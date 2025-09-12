Цілий перець для фарширування на зиму — проста заготівля

Цілі перці в банках. Фото: кадр з відео

Цілі перці для фарширування на зиму — це ідеальний спосіб зберегти овочі без зайвих клопотів. Він залишається пружним, соковитим і зберігає форму, щоб узимку ви могли швидко приготувати улюблені фаршировані страви.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться (на 3 трилітрові банки):

перець солодкий середнього розміру — 6 кг;

лимонна кислота — 1 ч. л. на банку;

вода — для бланшування та заливки.

Спосіб приготування

Солодкий перець ретельно помити й очистити від насіння. У велику каструлю налити воду та довести до кипіння. Зняти з вогню, опустити туди підготовлений перець, притиснути шумівкою, накрити кришкою й залишити на 15 хвилин.

Вода та солодкі перці. Фото: кадр з відео

Після цього перець дістати, злити зайву воду й трохи охолодити. Розкласти плоди по стерильних трилітрових банках, укладаючи якомога щільніше. У кожну банку додати по чайній ложці лимонної кислоти.

Солодкі перці. Фото: кадр з відео

Залити банки окропом так, щоб вода повністю заповнила середину кожного перцю. Долити воду доверху, накрити кришками та закрутити.

Перці в банках та цукор. Фото: кадр з відео

Банки перевернути догори дном, добре вкутати й залишити до повного охолодження.

Перці в банках. Фото: кадр з відео

Такий перець чудово підходить для фарширування взимку, зберігає ніжний смак і форму плодів.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт.

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці.

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт.

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму.

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають.

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів.

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити.

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.