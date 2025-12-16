Видео
Главная Вкус Торт на "1-2-3-4" — бюджетный рецепт из старой тетради 1995 года

Торт на "1-2-3-4" — бюджетный рецепт из старой тетради 1995 года

Дата публикации 16 декабря 2025 03:04
Домашний торт — бюджетный рецепт с фото из старой тетради
Домашний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Этот торт знают и помнят еще с девяностых. Простой принцип приготовления, доступные продукты и стабильный результат делают этот рецепт идеальным вариантом для домашнего чаепития и семейных праздников.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • масло сливочное мягкое — 200 г;
  • сахар — 360 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • мука — 390 г;
  • сливки — 3 ст. л.;
  • разрыхлитель — 2 ч. л.

Для начинки:

  • арахис соленый — 300 г;
  • сгущенное молоко вареное — 300 г;
  • сливки — 6 ст. л.;
  • шоколад — 240 г.

Способ приготовления

Мягкое сливочное масло выложить в миску и начать взбивать на средней скорости. Сразу добавить сахар и взбивать около 5 минут, пока масса не станет светлой и пышной. Яйца заранее достать из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. Добавить одно яйцо, дать ему полностью вмешаться в масляную массу. Уменьшить скорость миксера, добавить часть муки. Затем снова добавить яйцо, дождаться однородности и только после этого всыпать следующую часть муки. Продолжить в такой же последовательности, каждый раз хорошо вымешивая тесто перед добавлением следующего ингредиента.

рецепт домашньої випічки
Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить сливки, перемешать до однородности. Вместе с последней частью муки добавить разрыхлитель и взбивать тесто еще несколько минут на средней скорости. Готовое тесто должно быть гладким, однородным и густым. Форму с высокими бортиками застелить пергаментом, выложить тесто и равномерно распределить. Духовку разогреть до 170°C. Выпекать корж 25-30 минут, готовность проверить деревянной шпажкой. Готовый корж достать из формы, дать немного остыть, после чего разрезать пополам, а каждую часть еще раз аккуратно разделить.

простий рецепт торта
Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Арахис измельчить так, чтобы была и мелкая, и более крупная крошка, часть оставить для декора. Вареную сгущенку взбить миксером несколько минут до осветления. Шоколад растопить, добавить сливки и перемешать до гладкости.

бюджетний рецепт торта
Коржи и крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Соединить шоколадную массу со сгущенным молоком, добавить измельченный арахис и перемешать до густого однородного крема.

бюджетний та простий рецепт торта
Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Коржи равномерно перемазать кремом, не пропитывая дополнительно. Верх и бока торта также покрыть кремом. Посыпать смесью целого и измельченного арахиса. Оставить торт настаиваться несколько часов при комнатной температуре, после чего нарезать и подавать.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

десерт торт рецепт выпечка крем для торта
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
