Самый простой ужин на скорую руку — понадобятся только макароны и сосиски

Ужин на скорую руку — понадобятся макароны и сосиски
Когда нет времени готовить что-то сложное, этот ужин станет настоящим спасением. Простой рецепт из макарон и сосисок, который всегда получается вкусным. Всего 15 минут — и блюдо на столе.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- лук — 1 шт.;
- сливочное масло — 10 г;
- сосиски — 2 шт.;
- томатный соус — 1-2 ст. л.;
- макароны — 200 г;
- соль, черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
Отварить макароны в подсоленной воде до готовности согласно инструкции на упаковке. Отцедить, оставив немного воды для соуса.
Подготовка соуса. Лук мелко нарезать. На сковороде растопить сливочное масло, добавить лук и обжарить до прозрачности. Сосиски нарезать кружочками, добавить к луку и жарить 2-3 минуты.
Добавить томатный соус, перемешать. При необходимости влить немного воды от макарон, посолить, поперчить по вкусу. Смешать с макаронами.
Переложить готовые макароны в сковороду к соусу, хорошо перемешать и прогреть 1-2 минуты. Подавать горячими. По желанию посыпать зеленью или тертым сыром.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов, которые идеально подходят для ежедневных рационов
Попробуйте посыпать курицу содой — удивительный рецепт мяса.
Или обратите внимание на сало "по-украински" — рецепт продукции высшего качества.
Также советуем ознакомиться с бюджетным и полезным рецептом хека в соусе на сковороде.
Еще советуем приготовить заливной пирог на сметане с капустой на сковороде.
Также мы писали о рецепте, который заставит вас забыть о диетах — запеченный картофель с начинкой.
Еще мы писали про идеальную кашу, гречку "по-пански" — мало кто знает этот рецепт.
Также обратите внимание на рецепт, который будет уместным на ужин — сочное куриное филе с помидорами и моцареллой, готовится без лишнего жира.
Читайте Новини.LIVE!