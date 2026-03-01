Салат з буряком з пікантною заправкою — швидкий рецепт з фото

Салат з буряком за 5 хвилин — особлива пікантна заправка
Салат з буряком з пікантною заправкою — простий і швидкий рецепт, який завжди виходить соковитим та ароматним. Часниково-гірчична заправка поєднується з лимонним соком і травами, підкреслюючи солодкуватий смак буряка. Салат чудово доповнює будь-які страви або подається самостійно як закуска.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- буряк середній — 2 шт.;
- часник — 1 зубчик;
- олія — 3 ст. л. (+ для буряка);
- лимонний сік — 1,5 ст. л.;
- гостра гірчиця — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л. (+ для буряка);
- суміш трав — 1/3 ч. л.;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
Буряк промити, просушити і викласти по одному на деко, застелене пергаментом. Полити олією, присипати сіллю, цукром та меленим перцем, розтерти по всій поверхні. Загорнути буряк у пергамент або фольгу, перекласти у форму і запікати у розігрітій духовці при 180 °C протягом 1 години 20 хвилин до готовності (перевірити зубочисткою).
Остиглий запечений буряк очистити і натерти на крупній тертці або тертці для корейської моркви. У невеликій мисці змішати часник, гірчицю та цукор. Додати олію, лимонний сік і улюблені сушені трави. Добре перемішати до однорідності.
Натертий буряк посолити і додати заправку, ретельно перемішати. За бажанням залишити салат на 15 хвилин у холодильнику для насиченого смаку.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону
Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.
Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".
Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".
Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.
Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин.
Читайте Новини.LIVE!