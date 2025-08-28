Видео
Видео

Шарпаная запеканка из лаваша на ужин — рецепт за 20 минут

28 августа 2025 21:00
Марина Евтягина - Редактор
Запеканка из лаваша за 20 минут — простой рецепт с колбасой и сыром
Запеканка из лаваша. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Если ищете быстрое и сытное блюдо на ужин, эта запеканка из лаваша станет идеальным выбором. Она готовится всего за 20 минут, а результат превосходит ожидания. Сочетание нежного сыра, ароматной колбасы и мягкого лаваша понравится и детям, и взрослым.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • лаваш — 2 листа;
  • вареная колбаса — 300 г;
  • твердый сыр — 200 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Колбасу и сыр натереть на крупной терке. В миске взбить яйца со сметаной, добавить соль и перец.

запіканка з лавашем
Сыр и колбаса. Фото: кадр из видео

Лаваш нарезать по размеру формы для запекания и окунуть каждый лист в яично-сметанную смесь.

запіканка з ковбасою та сиром
Лаваш и соус. Фото: кадр из видео

Выложить в форму первый слой лаваша, посыпать колбасой и сыром. Продолжать формировать слои, пока не закончатся ингредиенты.

смачна запіканка з лавашем
Колбаса, сыр и лаваш. Фото: кадр из видео

Завершить лавашем, залить остатками смеси и посыпать сыром.

лінива запіканка з лавашем та сиром
Запеченная запеканка Фото: кадр из видео

Запекать в духовке при 180 °С около 20 минут, пока сверху не появится румяная корочка. Получается нежная, ароматная и очень вкусная запеканка, которую можно приготовить всего за 20 минут.

Ужин рецепт запеканки лаваш колбаса
