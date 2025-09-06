Соус з огірків Реліш на зиму — простий рецепт заготівлі

Соус з огірків "Реліш" на зиму — всі в захваті від його смаку
Соус з огірків "Реліш" — це яскрава домашня заготівля, яка дивує своїм ароматом і смаком. Він виходить пікантним, з ніжною текстурою та пряними нотками, і чудово підходить до м’яса, картоплі чи овочів. Приготувати його зовсім просто, а взимку він стане справжньою родзинкою вашого столу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.
Вам знадобиться:
- огірки — 1 кг;
- перець болгарський червоний — 2 шт.;
- перець гострий — 1 шт.;
- цибуля ріпчаста — 4 шт.;
- сіль — 2 ст. л.;
- цукор — 250 г;
- гірчиця не гостра — 100 г;
- гірчиця в зернах — 130 г;
- куркума — 1 ч. л. з гіркою;
- оцет 9% — 150 г;
- крохмаль — 2 ст. л.;
- вода — 150 мл.
Вихід: приблизно 1,75 л.
Спосіб приготування
Натерти огірки на великій тертці або нарізати дрібними кубиками. Болгарський перець і цибулю також подрібнити кубиками, гострий перець нарізати дуже дрібно.
У великій мисці з’єднати всі овочі, додати сіль, цукор, гірчицю пастою і зернисту, ввести куркуму для кольору та оцет. Добре перемішати й залишити маринуватися на 2 години.
Перекласти суміш у каструлю, довести до кипіння й варити на середньому вогні 20–25 хвилин. За 3 хвилини до завершення розчинити крохмаль у воді, влити в соус і перемішати до загустіння.
Гарячий соус розлити в стерилізовані банки, закрутити кришками, перевернути й укутати рушником до повного охолодження.
Такий "Реліш" виходить пряним, з легкою пікантністю, і стане універсальною заправкою до м’яса, риби чи гарнірів.
Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму
Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт.
Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці.
Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт.
Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму.
Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають.
Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів.
Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити.
Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.
Читайте Новини.LIVE!