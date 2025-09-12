Целый перец для фаршировки на зиму — простая заготовка

Целые перцы в банках. Фото: кадр из видео

Целые перцы для фаршировки на зиму — это идеальный способ сохранить овощи без лишних хлопот. Он остается упругим, сочным и сохраняет форму, чтобы зимой вы могли быстро приготовить любимые фаршированные блюда.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Nekrasovakitchen.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится (на 3 трехлитровые банки):

перец сладкий среднего размера — 6 кг;

лимонная кислота — 1 ч. л. на банку;

вода — для бланширования и заливки.

Способ приготовления

Сладкий перец тщательно помыть и очистить от семян. В большую кастрюлю налить воду и довести до кипения. Снять с огня, опустить туда подготовленный перец, прижать шумовкой, накрыть крышкой и оставить на 15 минут.

Вода и сладкие перцы. Фото: кадр из видео

После этого перец достать, слить лишнюю воду и немного охладить. Разложить плоды по стерильным трехлитровым банкам, укладывая как можно плотнее. В каждую банку добавить по чайной ложке лимонной кислоты.

Сладкие перцы. Фото: кадр из видео

Залить банки кипятком так, чтобы вода полностью заполнила середину каждого перца. Долить воду доверху, накрыть крышками и закрутить.

Перцы в банках и сахар. Фото: кадр из видео

Банки перевернуть вверх дном, хорошо укутать и оставить до полного остывания.

Перцы в банках Фото: кадр из видео

Такой перец прекрасно подходит для фаршировки зимой, сохраняет нежный вкус и форму плодов.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.