Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Салат з буряком за 5 хвилин — особлива пікантна заправка

Салат з буряком за 5 хвилин — особлива пікантна заправка

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 12:04
Салат з буряком з пікантною заправкою — швидкий рецепт з фото
Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua

Салат з буряком з пікантною заправкою — простий і швидкий рецепт, який завжди виходить соковитим та ароматним. Часниково-гірчична заправка поєднується з лимонним соком і травами, підкреслюючи солодкуватий смак буряка. Салат чудово доповнює будь-які страви або подається самостійно як закуска.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • буряк середній — 2 шт.;
  • часник — 1 зубчик;
  • олія — 3 ст. л. (+ для буряка);
  • лимонний сік — 1,5 ст. л.;
  • гостра гірчиця — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л. (+ для буряка);
  • суміш трав — 1/3 ч. л.;
  • сіль — за смаком.

Спосіб приготування

Буряк промити, просушити і викласти по одному на деко, застелене пергаментом. Полити олією, присипати сіллю, цукром та меленим перцем, розтерти по всій поверхні. Загорнути буряк у пергамент або фольгу, перекласти у форму і запікати у розігрітій духовці при 180 °C протягом 1 години 20 хвилин до готовності (перевірити зубочисткою).

Остиглий запечений буряк очистити і натерти на крупній тертці або тертці для корейської моркви. У невеликій мисці змішати часник, гірчицю та цукор. Додати олію, лимонний сік і улюблені сушені трави. Добре перемішати до однорідності.

рецепт салату з буряком
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Натертий буряк посолити і додати заправку, ретельно перемішати. За бажанням залишити салат на 15 хвилин у холодильнику для насиченого смаку.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону 

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє". 

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин.

салат часник рецепт буряк закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації