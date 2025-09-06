Відео
Соус з огірків "Реліш" на зиму — всі в захваті від його смаку

Соус з огірків "Реліш" на зиму — всі в захваті від його смаку

6 вересня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Соус з огірків Реліш на зиму — простий рецепт заготівлі
Соус з огірків. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Соус з огірків "Реліш" — це яскрава домашня заготівля, яка дивує своїм ароматом і смаком. Він виходить пікантним, з ніжною текстурою та пряними нотками, і чудово підходить до м’яса, картоплі чи овочів. Приготувати його зовсім просто, а взимку він стане справжньою родзинкою вашого столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • огірки — 1 кг;
  • перець болгарський червоний — 2 шт.;
  • перець гострий — 1 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 4 шт.;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • цукор — 250 г;
  • гірчиця не гостра — 100 г;
  • гірчиця в зернах — 130 г;
  • куркума — 1 ч. л. з гіркою;
  • оцет 9% — 150 г;
  • крохмаль — 2 ст. л.;
  • вода — 150 мл.

Вихід: приблизно 1,75 л.

Спосіб приготування

Натерти огірки на великій тертці або нарізати дрібними кубиками. Болгарський перець і цибулю також подрібнити кубиками, гострий перець нарізати дуже дрібно.

рецепт соусу реліш
Натерті огірки. Фото: кадр з відео

У великій мисці з’єднати всі овочі, додати сіль, цукор, гірчицю пастою і зернисту, ввести куркуму для кольору та оцет. Добре перемішати й залишити маринуватися на 2 години.

рецепт соусу реліш на зиму
Огірки та спеції. Фото: кадр з відео

Перекласти суміш у каструлю, довести до кипіння й варити на середньому вогні 20–25 хвилин. За 3 хвилини до завершення розчинити крохмаль у воді, влити в соус і перемішати до загустіння.

соус з огірками на зиму
Соус з огірків. Фото: кадр з відео

Гарячий соус розлити в стерилізовані банки, закрутити кришками, перевернути й укутати рушником до повного охолодження.

соус з огірками реліш на зиму
Соус з огірками на зиму. Фото: кадр з відео

Такий "Реліш" виходить пряним, з легкою пікантністю, і стане універсальною заправкою до м’яса, риби чи гарнірів.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.
 

рецепт огірки заготівля на зиму соус соус Реліш
