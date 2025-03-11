Найпростіша вечеря нашвидкуруч — знадобляться лише макарони та сосиски

Макарони та сосиски. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Коли немає часу готувати щось складне, ця вечеря стане справжнім порятунком. Простий рецепт із макаронів та сосисок, який завжди виходить смачним. Лише 15 хвилин — і страва на столі.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

цибуля — 1 шт.;

вершкове масло — 10 г;

сосиски — 2 шт.;

томатний соус — 1–2 ст. л.;

макарони — 200 г;

сіль, чорний мелений перець — за смаком.

Спосіб приготування

Відварити макарони у підсоленій воді до готовності згідно з інструкцією на упаковці. Відцідити, залишивши трохи води для соусу.

Нарізані сосиски. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Підготовка соусу. Цибулю дрібно нарізати. На сковороді розтопити вершкове масло, додати цибулю та обсмажити до прозорості. Сосиски нарізати кружальцями, додати до цибулі та смажити 2–3 хвилини.

Цибуля та сосиски. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Додати томатний соус, перемішати. При необхідності влити трохи води від макаронів, посолити, поперчити за смаком. Змішати з макаронами.

Макарони та сосиски. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Перекласти готові макарони в сковороду до соусу, добре перемішати та прогріти 1–2 хвилини. Подавати гарячими. За бажанням посипати зеленню або тертим сиром.

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