Домашний торт — бюджетный рецепт с фото из старой тетради

Этот торт знают и помнят еще с девяностых. Простой принцип приготовления, доступные продукты и стабильный результат делают этот рецепт идеальным вариантом для домашнего чаепития и семейных праздников.

Вам понадобится:

масло сливочное мягкое — 200 г;

сахар — 360 г;

яйца — 4 шт.;

мука — 390 г;

сливки — 3 ст. л.;

разрыхлитель — 2 ч. л.

Для начинки:

арахис соленый — 300 г;

сгущенное молоко вареное — 300 г;

сливки — 6 ст. л.;

шоколад — 240 г.

Способ приготовления

Мягкое сливочное масло выложить в миску и начать взбивать на средней скорости. Сразу добавить сахар и взбивать около 5 минут, пока масса не станет светлой и пышной. Яйца заранее достать из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. Добавить одно яйцо, дать ему полностью вмешаться в масляную массу. Уменьшить скорость миксера, добавить часть муки. Затем снова добавить яйцо, дождаться однородности и только после этого всыпать следующую часть муки. Продолжить в такой же последовательности, каждый раз хорошо вымешивая тесто перед добавлением следующего ингредиента.

Добавить сливки, перемешать до однородности. Вместе с последней частью муки добавить разрыхлитель и взбивать тесто еще несколько минут на средней скорости. Готовое тесто должно быть гладким, однородным и густым. Форму с высокими бортиками застелить пергаментом, выложить тесто и равномерно распределить. Духовку разогреть до 170°C. Выпекать корж 25-30 минут, готовность проверить деревянной шпажкой. Готовый корж достать из формы, дать немного остыть, после чего разрезать пополам, а каждую часть еще раз аккуратно разделить.

Арахис измельчить так, чтобы была и мелкая, и более крупная крошка, часть оставить для декора. Вареную сгущенку взбить миксером несколько минут до осветления. Шоколад растопить, добавить сливки и перемешать до гладкости.

Соединить шоколадную массу со сгущенным молоком, добавить измельченный арахис и перемешать до густого однородного крема.

Коржи равномерно перемазать кремом, не пропитывая дополнительно. Верх и бока торта также покрыть кремом. Посыпать смесью целого и измельченного арахиса. Оставить торт настаиваться несколько часов при комнатной температуре, после чего нарезать и подавать.

