Самый простой ужин на скорую руку — понадобятся только макароны и сосиски

Макароны и сосиски. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Когда нет времени готовить что-то сложное, этот ужин станет настоящим спасением. Простой рецепт из макарон и сосисок, который всегда получается вкусным. Всего 15 минут — и блюдо на столе.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

лук — 1 шт.;

сливочное масло — 10 г;

сосиски — 2 шт.;

томатный соус — 1-2 ст. л.;

макароны — 200 г;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

Отварить макароны в подсоленной воде до готовности согласно инструкции на упаковке. Отцедить, оставив немного воды для соуса.

Нарезанные сосиски. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Подготовка соуса. Лук мелко нарезать. На сковороде растопить сливочное масло, добавить лук и обжарить до прозрачности. Сосиски нарезать кружочками, добавить к луку и жарить 2-3 минуты.

Лук и сосиски. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Добавить томатный соус, перемешать. При необходимости влить немного воды от макарон, посолить, поперчить по вкусу. Смешать с макаронами.

Макароны и сосиски. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Переложить готовые макароны в сковороду к соусу, хорошо перемешать и прогреть 1-2 минуты. Подавать горячими. По желанию посыпать зеленью или тертым сыром.

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