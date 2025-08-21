Отбивные из свинины на сковороде — рецепт приготовления с фото

Отбивные из свинины на сковороде — что приготовить на ужин
Сочные внутри и невероятно хрустящие снаружи отбивные из свинины на сковороде — это блюдо, которое всегда спасает, когда нужно быстро приготовить сытный обед или ужин. Благодаря панировке они имеют аппетитную корочку, а мясо сохраняет нежность и аромат. Такой рецепт обязательно станет вашим любимым в повседневном меню.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная страница.
Вам понадобится:
- свинина — 700 г;
- яйца — 3 шт.;
- мука — 3 ст. л.;
- панировочные сухари — 150 г;
- соль — 0,5 ч. л.;
- паприка — по своему вкусу;
- перец черный молотый — по своему вкусу;
- масло для жарки — 100 мл.
Способ приготовления
Промыть мясо и нарезать его порционными кусками. Каждый кусок слегка отбить кухонным молоточком, чтобы мясо стало более нежным и быстрее готовилось. Посолить и поперчить по своему вкусу, добавить паприку.
В трех глубоких тарелках подготовить муку, взбитые яйца и панировочные сухари. Каждый кусок свинины обвалять сначала в муке, затем в яйце, а после этого в сухарях.
На разогретой сковороде с растительным маслом обжарить отбивные с обеих сторон до золотистой корочки. Огонь сделать средним, чтобы мясо хорошо пропеклось внутри и оставалось сочным.
Готовые отбивные выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте блюдо горячим с картофельным пюре, овощным салатом или любым гарниром на ваш вкус.
