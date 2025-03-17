Вечеря за 15 хвилин — минтай із ніжним вершковим смаком на сковороді

Вечеря за 15 хвилин — минтай із вершковим смаком на сковороді
Швидка, смачна та корисна вечеря за 15 хвилин. Минтай на сковороді виходить ніжним і ароматним, а вершковий смак робить страву особливо апетитною. Мінімум зусиль — максимум задоволення.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- минтай або інша риба — 1 кг (3-4 шт.);
- сіль — на смак;
- чорний перець — на смак;
- цибуля — 2-3 шт.;
- олія — 4-5 ст. л.
Спосіб приготування
Рибу добре промити, обрізати плавці та нарізати на порційні шматочки. Посолити, додати чорний перець та ретельно перемішати. Цибулю очистити та нарізати півкільцями.
На сковороду налити олію, добре розігріти та викласти шматочки риби. Зверху рівномірно розподілити нарізану цибулю.
Накрити кришкою, зменшити вогонь до середнього та тушкувати 10 хвилин. Потім перевернути рибу, закрити кришкою та готувати ще 5 хвилин.
Перед подачею посипати свіжою зеленню. Страва виходить ніжною та ароматною. Подавати можна з рисом, картопляним пюре або овочами.
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