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Вечеря нашвидкоруч — знадобляться макарони та сосиски

11 березня 2025 04:06
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Найпростіша вечеря нашвидкуруч — знадобляться лише макарони та сосиски
Макарони та сосиски. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Коли немає часу готувати щось складне, ця вечеря стане справжнім порятунком. Простий рецепт із макаронів та сосисок, який завжди виходить смачним. Лише 15 хвилин — і страва на столі. 

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • цибуля — 1 шт.;
  • вершкове масло — 10 г;
  • сосиски — 2 шт.;
  • томатний соус — 1–2 ст. л.;
  • макарони — 200 г;
  • сіль, чорний мелений перець — за смаком.

Спосіб приготування

Відварити макарони у підсоленій воді до готовності згідно з інструкцією на упаковці. Відцідити, залишивши трохи води для соусу.

вечеря з сосисками
Нарізані сосиски. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Підготовка соусу. Цибулю дрібно нарізати. На сковороді розтопити вершкове масло, додати цибулю та обсмажити до прозорості. Сосиски нарізати кружальцями, додати до цибулі та смажити 2–3 хвилини.

вечеря з сосисками та макаронами
Цибуля та сосиски. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Додати томатний соус, перемішати. При необхідності влити трохи води від макаронів, посолити, поперчити за смаком. Змішати з макаронами.

вечеря з сосисками та макаронами на пательні
Макарони та сосиски. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Перекласти готові макарони в сковороду до соусу, добре перемішати та прогріти 1–2 хвилини. Подавати гарячими. За бажанням посипати зеленню або тертим сиром.

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