Соус из огурцов "Релиш" на зиму — все в восторге от его вкуса

Соус из огурцов "Релиш" на зиму — все в восторге от его вкуса

6 сентября 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Соус из огурцов Релиш на зиму — простой рецепт заготовки
Соус из огурцов. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Соус из огурцов "Релиш" — это яркая домашняя заготовка, которая удивляет своим ароматом и вкусом. Он получается пикантным, с нежной текстурой и пряными нотками, и прекрасно подходит к мясу, картофелю или овощам. Приготовить его совсем просто, а зимой он станет настоящей изюминкой вашего стола.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • огурцы — 1 кг;
  • перец болгарский красный — 2 шт.;
  • перец острый — 1 шт.;
  • лук репчатый — 4 шт.;
  • соль — 2 ст. л.;
  • сахар — 250 г;
  • горчица неострая — 100 г;
  • горчица в зернах — 130 г;
  • куркума — 1 ч. л. с горкой;
  • уксус 9% — 150 г;
  • крахмал — 2 ст. л.;
  • вода — 150 мл.

Выход: примерно 1,75 л.

Способ приготовления

Натереть огурцы на крупной терке или нарезать мелкими кубиками. Болгарский перец и лук также измельчить кубиками, острый перец нарезать очень мелко.

рецепт соусу реліш
Натертые огурцы. Фото: кадр из видео

В большой миске соединить все овощи, добавить соль, сахар, горчицу пастой и зернистую, ввести куркуму для цвета и уксус. Хорошо перемешать и оставить мариноваться на 2 часа.

рецепт соусу реліш на зиму
Огурцы и специи. Фото: кадр из видео

Переложить смесь в кастрюлю, довести до кипения и варить на среднем огне 20-25 минут. За 3 минуты до завершения растворить крахмал в воде, влить в соус и перемешать до загустения.

соус з огірками на зиму
Соус из огурцов. Фото: кадр из видео

Горячий соус разлить в стерилизованные банки, закрутить крышками, перевернуть и укутать полотенцем до полного остывания.

соус з огірками реліш на зиму
Соус с огурцами на зиму. Фото: кадр из видео

Такой "Релиш" получается пряным, с легкой пикантностью, и станет универсальной заправкой к мясу, рыбе или гарнирам.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

