Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Вкусная домашняя куриная колбаса без оболочки и без желатина arrow

Вкусная домашняя куриная колбаса без оболочки и без желатина

13 марта 2025 00:42
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Самая вкусная домашняя куриная колбаса — без оболочки и без желатина
Домашняя куриная колбаса. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Домашняя колбаса без лишних добавок, только натуральное мясо и специи. Готовится без оболочки, без желатина, но прекрасно держит форму. Такая колбаса станет идеальным вариантом для здорового завтрака или перекуса.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриные бедра без кости — 400 г;
  • куриное филе — 300 г;
  • сушеный чеснок — 0,5 ч. л.;
  • паприка — 0,5 ч. л.;
  • мускатный орех — щепотка;
  • соль — 3/4 ч. л.;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • крахмал — 10 г (1 ст. л.);
  • сливки или молоко — 80 мл.

Способ приготовления

Куриные бедра и филе мелко нарезать ножом или измельчить в блендере, оставляя небольшую текстуру. Добавить сушеный чеснок, паприку, мускатный орех, соль, перец и крахмал. Влить сливки или молоко, хорошо перемешать до однородности, слегка отбить массу руками, чтобы получилось более плотное тесто.

домашня ковбаса без оболонки
Приготовление фарша. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Выложить фарш на пищевую пленку, сформировать колбаску и плотно завернуть, несколько раз прокручивая концы. Для надежности закрепить оба края ниткой или зажимами, чтобы масса оставалась компактной.

домашня куряча ковбаса без оболонки
Фарш для колбасы. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Колбасу можно приготовить в двух вариантах:

  • На сковороде: Завернутую колбасу положить в воду так, чтобы она полностью была покрыта жидкостью. Варить на слабом огне 40-50 минут, не доводя до сильного кипения.
  • В духовке: Выложить колбасу в жароупорную форму, налить немного воды (примерно 1 см) и запекать при 180 °C 40-45 минут.
домашня куряча ковбаса без оболонки та желатина
Приготовление колбасы. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee


Готовую колбасу охладить в холодильнике несколько часов, после чего нарезать и подавать к столу.

куряча ковбаса без оболонки та желатина
Домашняя колбаса. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Прекрасно подходит для бутербродов или как основа для закусок.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов, которые идеально подходят для ежедневных рационов

Попробуйте посыпать курицу содой — удивительный рецепт мяса.

Или обратите внимание на сало "по-украински" — рецепт продукции высшего качества.

Также советуем ознакомиться с бюджетным и полезным рецептом хека в соусе на сковороде.

Еще советуем приготовить заливной пирог на сметане с капустой на сковороде.

Также мы писали о рецепте, который заставит вас забыть о диетах — запеченный картофель с начинкой.

Еще мы писали про идеальную кашу, гречку "по-пански" — мало кто знает этот рецепт.

Также обратите внимание на рецепт, который будет уместным на ужин — сочное куриное филе с помидорами и моцареллой, готовится без лишнего жира.

бутерброд рецепт курица домашняя колбаса куриное филе
Реклама
Реклама
Реклама