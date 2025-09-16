Рецепт салату Літо в банці на зиму — простий спосіб приготування

Салат на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Літо в банці" на зиму — це справжня класика серед домашніх заготівель. Соковиті овочі, ароматна зелень та легкий маринад роблять його ідеальним доповненням до будь-якої страви. Простий спосіб приготування дозволяє швидко наповнити комору яскравими барвами літа й насолоджуватися ними цілу зиму.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

огірки — 600 г;

болгарський перець — 500 г;

цибуля — 500 г;

помідори — 1,2 кг;

часник — 5 зубчиків;

селера — 30 г;

сіль — 30 г;

цукор — 50 г;

оцет 9% — 40 мл.;

олія без запаху — 100 мл.;

духмяний перець, суміш перців, лавровий лист — за бажанням у кожну банку.

Спосіб приготування

Усі овочі ретельно вимити та підготувати. Огірки нарізати кружечками або напівкружечками, цибулю — тонкими півкільцями, болгарський перець — довгою соломкою. Помідори поділити на часточки середнього розміру, щоб вони зберегли форму після приготування. Часник очистити та нарізати тонкими пластинками, а селеру дрібно посікти.

Нарізані огірки. Фото: smakuiemo.com.ua

Підготовлені овочі скласти у велику каструлю, додати сіль, цукор, оцет та олію. Добре перемішати масу, накрити кришкою та залишити приблизно на одну годину, щоб овочі пустили сік і наситилися маринадом.

Огірки, помідори та олія. Фото: smakuiemo.com.ua

Після цього розкласти салат у стерильні банки. За бажанням у кожну банку можна додати духмяний перець, суміш перців або лавровий лист. Банки встановити у широку каструлю з водою, на дно якої покладений рушник. Стерилізувати банки: літрові близько 20 хвилин, а півлітрові — 15 хвилин.

Стерилізація банок. Фото: smakuiemo.com.ua

Гарячі банки щільно закрутити кришками, перевернути догори дном і вкутати ковдрою чи рушниками до повного охолодження. Такий салат збереже свіжість овочів на всю зиму й подарує літній аромат навіть у морозні дні.

