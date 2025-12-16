Домашний торт — бюджетный рецепт с фото из старой тетради

Торт на "1-2-3-4" — бюджетный рецепт из старой тетради 1995 года
Этот торт знают и помнят еще с девяностых. Простой принцип приготовления, доступные продукты и стабильный результат делают этот рецепт идеальным вариантом для домашнего чаепития и семейных праздников.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- масло сливочное мягкое — 200 г;
- сахар — 360 г;
- яйца — 4 шт.;
- мука — 390 г;
- сливки — 3 ст. л.;
- разрыхлитель — 2 ч. л.
Для начинки:
- арахис соленый — 300 г;
- сгущенное молоко вареное — 300 г;
- сливки — 6 ст. л.;
- шоколад — 240 г.
Способ приготовления
Мягкое сливочное масло выложить в миску и начать взбивать на средней скорости. Сразу добавить сахар и взбивать около 5 минут, пока масса не станет светлой и пышной. Яйца заранее достать из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. Добавить одно яйцо, дать ему полностью вмешаться в масляную массу. Уменьшить скорость миксера, добавить часть муки. Затем снова добавить яйцо, дождаться однородности и только после этого всыпать следующую часть муки. Продолжить в такой же последовательности, каждый раз хорошо вымешивая тесто перед добавлением следующего ингредиента.
Добавить сливки, перемешать до однородности. Вместе с последней частью муки добавить разрыхлитель и взбивать тесто еще несколько минут на средней скорости. Готовое тесто должно быть гладким, однородным и густым. Форму с высокими бортиками застелить пергаментом, выложить тесто и равномерно распределить. Духовку разогреть до 170°C. Выпекать корж 25-30 минут, готовность проверить деревянной шпажкой. Готовый корж достать из формы, дать немного остыть, после чего разрезать пополам, а каждую часть еще раз аккуратно разделить.
Арахис измельчить так, чтобы была и мелкая, и более крупная крошка, часть оставить для декора. Вареную сгущенку взбить миксером несколько минут до осветления. Шоколад растопить, добавить сливки и перемешать до гладкости.
Соединить шоколадную массу со сгущенным молоком, добавить измельченный арахис и перемешать до густого однородного крема.
Коржи равномерно перемазать кремом, не пропитывая дополнительно. Верх и бока торта также покрыть кремом. Посыпать смесью целого и измельченного арахиса. Оставить торт настаиваться несколько часов при комнатной температуре, после чего нарезать и подавать.
