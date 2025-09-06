Соус з огірків Реліш на зиму — простий рецепт заготівлі

Соус з огірків. Фото: кадр з відео

Соус з огірків "Реліш" — це яскрава домашня заготівля, яка дивує своїм ароматом і смаком. Він виходить пікантним, з ніжною текстурою та пряними нотками, і чудово підходить до м’яса, картоплі чи овочів. Приготувати його зовсім просто, а взимку він стане справжньою родзинкою вашого столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.

Вам знадобиться:

огірки — 1 кг;

перець болгарський червоний — 2 шт.;

перець гострий — 1 шт.;

цибуля ріпчаста — 4 шт.;

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 250 г;

гірчиця не гостра — 100 г;

гірчиця в зернах — 130 г;

куркума — 1 ч. л. з гіркою;

оцет 9% — 150 г;

крохмаль — 2 ст. л.;

вода — 150 мл.

Вихід: приблизно 1,75 л.

Спосіб приготування

Натерти огірки на великій тертці або нарізати дрібними кубиками. Болгарський перець і цибулю також подрібнити кубиками, гострий перець нарізати дуже дрібно.

Натерті огірки. Фото: кадр з відео

У великій мисці з’єднати всі овочі, додати сіль, цукор, гірчицю пастою і зернисту, ввести куркуму для кольору та оцет. Добре перемішати й залишити маринуватися на 2 години.

Огірки та спеції. Фото: кадр з відео

Перекласти суміш у каструлю, довести до кипіння й варити на середньому вогні 20–25 хвилин. За 3 хвилини до завершення розчинити крохмаль у воді, влити в соус і перемішати до загустіння.

Соус з огірків. Фото: кадр з відео

Гарячий соус розлити в стерилізовані банки, закрутити кришками, перевернути й укутати рушником до повного охолодження.

Соус з огірками на зиму. Фото: кадр з відео

Такий "Реліш" виходить пряним, з легкою пікантністю, і стане універсальною заправкою до м’яса, риби чи гарнірів.

