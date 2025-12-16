Відео
Торт на "1-2-3-4" — бюджетний рецепт зі старого зошита 1995 року

Торт на "1-2-3-4" — бюджетний рецепт зі старого зошита 1995 року

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 03:04
Домашній торт — бюджетний рецепт з фото зі старого зошита
Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua

Цей торт знають і пам’ятають ще з дев’яностих. Простий принцип приготування, доступні продукти й стабільний результат роблять цей рецепт ідеальним варіантом для домашнього чаювання та сімейних свят.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

  • масло вершкове м’яке — 200 г;
  • цукор — 360 г;
  • яйця — 4 шт.;
  • борошно — 390 г;
  • вершки — 3 ст. л.;
  • розпушувач — 2 ч. л.

Для начинки:

  • арахіс солоний — 300 г;
  • згущене молоко варене — 300 г;
  • вершки — 6 ст. л.;
  • шоколад — 240 г.

Спосіб приготування

М’яке вершкове масло викласти в миску та почати збивати на середній швидкості. Одразу додати цукор і збивати близько 5 хвилин, доки маса не стане світлою та пишною. Яйця заздалегідь дістати з холодильника, щоб вони були кімнатної температури. Додати одне яйце, дати йому повністю втрутитися в масляну масу. Зменшити швидкість міксера, додати частину борошна. Потім знову додати яйце, дочекатися однорідності й лише після цього всипати наступну частину борошна. Продовжити в такій самій послідовності, щоразу добре вимішуючи тісто перед додаванням наступного інгредієнта.

рецепт домашньої випічки
Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Додати вершки, перемішати до однорідності. Разом з останньою частиною борошна додати розпушувач і збивати тісто ще кілька хвилин на середній швидкості. Готове тісто має бути гладким, однорідним і густим. Форму з високими бортиками застелити пергаментом, викласти тісто та рівномірно розподілити. Духовку розігріти до 170°C. Випікати корж 25–30 хвилин, готовність перевірити дерев’яною шпажкою. Готовий корж дістати з форми, дати трохи охолонути, після чого розрізати навпіл, а кожну частину ще раз акуратно розділити.

простий рецепт торта
Приготування крему. Фото: gospodynka.com.ua

Арахіс подрібнити так, щоб була і дрібна, і більша крихта, частину залишити для декору. Варене згущене молоко збити міксером кілька хвилин до посвітління. Шоколад розтопити, додати вершки й перемішати до гладкості.

бюджетний рецепт торта
Коржі та крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

З’єднати шоколадну масу зі згущеним молоком, додати подрібнений арахіс і перемішати до густого однорідного крему.

бюджетний та простий рецепт торта
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Коржі рівномірно перемазати кремом, не просочуючи додатково. Верх і боки торта також покрити кремом. Посипати сумішшю цілого та подрібненого арахісу. Залишити торт настоюватися кілька годин при кімнатній температурі, після чого нарізати й подавати.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
