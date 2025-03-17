Ужин за 15 минут — минтай с нежным сливочным вкусом на сковороде за 15 минут

Ужин за 15 минут — минтай со сливочным вкусом на сковороде
Быстрый, вкусный и полезный ужин за 15 минут. Минтай на сковороде получается нежным и ароматным, а сливочный вкус делает блюдо особенно аппетитным. Минимум усилий — максимум удовольствия.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- минтай или другая рыба — 1 кг (3-4 шт.);
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- лук — 2-3 шт.;
- растительное масло — 4-5 ст. л.
Способ приготовления
Рыбу хорошо промыть, обрезать плавники и нарезать на порционные кусочки. Посолить, добавить черный перец и тщательно перемешать. Лук очистить и нарезать полукольцами.
На сковороду налить масло, хорошо разогреть и выложить кусочки рыбы. Сверху равномерно распределить нарезанный лук.
Накрыть крышкой, уменьшить огонь до среднего и тушить 10 минут. Затем перевернуть рыбу, закрыть крышкой и готовить еще 5 минут.
Перед подачей посыпать свежей зеленью. Блюдо получается нежным и ароматным. Подавать можно с рисом, картофельным пюре или овощами.
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