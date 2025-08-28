Запіканка з лаваша за 20 хвилин — простий рецепт з ковбасою та сиром

Шарпана запіканка з лаваша на вечерю — рецепт за 20 хвилин
Якщо шукаєте швидку й ситну страву на вечерю, ця запіканка з лаваша стане ідеальним вибором. Вона готується лише за 20 хвилин, а результат перевершує очікування. Поєднання ніжного сиру, ароматної ковбаси та м’якого лаваша сподобається і дітям, і дорослим.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.
Вам знадобиться:
- лаваш — 2 листи;
- варена ковбаса — 300 г;
- твердий сир — 200 г;
- яйця — 3 шт.;
- сметана — 3 ст. л.;
- сіль, перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Ковбасу та сир натерти на великій тертці. У мисці збити яйця зі сметаною, додати сіль і перець.
Лаваш нарізати за розміром форми для запікання та занурити кожен лист у яєчно-сметанну суміш.
Викласти у форму перший шар лаваша, посипати ковбасою та сиром. Продовжувати формувати шари, поки не закінчаться інгредієнти.
Завершити лавашем, залити залишками суміші та посипати сиром.
Запікати у духовці при 180 °С близько 20 хвилин, доки зверху не з’явиться рум’яна скоринка. Виходить ніжна, ароматна та дуже смачна запіканка, яку можна приготувати всього за 20 хвилин.
