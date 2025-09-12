Видео
Целые перцы для фаршировки на зиму — простая и полезная заготовка

Целые перцы для фаршировки на зиму — простая и полезная заготовка

12 сентября 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Целый перец для фаршировки на зиму — простая заготовка
Целые перцы в банках. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Целые перцы для фаршировки на зиму — это идеальный способ сохранить овощи без лишних хлопот. Он остается упругим, сочным и сохраняет форму, чтобы зимой вы могли быстро приготовить любимые фаршированные блюда.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Nekrasovakitchen.

Читайте также:

Вам понадобится (на 3 трехлитровые банки):

  • перец сладкий среднего размера — 6 кг;
  • лимонная кислота — 1 ч. л. на банку;
  • вода — для бланширования и заливки.

Способ приготовления

Сладкий перец тщательно помыть и очистить от семян. В большую кастрюлю налить воду и довести до кипения. Снять с огня, опустить туда подготовленный перец, прижать шумовкой, накрыть крышкой и оставить на 15 минут.

солодкі перці на зиму
Вода и сладкие перцы. Фото: кадр из видео

После этого перец достать, слить лишнюю воду и немного охладить. Разложить плоды по стерильным трехлитровым банкам, укладывая как можно плотнее. В каждую банку добавить по чайной ложке лимонной кислоты.

заготівля на зиму з солодкими перцями
Сладкие перцы. Фото: кадр из видео

Залить банки кипятком так, чтобы вода полностью заполнила середину каждого перца. Долить воду доверху, накрыть крышками и закрутить.

солодкі перці для фарширування на зиму
Перцы в банках и сахар. Фото: кадр из видео

Банки перевернуть вверх дном, хорошо укутать и оставить до полного остывания.

солодкі перці на зиму які підходять для фарширування
Перцы в банках Фото: кадр из видео

Такой перец прекрасно подходит для фаршировки зимой, сохраняет нежный вкус и форму плодов.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

консервация рецепт заготовка на зиму овощи на зиму сладкий перец
