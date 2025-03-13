Самая вкусная домашняя куриная колбаса — без оболочки и без желатина

Домашняя куриная колбаса. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Домашняя колбаса без лишних добавок, только натуральное мясо и специи. Готовится без оболочки, без желатина, но прекрасно держит форму. Такая колбаса станет идеальным вариантом для здорового завтрака или перекуса.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

куриные бедра без кости — 400 г;

куриное филе — 300 г;

сушеный чеснок — 0,5 ч. л.;

паприка — 0,5 ч. л.;

мускатный орех — щепотка;

соль — 3/4 ч. л.;

черный молотый перец — по вкусу;

крахмал — 10 г (1 ст. л.);

сливки или молоко — 80 мл.

Способ приготовления

Куриные бедра и филе мелко нарезать ножом или измельчить в блендере, оставляя небольшую текстуру. Добавить сушеный чеснок, паприку, мускатный орех, соль, перец и крахмал. Влить сливки или молоко, хорошо перемешать до однородности, слегка отбить массу руками, чтобы получилось более плотное тесто.

Приготовление фарша. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Выложить фарш на пищевую пленку, сформировать колбаску и плотно завернуть, несколько раз прокручивая концы. Для надежности закрепить оба края ниткой или зажимами, чтобы масса оставалась компактной.

Фарш для колбасы. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Колбасу можно приготовить в двух вариантах:

На сковороде: Завернутую колбасу положить в воду так, чтобы она полностью была покрыта жидкостью. Варить на слабом огне 40-50 минут, не доводя до сильного кипения.

В духовке: Выложить колбасу в жароупорную форму, налить немного воды (примерно 1 см) и запекать при 180 °C 40-45 минут.

Приготовление колбасы. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee



Готовую колбасу охладить в холодильнике несколько часов, после чего нарезать и подавать к столу.

Домашняя колбаса. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Прекрасно подходит для бутербродов или как основа для закусок.



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