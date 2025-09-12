Целый перец для фаршировки на зиму — простая заготовка

Целые перцы для фаршировки на зиму — простая и полезная заготовка
Целые перцы для фаршировки на зиму — это идеальный способ сохранить овощи без лишних хлопот. Он остается упругим, сочным и сохраняет форму, чтобы зимой вы могли быстро приготовить любимые фаршированные блюда.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Nekrasovakitchen.
Вам понадобится (на 3 трехлитровые банки):
- перец сладкий среднего размера — 6 кг;
- лимонная кислота — 1 ч. л. на банку;
- вода — для бланширования и заливки.
Способ приготовления
Сладкий перец тщательно помыть и очистить от семян. В большую кастрюлю налить воду и довести до кипения. Снять с огня, опустить туда подготовленный перец, прижать шумовкой, накрыть крышкой и оставить на 15 минут.
После этого перец достать, слить лишнюю воду и немного охладить. Разложить плоды по стерильным трехлитровым банкам, укладывая как можно плотнее. В каждую банку добавить по чайной ложке лимонной кислоты.
Залить банки кипятком так, чтобы вода полностью заполнила середину каждого перца. Долить воду доверху, накрыть крышками и закрутить.
Банки перевернуть вверх дном, хорошо укутать и оставить до полного остывания.
Такой перец прекрасно подходит для фаршировки зимой, сохраняет нежный вкус и форму плодов.
