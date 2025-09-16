Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Салат на зиму № 1 "Літо в банці" — одна з обов’язкових заготівель arrow

Салат на зиму № 1 "Літо в банці" — одна з обов’язкових заготівель

16 вересня 2025 01:04
Марина Євтягіна - Редактор
Рецепт салату Літо в банці на зиму — простий спосіб приготування
Салат на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Салат "Літо в банці" на зиму — це справжня класика серед домашніх заготівель. Соковиті овочі, ароматна зелень та легкий маринад роблять його ідеальним доповненням до будь-якої страви. Простий спосіб приготування дозволяє швидко наповнити комору яскравими барвами літа й насолоджуватися ними цілу зиму.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • огірки — 600 г;
  • болгарський перець — 500 г;
  • цибуля — 500 г;
  • помідори — 1,2 кг;
  • часник — 5 зубчиків;
  • селера — 30 г;
  • сіль — 30 г;
  • цукор — 50 г;
  • оцет 9% — 40 мл.;
  • олія без запаху — 100 мл.;
  • духмяний перець, суміш перців, лавровий лист — за бажанням у кожну банку.

Спосіб приготування

Усі овочі ретельно вимити та підготувати. Огірки нарізати кружечками або напівкружечками, цибулю — тонкими півкільцями, болгарський перець — довгою соломкою. Помідори поділити на часточки середнього розміру, щоб вони зберегли форму після приготування. Часник очистити та нарізати тонкими пластинками, а селеру дрібно посікти.

салат на зиму
Нарізані огірки. Фото: smakuiemo.com.ua

Підготовлені овочі скласти у велику каструлю, додати сіль, цукор, оцет та олію. Добре перемішати масу, накрити кришкою та залишити приблизно на одну годину, щоб овочі пустили сік і наситилися маринадом.

салат на зиму з огірками та помідорами
Огірки, помідори та олія. Фото: smakuiemo.com.ua

Після цього розкласти салат у стерильні банки. За бажанням у кожну банку можна додати духмяний перець, суміш перців або лавровий лист. Банки встановити у широку каструлю з водою, на дно якої покладений рушник. Стерилізувати банки: літрові близько 20 хвилин, а півлітрові — 15 хвилин.

рецепт салату на зиму
Стерилізація банок. Фото: smakuiemo.com.ua

Гарячі банки щільно закрутити кришками, перевернути догори дном і вкутати ковдрою чи рушниками до повного охолодження. Такий салат збереже свіжість овочів на всю зиму й подарує літній аромат навіть у морозні дні.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.

консервація рецепт заготівля на зиму салат на зиму овочі на зиму
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації