Рецепт салату Літо в банці на зиму — простий спосіб приготування

Салат на зиму № 1 "Літо в банці" — одна з обов’язкових заготівель
Салат "Літо в банці" на зиму — це справжня класика серед домашніх заготівель. Соковиті овочі, ароматна зелень та легкий маринад роблять його ідеальним доповненням до будь-якої страви. Простий спосіб приготування дозволяє швидко наповнити комору яскравими барвами літа й насолоджуватися ними цілу зиму.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- огірки — 600 г;
- болгарський перець — 500 г;
- цибуля — 500 г;
- помідори — 1,2 кг;
- часник — 5 зубчиків;
- селера — 30 г;
- сіль — 30 г;
- цукор — 50 г;
- оцет 9% — 40 мл.;
- олія без запаху — 100 мл.;
- духмяний перець, суміш перців, лавровий лист — за бажанням у кожну банку.
Спосіб приготування
Усі овочі ретельно вимити та підготувати. Огірки нарізати кружечками або напівкружечками, цибулю — тонкими півкільцями, болгарський перець — довгою соломкою. Помідори поділити на часточки середнього розміру, щоб вони зберегли форму після приготування. Часник очистити та нарізати тонкими пластинками, а селеру дрібно посікти.
Підготовлені овочі скласти у велику каструлю, додати сіль, цукор, оцет та олію. Добре перемішати масу, накрити кришкою та залишити приблизно на одну годину, щоб овочі пустили сік і наситилися маринадом.
Після цього розкласти салат у стерильні банки. За бажанням у кожну банку можна додати духмяний перець, суміш перців або лавровий лист. Банки встановити у широку каструлю з водою, на дно якої покладений рушник. Стерилізувати банки: літрові близько 20 хвилин, а півлітрові — 15 хвилин.
Гарячі банки щільно закрутити кришками, перевернути догори дном і вкутати ковдрою чи рушниками до повного охолодження. Такий салат збереже свіжість овочів на всю зиму й подарує літній аромат навіть у морозні дні.
Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму
Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт.
Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці.
Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт.
Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму.
Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають.
Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів.
Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити.
Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.
Читайте Новини.LIVE!