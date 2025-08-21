Отбивные из свинины на сковороде — рецепт приготовления с фото

Отбивные из свинины. Фото: кадр из видео

Сочные внутри и невероятно хрустящие снаружи отбивные из свинины на сковороде — это блюдо, которое всегда спасает, когда нужно быстро приготовить сытный обед или ужин. Благодаря панировке они имеют аппетитную корочку, а мясо сохраняет нежность и аромат. Такой рецепт обязательно станет вашим любимым в повседневном меню.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная страница.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

свинина — 700 г;

яйца — 3 шт.;

мука — 3 ст. л.;

панировочные сухари — 150 г;

соль — 0,5 ч. л.;

паприка — по своему вкусу;

перец черный молотый — по своему вкусу;

масло для жарки — 100 мл.

Способ приготовления

Промыть мясо и нарезать его порционными кусками. Каждый кусок слегка отбить кухонным молоточком, чтобы мясо стало более нежным и быстрее готовилось. Посолить и поперчить по своему вкусу, добавить паприку.

Яйца и специи. Фото: кадр из видео

В трех глубоких тарелках подготовить муку, взбитые яйца и панировочные сухари. Каждый кусок свинины обвалять сначала в муке, затем в яйце, а после этого в сухарях.

Кляр и панировочные сухари. Фото: кадр из видео

На разогретой сковороде с растительным маслом обжарить отбивные с обеих сторон до золотистой корочки. Огонь сделать средним, чтобы мясо хорошо пропеклось внутри и оставалось сочным.

Жареные отбивные. Фото: кадр из видео

Готовые отбивные выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте блюдо горячим с картофельным пюре, овощным салатом или любым гарниром на ваш вкус.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Сочные котлеты из куриного фарша с кабачком и картофелем.

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Рецепт котлет с кабачками и свининой — настоящая подольская классика.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.