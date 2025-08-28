Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Шарпана запіканка з лаваша на вечерю — рецепт за 20 хвилин arrow

Шарпана запіканка з лаваша на вечерю — рецепт за 20 хвилин

28 серпня 2025 21:00
Марина Євтягіна - Редактор
Запіканка з лаваша за 20 хвилин — простий рецепт з ковбасою та сиром
Запіканка з лаваша. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Якщо шукаєте швидку й ситну страву на вечерю, ця запіканка з лаваша стане ідеальним вибором. Вона готується лише за 20 хвилин, а результат перевершує очікування. Поєднання ніжного сиру, ароматної ковбаси та м’якого лаваша сподобається і дітям, і дорослим.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • лаваш — 2 листи;
  • варена ковбаса — 300 г;
  • твердий сир — 200 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Ковбасу та сир натерти на великій тертці. У мисці збити яйця зі сметаною, додати сіль і перець.

запіканка з лавашем
Сир та ковбаса. Фото: кадр з відео

Лаваш нарізати за розміром форми для запікання та занурити кожен лист у яєчно-сметанну суміш.

запіканка з ковбасою та сиром
Лаваш та соус. Фото: кадр з відео

Викласти у форму перший шар лаваша, посипати ковбасою та сиром. Продовжувати формувати шари, поки не закінчаться інгредієнти.

смачна запіканка з лавашем
Ковбаса, сир та лаваш. Фото: кадр з відео

Завершити лавашем, залити залишками суміші та посипати сиром.

лінива запіканка з лавашем та сиром
Запечена запіканка. Фото: кадр з відео

Запікати у духовці при 180 °С близько 20 хвилин, доки зверху не з’явиться рум’яна скоринка. Виходить ніжна, ароматна та дуже смачна запіканка, яку можна приготувати всього за 20 хвилин.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Соковиті котлети з курячого фаршу з кабачком та картоплею. 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Рецепт котлет з кабачками та свининою — справжня подільська класика. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 

Вечеря рецепт запіканки лаваш ковбаса
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації