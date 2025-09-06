Соус из огурцов Релиш на зиму — простой рецепт заготовки

Соус из огурцов "Релиш" на зиму — все в восторге от его вкуса
Соус из огурцов "Релиш" — это яркая домашняя заготовка, которая удивляет своим ароматом и вкусом. Он получается пикантным, с нежной текстурой и пряными нотками, и прекрасно подходит к мясу, картофелю или овощам. Приготовить его совсем просто, а зимой он станет настоящей изюминкой вашего стола.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.
Вам понадобится:
- огурцы — 1 кг;
- перец болгарский красный — 2 шт.;
- перец острый — 1 шт.;
- лук репчатый — 4 шт.;
- соль — 2 ст. л.;
- сахар — 250 г;
- горчица неострая — 100 г;
- горчица в зернах — 130 г;
- куркума — 1 ч. л. с горкой;
- уксус 9% — 150 г;
- крахмал — 2 ст. л.;
- вода — 150 мл.
Выход: примерно 1,75 л.
Способ приготовления
Натереть огурцы на крупной терке или нарезать мелкими кубиками. Болгарский перец и лук также измельчить кубиками, острый перец нарезать очень мелко.
В большой миске соединить все овощи, добавить соль, сахар, горчицу пастой и зернистую, ввести куркуму для цвета и уксус. Хорошо перемешать и оставить мариноваться на 2 часа.
Переложить смесь в кастрюлю, довести до кипения и варить на среднем огне 20-25 минут. За 3 минуты до завершения растворить крахмал в воде, влить в соус и перемешать до загустения.
Горячий соус разлить в стерилизованные банки, закрутить крышками, перевернуть и укутать полотенцем до полного остывания.
Такой "Релиш" получается пряным, с легкой пикантностью, и станет универсальной заправкой к мясу, рыбе или гарнирам.
