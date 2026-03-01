Салат со свеклой с пикантной заправкой — быстрый рецепт с фото

Салат со свеклой за 5 минут — рецепт особенной пикантной заправки
Салат со свеклой с пикантной заправкой — простой и быстрый рецепт, который всегда получается сочным и ароматным. Чесночно-горчичная заправка сочетается с лимонным соком и травами, подчеркивая сладковатый вкус свеклы.
Вам понадобится:
- свекла средняя — 2 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- масло — 3 ст. л. (+ для свеклы);
- лимонный сок — 1,5 ст. л.;
- острая горчица — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л. (+ для свеклы);
- смесь трав — 1/3 ч. л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
Свеклу промыть, просушить и выложить по одному на противень, застеленный пергаментом. Полить маслом, присыпать солью, сахаром и молотым перцем, растереть по всей поверхности. Завернуть свеклу в пергамент или фольгу, переложить в форму и запекать в разогретой духовке при 180 °C в течение 1 часа 20 минут до готовности (проверить зубочисткой).
Остывшую запеченную свеклу очистить и натереть на крупной терке или терке для корейской моркови. В небольшой миске смешать чеснок, горчицу и сахар. Добавить масло, лимонный сок и любимые сушеные травы. Хорошо перемешать до однородности.
Натертую свеклу посолить и добавить заправку, тщательно перемешать. По желанию оставить салат на 15 минут в холодильнике для насыщенного вкуса.
