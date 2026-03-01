Видео
Україна
Салат со свеклой за 5 минут — рецепт особенной пикантной заправки

Салат со свеклой за 5 минут — рецепт особенной пикантной заправки

Дата публикации 1 марта 2026 12:04
Салат со свеклой с пикантной заправкой — быстрый рецепт с фото
Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

Салат со свеклой с пикантной заправкой — простой и быстрый рецепт, который всегда получается сочным и ароматным. Чесночно-горчичная заправка сочетается с лимонным соком и травами, подчеркивая сладковатый вкус свеклы.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

Вам понадобится:

  • свекла средняя — 2 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • масло — 3 ст. л. (+ для свеклы);
  • лимонный сок — 1,5 ст. л.;
  • острая горчица — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л. (+ для свеклы);
  • смесь трав — 1/3 ч. л.;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления

Свеклу промыть, просушить и выложить по одному на противень, застеленный пергаментом. Полить маслом, присыпать солью, сахаром и молотым перцем, растереть по всей поверхности. Завернуть свеклу в пергамент или фольгу, переложить в форму и запекать в разогретой духовке при 180 °C в течение 1 часа 20 минут до готовности (проверить зубочисткой).

Остывшую запеченную свеклу очистить и натереть на крупной терке или терке для корейской моркови. В небольшой миске смешать чеснок, горчицу и сахар. Добавить масло, лимонный сок и любимые сушеные травы. Хорошо перемешать до однородности.

рецепт салату з буряком
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Натертую свеклу посолить и добавить заправку, тщательно перемешать. По желанию оставить салат на 15 минут в холодильнике для насыщенного вкуса.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

салат чеснок рецепт свекла закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
