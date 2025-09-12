Цілий перець для фарширування на зиму — проста заготівля

Цілі перці для фарширування на зиму — проста й корисна заготівля
Цілі перці для фарширування на зиму — це ідеальний спосіб зберегти овочі без зайвих клопотів. Він залишається пружним, соковитим і зберігає форму, щоб узимку ви могли швидко приготувати улюблені фаршировані страви.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen.
Вам знадобиться (на 3 трилітрові банки):
- перець солодкий середнього розміру — 6 кг;
- лимонна кислота — 1 ч. л. на банку;
- вода — для бланшування та заливки.
Спосіб приготування
Солодкий перець ретельно помити й очистити від насіння. У велику каструлю налити воду та довести до кипіння. Зняти з вогню, опустити туди підготовлений перець, притиснути шумівкою, накрити кришкою й залишити на 15 хвилин.
Після цього перець дістати, злити зайву воду й трохи охолодити. Розкласти плоди по стерильних трилітрових банках, укладаючи якомога щільніше. У кожну банку додати по чайній ложці лимонної кислоти.
Залити банки окропом так, щоб вода повністю заповнила середину кожного перцю. Долити воду доверху, накрити кришками та закрутити.
Банки перевернути догори дном, добре вкутати й залишити до повного охолодження.
Такий перець чудово підходить для фарширування взимку, зберігає ніжний смак і форму плодів.
