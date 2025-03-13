Найсмачніша домашня куряча ковбаса — без оболонки та без желатину

Домашня куряча ковбаса. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Домашня ковбаса без зайвих добавок, тільки натуральне м’ясо та спеції. Готується без оболонки, без желатину, але чудово тримає форму. Така ковбаса стане ідеальним варіантом для здорового сніданку чи перекусу.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

курячі стегна без кістки — 400 г;

куряче філе — 300 г;

сушений часник — 0,5 ч. л.;

паприка — 0,5 ч. л.;

мускатний горіх — щіпка;

сіль — 3/4 ч. л.;

чорний мелений перець — на смак;

крохмаль — 10 г (1 ст. л.);

вершки або молоко — 80 мл.

Спосіб приготування

Курячі стегна та філе дрібно нарізати ножем або подрібнити у блендері, залишаючи невелику текстуру. Додати сушений часник, паприку, мускатний горіх, сіль, перець та крохмаль. Влити вершки або молоко, добре перемішати до однорідності, злегка відбити масу руками, щоб вийшло більш щільне тісто.

Приготування фарша. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Викласти фарш на харчову плівку, сформувати ковбаску та щільно загорнути, кілька разів прокручуючи кінці. Для надійності закріпити обидва краї ниткою або затискачами, щоб маса залишалася компактною.

Фарш для ковбаси. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Ковбасу можна приготувати у двох варіантах:

На сковороді: Загорнуту ковбасу покласти у воду так, щоб вона повністю була покрита рідиною. Варити на слабкому вогні 40–50 хвилин, не доводячи до сильного кипіння.

У духовці: Викласти ковбасу у жаротривку форму, налити трохи води (приблизно 1 см) та запікати при 180 °C 40–45 хвилин.

Приготування ковбаси. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee



Готову ковбасу охолодити у холодильнику кілька годин, після чого нарізати та подавати до столу.

Домашня ковбаса. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Чудово підходить для бутербродів або як основа для закусок.



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