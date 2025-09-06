Соус из огурцов Релиш на зиму — простой рецепт заготовки

Соус из огурцов. Фото: кадр из видео

Соус из огурцов "Релиш" — это яркая домашняя заготовка, которая удивляет своим ароматом и вкусом. Он получается пикантным, с нежной текстурой и пряными нотками, и прекрасно подходит к мясу, картофелю или овощам. Приготовить его совсем просто, а зимой он станет настоящей изюминкой вашего стола.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

огурцы — 1 кг;

перец болгарский красный — 2 шт.;

перец острый — 1 шт.;

лук репчатый — 4 шт.;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 250 г;

горчица неострая — 100 г;

горчица в зернах — 130 г;

куркума — 1 ч. л. с горкой;

уксус 9% — 150 г;

крахмал — 2 ст. л.;

вода — 150 мл.

Выход: примерно 1,75 л.

Способ приготовления

Натереть огурцы на крупной терке или нарезать мелкими кубиками. Болгарский перец и лук также измельчить кубиками, острый перец нарезать очень мелко.

Натертые огурцы. Фото: кадр из видео

В большой миске соединить все овощи, добавить соль, сахар, горчицу пастой и зернистую, ввести куркуму для цвета и уксус. Хорошо перемешать и оставить мариноваться на 2 часа.

Огурцы и специи. Фото: кадр из видео

Переложить смесь в кастрюлю, довести до кипения и варить на среднем огне 20-25 минут. За 3 минуты до завершения растворить крахмал в воде, влить в соус и перемешать до загустения.

Соус из огурцов. Фото: кадр из видео

Горячий соус разлить в стерилизованные банки, закрутить крышками, перевернуть и укутать полотенцем до полного остывания.

Соус с огурцами на зиму. Фото: кадр из видео

Такой "Релиш" получается пряным, с легкой пикантностью, и станет универсальной заправкой к мясу, рыбе или гарнирам.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.