 5 зубчиков;
- сельдерей — 30 г;
- соль — 30 г;
- сахар — 50 г;
- уксус 9% — 40 мл.;
- масло без запаха — 100 мл.;
- душистый перец, смесь перцев, лавровый лист — по желанию в каждую банку.
Способ приготовления
Все овощи тщательно вымыть и подготовить. Огурцы нарезать кружочками или полу кружочками, лук — тонкими полукольцами, болгарский перец — длинной соломкой. Помидоры поделить на дольки среднего размера, чтобы они сохранили форму после приготовления. Чеснок очистить и нарезать тонкими пластинками, а сельдерей мелко порубить.
Подготовленные овощи сложить в большую кастрюлю, добавить соль, сахар, уксус и растительное масло. Хорошо перемешать массу, накрыть крышкой и оставить примерно на один час, чтобы овощи пустили сок и напитались маринадом.
После этого разложить салат в стерильные банки. По желанию в каждую банку можно добавить душистый перец, смесь перцев или лавровый лист. Банки установить в широкую кастрюлю с водой, на дно которой уложено полотенце. Стерилизовать банки: литровые около 20 минут, а полулитровые — 15 минут.
Горячие банки плотно закрутить крышками, перевернуть вверх дном и укутать одеялом или полотенцами до полного остывания. Такой салат сохранит свежесть овощей на всю зиму и подарит летний аромат даже в морозные дни.
