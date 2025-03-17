Вечеря за 15 хвилин — минтай із ніжним вершковим смаком на сковороді

Минтай із вершковим смаком. Фото: smachnenke.com.ua

Швидка, смачна та корисна вечеря за 15 хвилин. Минтай на сковороді виходить ніжним і ароматним, а вершковий смак робить страву особливо апетитною. Мінімум зусиль — максимум задоволення.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

минтай або інша риба — 1 кг (3-4 шт.);

сіль — на смак;

чорний перець — на смак;

цибуля — 2-3 шт.;

олія — 4-5 ст. л.

Спосіб приготування

Рибу добре промити, обрізати плавці та нарізати на порційні шматочки. Посолити, додати чорний перець та ретельно перемішати. Цибулю очистити та нарізати півкільцями.

Морожена риба. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороду налити олію, добре розігріти та викласти шматочки риби. Зверху рівномірно розподілити нарізану цибулю.

Нарізана цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Накрити кришкою, зменшити вогонь до середнього та тушкувати 10 хвилин. Потім перевернути рибу, закрити кришкою та готувати ще 5 хвилин.

Риба та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Перед подачею посипати свіжою зеленню. Страва виходить ніжною та ароматною. Подавати можна з рисом, картопляним пюре або овочами.

Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

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