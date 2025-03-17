Ужин за 15 минут — минтай с нежным сливочным вкусом на сковороде за 15 минут

Минтай со сливочным вкусом. Фото: smachnenke.com.ua

Быстрый, вкусный и полезный ужин за 15 минут. Минтай на сковороде получается нежным и ароматным, а сливочный вкус делает блюдо особенно аппетитным. Минимум усилий — максимум удовольствия.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

минтай или другая рыба — 1 кг (3-4 шт.);

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

лук — 2-3 шт.;

растительное масло — 4-5 ст. л.

Способ приготовления

Рыбу хорошо промыть, обрезать плавники и нарезать на порционные кусочки. Посолить, добавить черный перец и тщательно перемешать. Лук очистить и нарезать полукольцами.

Мороженая рыба. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороду налить масло, хорошо разогреть и выложить кусочки рыбы. Сверху равномерно распределить нарезанный лук.

Нарезанный лук. Фото: smachnenke.com.ua

Накрыть крышкой, уменьшить огонь до среднего и тушить 10 минут. Затем перевернуть рыбу, закрыть крышкой и готовить еще 5 минут.

Рыба и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Перед подачей посыпать свежей зеленью. Блюдо получается нежным и ароматным. Подавать можно с рисом, картофельным пюре или овощами.

Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

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