Рецепт салата Лето в банке на зиму — простой способ приготовления

Салат "Лето в банке" на зиму — это настоящая классика среди домашних заготовок. Сочные овощи, ароматная зелень и легкий маринад делают его идеальным дополнением к любому блюду. Простой способ приготовления позволяет быстро наполнить кладовую яркими красками лета и наслаждаться ими всю зиму.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

огурцы — 600 г;

болгарский перец — 500 г;

лук — 500 г;

помидоры — 1,2 кг;

чеснок — 5 зубчиков;

сельдерей — 30 г;

соль — 30 г;

сахар — 50 г;

уксус 9% — 40 мл.;

масло без запаха — 100 мл.;

душистый перец, смесь перцев, лавровый лист — по желанию в каждую банку.

Способ приготовления

Все овощи тщательно вымыть и подготовить. Огурцы нарезать кружочками или полу кружочками, лук — тонкими полукольцами, болгарский перец — длинной соломкой. Помидоры поделить на дольки среднего размера, чтобы они сохранили форму после приготовления. Чеснок очистить и нарезать тонкими пластинками, а сельдерей мелко порубить.

Нарезанные огурцы. Фото: smakuiemo.com.ua

Подготовленные овощи сложить в большую кастрюлю, добавить соль, сахар, уксус и растительное масло. Хорошо перемешать массу, накрыть крышкой и оставить примерно на один час, чтобы овощи пустили сок и напитались маринадом.

Огурцы, помидоры и масло. Фото: smakuiemo.com.ua

После этого разложить салат в стерильные банки. По желанию в каждую банку можно добавить душистый перец, смесь перцев или лавровый лист. Банки установить в широкую кастрюлю с водой, на дно которой уложено полотенце. Стерилизовать банки: литровые около 20 минут, а полулитровые — 15 минут.

Стерилизация банок. Фото: smakuiemo.com.ua

Горячие банки плотно закрутить крышками, перевернуть вверх дном и укутать одеялом или полотенцами до полного остывания. Такой салат сохранит свежесть овощей на всю зиму и подарит летний аромат даже в морозные дни.

