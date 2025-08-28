Запіканка з лаваша за 20 хвилин — простий рецепт з ковбасою та сиром

Запіканка з лаваша. Фото: кадр з відео

Якщо шукаєте швидку й ситну страву на вечерю, ця запіканка з лаваша стане ідеальним вибором. Вона готується лише за 20 хвилин, а результат перевершує очікування. Поєднання ніжного сиру, ароматної ковбаси та м’якого лаваша сподобається і дітям, і дорослим.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

лаваш — 2 листи;

варена ковбаса — 300 г;

твердий сир — 200 г;

яйця — 3 шт.;

сметана — 3 ст. л.;

сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Ковбасу та сир натерти на великій тертці. У мисці збити яйця зі сметаною, додати сіль і перець.

Сир та ковбаса. Фото: кадр з відео

Лаваш нарізати за розміром форми для запікання та занурити кожен лист у яєчно-сметанну суміш.

Лаваш та соус. Фото: кадр з відео

Викласти у форму перший шар лаваша, посипати ковбасою та сиром. Продовжувати формувати шари, поки не закінчаться інгредієнти.

Ковбаса, сир та лаваш. Фото: кадр з відео

Завершити лавашем, залити залишками суміші та посипати сиром.

Запечена запіканка. Фото: кадр з відео

Запікати у духовці при 180 °С близько 20 хвилин, доки зверху не з’явиться рум’яна скоринка. Виходить ніжна, ароматна та дуже смачна запіканка, яку можна приготувати всього за 20 хвилин.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак

Соковиті котлети з курячого фаршу з кабачком та картоплею.

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.

Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт.

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото.

Рецепт котлет з кабачками та свининою — справжня подільська класика.

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.