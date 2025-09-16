Видео
Салат на зиму № 1 "Лето в банке" — одна из обязательных заготовок

16 сентября 2025 01:04
Марина Евтягина - Редактор
Рецепт салата Лето в банке на зиму — простой способ приготовления
Салат на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Салат "Лето в банке" на зиму — это настоящая классика среди домашних заготовок. Сочные овощи, ароматная зелень и легкий маринад делают его идеальным дополнением к любому блюду. Простой способ приготовления позволяет быстро наполнить кладовую яркими красками лета и наслаждаться ими всю зиму.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • огурцы — 600 г;
  • болгарский перец — 500 г;
  • лук — 500 г;
  • помидоры — 1,2 кг;
  • чеснок — 5 зубчиков;
  • сельдерей — 30 г;
  • соль — 30 г;
  • сахар — 50 г;
  • уксус 9% — 40 мл.;
  • масло без запаха — 100 мл.;
  • душистый перец, смесь перцев, лавровый лист — по желанию в каждую банку.

Способ приготовления

Все овощи тщательно вымыть и подготовить. Огурцы нарезать кружочками или полу кружочками, лук — тонкими полукольцами, болгарский перец — длинной соломкой. Помидоры поделить на дольки среднего размера, чтобы они сохранили форму после приготовления. Чеснок очистить и нарезать тонкими пластинками, а сельдерей мелко порубить.

салат на зиму
Нарезанные огурцы. Фото: smakuiemo.com.ua

Подготовленные овощи сложить в большую кастрюлю, добавить соль, сахар, уксус и растительное масло. Хорошо перемешать массу, накрыть крышкой и оставить примерно на один час, чтобы овощи пустили сок и напитались маринадом.

салат на зиму з огірками та помідорами
Огурцы, помидоры и масло. Фото: smakuiemo.com.ua

После этого разложить салат в стерильные банки. По желанию в каждую банку можно добавить душистый перец, смесь перцев или лавровый лист. Банки установить в широкую кастрюлю с водой, на дно которой уложено полотенце. Стерилизовать банки: литровые около 20 минут, а полулитровые — 15 минут.

рецепт салату на зиму
Стерилизация банок. Фото: smakuiemo.com.ua

Горячие банки плотно закрутить крышками, перевернуть вверх дном и укутать одеялом или полотенцами до полного остывания. Такой салат сохранит свежесть овощей на всю зиму и подарит летний аромат даже в морозные дни.

