Домашній торт — бюджетний рецепт з фото зі старого зошита

Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua

Цей торт знають і пам’ятають ще з дев’яностих. Простий принцип приготування, доступні продукти й стабільний результат роблять цей рецепт ідеальним варіантом для домашнього чаювання та сімейних свят.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

масло вершкове м’яке — 200 г;

цукор — 360 г;

яйця — 4 шт.;

борошно — 390 г;

вершки — 3 ст. л.;

розпушувач — 2 ч. л.

Для начинки:

арахіс солоний — 300 г;

згущене молоко варене — 300 г;

вершки — 6 ст. л.;

шоколад — 240 г.

Спосіб приготування

М’яке вершкове масло викласти в миску та почати збивати на середній швидкості. Одразу додати цукор і збивати близько 5 хвилин, доки маса не стане світлою та пишною. Яйця заздалегідь дістати з холодильника, щоб вони були кімнатної температури. Додати одне яйце, дати йому повністю втрутитися в масляну масу. Зменшити швидкість міксера, додати частину борошна. Потім знову додати яйце, дочекатися однорідності й лише після цього всипати наступну частину борошна. Продовжити в такій самій послідовності, щоразу добре вимішуючи тісто перед додаванням наступного інгредієнта.

Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Додати вершки, перемішати до однорідності. Разом з останньою частиною борошна додати розпушувач і збивати тісто ще кілька хвилин на середній швидкості. Готове тісто має бути гладким, однорідним і густим. Форму з високими бортиками застелити пергаментом, викласти тісто та рівномірно розподілити. Духовку розігріти до 170°C. Випікати корж 25–30 хвилин, готовність перевірити дерев’яною шпажкою. Готовий корж дістати з форми, дати трохи охолонути, після чого розрізати навпіл, а кожну частину ще раз акуратно розділити.

Приготування крему. Фото: gospodynka.com.ua

Арахіс подрібнити так, щоб була і дрібна, і більша крихта, частину залишити для декору. Варене згущене молоко збити міксером кілька хвилин до посвітління. Шоколад розтопити, додати вершки й перемішати до гладкості.

Коржі та крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

З’єднати шоколадну масу зі згущеним молоком, додати подрібнений арахіс і перемішати до густого однорідного крему.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Коржі рівномірно перемазати кремом, не просочуючи додатково. Верх і боки торта також покрити кремом. Посипати сумішшю цілого та подрібненого арахісу. Залишити торт настоюватися кілька годин при кімнатній температурі, після чого нарізати й подавати.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття.

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт.

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди.

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.