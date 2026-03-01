Салат з буряком з пікантною заправкою — швидкий рецепт з фото

Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua

Салат з буряком з пікантною заправкою — простий і швидкий рецепт, який завжди виходить соковитим та ароматним. Часниково-гірчична заправка поєднується з лимонним соком і травами, підкреслюючи солодкуватий смак буряка. Салат чудово доповнює будь-які страви або подається самостійно як закуска.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

буряк середній — 2 шт.;

часник — 1 зубчик;

олія — 3 ст. л. (+ для буряка);

лимонний сік — 1,5 ст. л.;

гостра гірчиця — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л. (+ для буряка);

суміш трав — 1/3 ч. л.;

сіль — за смаком.

Спосіб приготування

Буряк промити, просушити і викласти по одному на деко, застелене пергаментом. Полити олією, присипати сіллю, цукром та меленим перцем, розтерти по всій поверхні. Загорнути буряк у пергамент або фольгу, перекласти у форму і запікати у розігрітій духовці при 180 °C протягом 1 години 20 хвилин до готовності (перевірити зубочисткою).

Остиглий запечений буряк очистити і натерти на крупній тертці або тертці для корейської моркви. У невеликій мисці змішати часник, гірчицю та цукор. Додати олію, лимонний сік і улюблені сушені трави. Добре перемішати до однорідності.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Натертий буряк посолити і додати заправку, ретельно перемішати. За бажанням залишити салат на 15 хвилин у холодильнику для насиченого смаку.

