Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Отбивные из свинины на сковороде — что приготовить на ужин arrow

Отбивные из свинины на сковороде — что приготовить на ужин

21 августа 2025 21:00
Марина Евтягина - Редактор
Отбивные из свинины на сковороде — рецепт приготовления с фото
Отбивные из свинины. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Сочные внутри и невероятно хрустящие снаружи отбивные из свинины на сковороде — это блюдо, которое всегда спасает, когда нужно быстро приготовить сытный обед или ужин. Благодаря панировке они имеют аппетитную корочку, а мясо сохраняет нежность и аромат. Такой рецепт обязательно станет вашим любимым в повседневном меню.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная страница.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • свинина — 700 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • мука — 3 ст. л.;
  • панировочные сухари — 150 г;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • паприка — по своему вкусу;
  • перец черный молотый — по своему вкусу;
  • масло для жарки — 100 мл.

Способ приготовления

Промыть мясо и нарезать его порционными кусками. Каждый кусок слегка отбить кухонным молоточком, чтобы мясо стало более нежным и быстрее готовилось. Посолить и поперчить по своему вкусу, добавить паприку.

рецепт кляру для відбівних
Яйца и специи. Фото: кадр из видео

В трех глубоких тарелках подготовить муку, взбитые яйца и панировочные сухари. Каждый кусок свинины обвалять сначала в муке, затем в яйце, а после этого в сухарях.

рецепт відбівних зі свінини
Кляр и панировочные сухари. Фото: кадр из видео

На разогретой сковороде с растительным маслом обжарить отбивные с обеих сторон до золотистой корочки. Огонь сделать средним, чтобы мясо хорошо пропеклось внутри и оставалось сочным.

скільки смажити відбивні зі свинини
Жареные отбивные. Фото: кадр из видео

Готовые отбивные выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте блюдо горячим с картофельным пюре, овощным салатом или любым гарниром на ваш вкус.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Сочные котлеты из куриного фарша с кабачком и картофелем.

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Рецепт котлет с кабачками и свининой — настоящая подольская классика.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

мясо Ужин рецепт свинина отбивные
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации